'స్థానిక' ఎన్నికలు నిలిపివేయాలని హైకోర్టులో పిల్ - తీర్పు రిజర్వ్
PIL Filed High Court: ‘స్థానిక’ ఎన్నికల్లో కల్పించిన బీసీ రిజర్వేషన్లు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా లేవని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ సీహెచ్ రవికుమార్ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:06 AM IST
PIL Filed High Court On BC Reservations Issue : బీసీల రిజర్వేషన్లను సక్రమంగా ఖరారు చేయలేదని ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలువరించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిల్పై నిన్న(గురువారం) హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తున్నట్లు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ప్రకటించింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు కల్పించిన రిజర్వేషన్లు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా లేవని గుంటూరు జిల్లా చుండూరు మండలం ఆలపాడు గ్రామానికి చెందిన డాక్టర్ సీహెచ్ రవికుమార్ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు.
బీసీల రిజర్వేషన్ల ఖరారు విషయంలో ఈనెల 11న పురపాలకశాఖ జారీచేసిన జీవో 251, పంచాయతీరాజ్శాఖ జారీచేసిన జీవో 153, ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తూ ఈనెల 10న బీసీ సంక్షేమశాఖ జారీచేసిన జీవో 17ను రద్దు చేయాలని కోరారు. పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది వివేకానంద విరూపాక్ష వాదనలు వినిపించారు. సుప్రీంకోర్టు విధించిన ట్రిపుల్ టెస్ట్ నిబంధనలను పాటించకుండా స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించారన్నారు. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే డేటా ఆధారంగా విశ్రాంత ఐఏఎస్ రాజీవ్ రంజన్మిశ్ర నేతృత్వంలోని డెడికేటెడ్ కమిషన్ రాష్ట్రప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చిందని తెలిపారు. ఆ నివేదికను ప్రభుత్వం బయటపెట్టలేదు. దానిపై ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలను స్వీకరించకుండానే ఆ నివేదికను ప్రభుత్వం ఆమోదించిందన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసిందని తెలిపారు.
స్థానిక ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలువరించండి : సరైన డేటాను సేకరించకుండా రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించడం వల్ల ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాలు నష్టపోతున్నాయని న్యాయవాది వివేకానంద విరూపాక్ష వాదనలు వినిపించారు. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయలేదుకాబట్టి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీచేసిన తర్వాత కూడా ప్రక్రియను నిలువరించవచ్చన్నారు. ఈ విషయమై సుప్రీంకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం గతంలో ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని స్థానిక ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలువరించండి అని న్యాయవాది వివేకానంద విరూపాక్ష అని కోరారు.
న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు : రాష్ట్రప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్(ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యిందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదన్నారు. ఈ విషయాన్ని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని, ప్రస్తుత పిల్కు విచారణార్హత లేదన్నారు. కేవలం సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో సేకరించిన డేటా ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారుచేశామన్న పిటిషనర్ వాదనల్లో వాస్తవం లేదన్నారు. ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని, ఏకసభ్య కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం అంగీకరించిందన్నారు. అందులో చేసిన సూచనలు, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను పరిగణనలోకి తీసుకొని మొత్తం రిజర్వేషన్లను 50శాతానికి మించకుండా జీవోలు జారీచేశాం, పిల్ను కొట్టేయండి అని కోరారు.
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