500 పావురాలతో స్నేహం - నెలకు రూ.20 వేలు ఖర్చు పెడుతున్న రహీమ్
పావురాల పెంపకమే వ్యాపకంగా మార్చుకున్న రహీం - 15ఏళ్ల వయసులో పావురాలతో రహీమ్కు స్నేహం - ప్రస్తుతం రహీమ్ సంరక్షణలో 500కుపైగా పావురాలు - అరుదైన జాతుల పావురాలను సంరక్షిస్తున్న పక్షి ప్రేమికుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:25 PM IST
Vijayawada Pigeon Man : పావురాలు వైరస్ల ప్రవాహకాలు శ్వాససంబంధ రోగాలకు నిలయాలు ఈ మధ్య కాలంలో మనం తరచూ వింటున్న కథనాలు! కానీ ఈ కపోతాలు ప్రేమకు సంకేతం! శాంతికి ప్రతిరూపం! అంటూ వాటితో స్నేహం చేస్తున్నాడు విజయవాడకు చెందిన రహీమ్. 15ఏళ్ల వయసులో 6 పావురాలతో మొదలైన అతని స్నేహం నేడు 500 పక్షులతో అనుబంధంగా మారింది. పావురాల పెంపకాన్ని వ్యాపారంలా కాకుండా తన జీవితంలో ఓ భాగంగా చేసుకుని వాటికి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నాడు.
500 పావురాలకు ఆవాసంగా : నీలి ఆకాశంలో నిర్మలమైన మనసుతో ఎగిరే కపోతాలను చూస్తుంటే మనసు పులకరిస్తుంది. ఇలా 15 ఏళ్ల వయసులో విజయవాడ ఆటోనగర్లో మెకానిక్గా పనిచేస్తున్న సమయంలోనే ఈ మూగజీవులతో రహీమ్కు స్నేహం మొదలైంది. అక్కడున్న ఓ చెట్టునే తన పావురాలకు తొలి గూడుగా మార్చాడు. అప్పట్లో 6 పావురాలతో మొదలైన ఆ సావాసం నేడు ఏకంగా 500 పావురాలకు ఆవాసంగా మారింది. అరుదైన జాతులకు చెందిన ఎన్నో పావురాలను రహీం కంటికిరెప్పలా సంరక్షిస్తున్నాడు. వాటికి ప్రత్యేకమైన ఆహారం, పరిశుభ్ర వాతావరణం కల్పిస్తూ నెలకు సుమారు 20 వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు.
రేసింగ్ పోటీలకు : గతంలో వినోద కార్యక్రమాలకు వీటిని పంపించినా ఇప్పుడు కేవలం రేసింగ్ పోటీలకు మాత్రమే పంపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రేసింగ్ హోమర్స్ జాతి పావురాలు పోటీల్లో అదరగొడుతున్నాయి. ఇటీవల కన్యాకుమారిలో వీటిని వదిలిపెట్టగా కేవలం 3రోజుల్లోనే విజయవాడలోని తమ గూటికి చేరిపోయాయని రహీమ్ చెబుతున్నారు. తన పిల్లల్లా పావురాలను ఎంతో ఇష్టంగా సాకుతున్నా చుట్టుపక్కల వారి మాటలు అప్పుడప్పుడూ బాధిస్తుంటాయని రహీమ్ చెబుతున్నారు.
బెంగుళూరు, కలకత్తా, జమ్మలమడుగు ఇలా చాలా ఊర్లు వెళ్లి చాలా పావురాలు తెచ్చుకున్నాం. నా దగ్గర 500 దాకా పావురాలు ఉన్నాయి. బఠానీలు, సజ్జలు, రాగులు, నూకలను వాటికి ఆహరంగా వేస్తుంటాను. - రహీమ్, పావురాల ప్రేమికుడు
కరోనా కష్టకాలంలో కూడా : ఈ కపోతాల కోసం తన సమయం, శ్రమ, డబ్బు వెచ్చించడానికి రహీమ్ ఎప్పుడూ వెనుకాడడని అతని సోదరుడు ప్రశంసిస్తున్నారు. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా వాటికి ఏ లోటూ రానివ్వలేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. అంతా వ్యాపారమయమైన ఈ రోజుల్లో లాభాపేక్ష లేకుండా ఇష్టంతో పావురాలను సాకుతున్నారు రహీమ్. ఇవి పక్షులు మాత్రమే కాదని తన కుటుంబ సభ్యులని నిరూపిస్తున్నారు.
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