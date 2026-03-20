అటు స్వామివారు - ఇటు అమ్మవారు - పిడకలతో భక్తుల సమరం - ఎందుకంటే?

పిడకల సమరానికి సిద్ధమైన కైరుప్పల - ఉగాది తర్వాత రోజు జరిగే కార్యక్రమం - రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న ప్రజలు - భద్రకాళిదేవి, వీరభద్రస్వామి ప్రేమ వ్యవహారం సందర్భంగా నిర్వహణ

Pidakala Fight Celebrations At Kurnool District
Pidakala Fight Celebrations At Kurnool District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 2:47 PM IST

Pidakala Fight Celebrations in Kairuppala At Kurnool District: ప్రేమికులను విడదీసిన పెద్దలను చూసుంటాం. ప్రేమ కథలు విషాదంగా ముగిసిన సందర్భాలనూ పలు సినిమాల్లో, సమాజంలో కొన్ని చూసుంటాం. కానీ కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి మండలం కైరుప్పల గ్రామంలో ప్రేమను గెలిపించేందుకు ప్రతి ఏటా గ్రామస్థులు పిడకల సమరాన్ని సాగిస్తారు. ఇది అక్కడ వందల సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగే సాంప్రదాయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఉగాది పండుగ తర్వాత రోజు జరిగే ఈ పిడకల సమరానికి కైరుప్పల ప్రస్తుతం సిద్ధమైంది. శుక్రవారం సాయంత్రం కైరుప్పల, పుప్పాలదొడ్డి, అలారుదిన్నె, కలపరి, కారుమంచి, వెంగలయాదొడ్డి, చెన్నంపల్లి గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి పిడకల సమరంలో పాల్గొనేందుకు, నుగ్గులాటను చూసేందుకు భారీ ఎత్తున ప్రజలు తరలి వస్తుంటారు.

ఆలయ చరిత్ర: కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి మండలం కైరుప్పల గ్రామంలో శ్రీ భద్రకాళిదేవి, వీరభద్రస్వామి ఆలయానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. త్రేతాయుగంలో భద్రకాళిదేవి, వీరభద్రస్వామి ప్రేమికులని ఆలయ చరిత్ర చెబుతుంది. అదేవిధంగా వారి మధ్య ప్రేమ వ్యవహారమే కాస్త గొడవకు దారి తీసిందట. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునే విషయంలో వీరభద్రస్వామి, భద్రకాళిదేవి అమ్మ వారిని కొంత ఆలస్యం చేస్తారు. దీంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోకుండా భద్రకాళి దేవిని వీరభద్రస్వామి మోసం చేశారని అమ్మవారి భక్తులు భావిస్తారు.

ఈ క్రమంలో వీరభద్రస్వామిని పేడతో తయారు చేసిన పిడకలతో కొట్టి అవమానించాలని భద్రకాళిదేవి భక్తులు చూస్తారు. దాంతో ఈ విషయం తెలుసుకున్న వీరభద్రస్వామి భక్తులు అమ్మవారు ఉండే ఆలయం వైపు వీరభద్ర స్వామిని వెళ్లొద్దని వారించగా, ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్వామివారి భక్తులు కూడ పేడతో కూడిన పిడకలతో అక్కడికి వెళ్లి అమ్మవారి భక్తులపై ఎదురుదాడికి దిగారని ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది.

"ఉగాది పండుగకు శ్రీ భద్రకాళిదేవి, వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రారంభిస్తాం. అదే విధంగా ఉగాది పండుగ తర్వాత రోజున నుగ్గులాట కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వీరభద్రస్వామి భద్రకాళి అమ్మవారి సమేత, అదే విధంగా పార్వతీ పరమేశ్వరుల రధోత్సవం ఉంటుంది. త్రేతాయుగం నాటి త్రిశంఖు మహారాజు నిర్మించిన త్రిమూర్తుల దేవాలయం. ఆ తర్వాత వీరభద్రస్వామి ఈ ఆలయానికి వచ్చిన తర్వాత ఇది వీరభద్రస్వామి ఆలయంగా దినదినాభివృద్ధి చెంది ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రాంతంలో జాతర ఎంతో కన్నుల పండువగా జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నుగ్గులాట కార్యక్రమం చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది". -మంజునాథ్, ఆలయ పూజారి

"కైరుప్పల గ్రామంలో పిడకల సమరం కార్యక్రమం అనాదిగా ఉన్న సంప్రదాయం. త్రేతాయుగంలో వీరభద్రస్వామి హంద్రీ నది వద్ద ఆవిర్భవించి ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి రెండు ఎద్దులను ఇక్కడకు తీసుకునివచ్చి ఆ రెండు ఎద్దుల పేర్లు కైరు, పల్లగా ఉండగా, వాటి పేర్ల మీదుగానే ఈ గ్రామానికి దేవరాయపురం అనే పేరు పోయి కైరుప్పల అనే పేరుగా మార్పు చెందిందని చరిత్ర చెబుతుంది. ఉగాది పండుగ తర్వాత రోజు జరిగే ఈ పిడకల సమరానికి ఏపీవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవోపేతంగా, కన్నులపండువగా సాగుతుంది". -మహేశ్,ఆలయ పూజారి

దేవతల పెళ్లిలో పిడకల సమరం - ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న వింత ఆచారం

ప్రేమికుల కోసం పిడకల సమరం.. కర్నూలు జిల్లాలో ఇంట్రస్టింగ్ స్టోరీ

