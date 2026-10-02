ETV Bharat / state

క్రికెట్ ఆడాలన్న సంకల్పం - కాళ్లూ, చేతులు సరిగా పని చేయకున్నా దివ్యాంగ క్రికెటర్ల ప్రతిభ

పుట్టుకతో దివ్యాందులు కాదు, విధి రాత వల్ల వైకల్యం బారిన పడిన నలుగురు యువకులు. ముందు వీరికి పరిచయం లేకపోయినా ఆటపై ఉన్న మక్కువ వీరిని స్నేహితులను చేసింది. సంకల్ప బలాన్ని చేకూర్చింది.

Physically Handicapped People Plays Cricket
Physically Handicapped People Plays Cricket (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Physically Handicapped People Plays Cricket: క్రికెట్ ఆడాలంటే ఫిట్‌గా ఉండాలి! గ్రౌండ్‌లో పరుగులు తీస్తూ బౌలింగ్ చేయాలంటే కాళ్లూ, చేతులూ బాగా పనిచేయాలి! అన్నింట్లోనూ పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉండి ఆడటం సాధారణ వ్యక్తులకే కష్టం! అలాంటిది వారికి చేతులు, కాళ్లూ సరిగా పనిచేయకున్నా ఆడాలన్న సంకల్పం ఉంది. మైదానంలో దూసుకొచ్చే బంతిని బౌండరీ దాటించడానికి రెండు చేతులే ఉండనక్కర్లేదు, కొట్టాలనే ఆశయం ఉంటే చాలంటున్నారు. బ్యాట్‌, బాల్ చేతపట్టి శారీరక సవాళ్లను బౌండరీల అవతలికి విసిరేస్తూ పరుగుల వేటతో విధిని ఎదిరిస్తున్నారు. గెలుపు అనేది శరీర బలానికి సంబంధించింది కాదు మనసులోని సంకల్ప బలానికి సంబంధించిందని చాటుతున్నారు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన నలుగురు దివ్యాంగ క్రీడాకారులు.

కాళ్లూ, చేతులు సరిగా పని చేయకున్నా దివ్యాంగ క్రికెటర్ల ప్రతిభ (ETV Bharat)

ప్రతిభకు వైకల్యం అడ్డుకాదు: ఎంతో పట్టుదలతో నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీరు నందం సాయి, కాకనూరి శ్రీనివాసరావు, తియ్యగూర కిషోర్ రెడ్డి, షేక్ కరీముల్లా. ఈ నలుగురిది ఒక ఊరు కాదు. ఒకే కాలేజ్ విద్యార్థులూ కాదు. స్నేహితులు అంతకంటే కాదు. కానీ ఈ నలుగురిని కలిపింది మాత్రం క్రికెట్. వీరిలో ఉన్న మరో కామన్ పాయింట్ వైకల్యం. విధి రాత వల్ల వైకల్యం బారిన పడినప్పటికీ నిరాశతో కుంగిపోక ముందుకు సాగుతున్నారు. అవహేళనలు ఎదురైనా ధైర్యంగా బ్యాట్, బాల్ పట్టారు. ప్రతిభకు వైకల్యం అడ్డుకాదని నిరూపిస్తూ క్రికెట్‌లో దూసుకెళ్తున్నారు.

ఆల్ రౌండర్‌గా రాణిస్తున్న దివ్యాంగులు: వీరు పుట్టుకతోనే దివ్యాంగులు కాదు. అనుకోని ప్రమాదాలే వీరి జీవితాలను తలకిందులు చేశాయి. పల్నాడు జిల్లా మండెపూడికి చెందిన నందం సాయి చేతిలో బాంబు పేలి దివ్యాంగుడిగా మారారు. సాధన చేస్తూ దివ్యాంగుల క్రికెట్‌లో ఆల్ రౌండర్‌గా రాణిస్తున్నారు. ప్రతిభ ఉన్న దివ్యాంగుల్ని గుర్తించి క్రికెట్‌లో శిక్షణిస్తున్నారు. ఫిట్స్ వచ్చి మెదడుకు ఆక్సిజన్ అందక వైకల్యం బారిన పడ్డారు కిషోర్ రెడ్డి. సరిగా నడవలేకపోయినా క్రికెట్ ఆడాలన్న పట్టుదలతో మైదానంలో పరుగులు తీస్తున్నారు.

"నేను గత 12 ఏళ్లుగా ఈ క్రీడలో శిక్షణ పొందుతున్నాను. అసోసియేషన్ మద్దతుతో జిల్లా స్థాయి నుంచి కెప్టెన్ స్థాయి వరకు ఎదిగే అవకాశం నాకు లభించింది. కెప్టెన్‌గా, గుంటూరు జిల్లా జట్టును మూడుసార్లు విజయపథంలో నడిపించాను. రెండుసార్లు రన్నర్​గా ట్రోఫీని గెలుచుకున్నాను. నేను రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా పోటీ చేశాను. ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైన నాకు, ఆగ్రాలో రేపు ప్రారంభం కానున్న టోర్నమెంట్‌లో 'చెన్నై ఛేంజర్స్' జట్టు తరపున ఆటగాడిగా, వైస్-కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించే అవకాశం లభించింది. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఈ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం నాకు ఎంతో గర్వకారణం"-నందం సాయి, దివ్యాంగ క్రికెటర్

భారత జట్టుకు ఆడటమే లక్ష్యం : ప్రమాదంలో ఎడమ కాలు కోల్పోయినా ఆత్మవిశ్వాసంతో సవాళ్లను సిక్సర్లుగా మార్చుకుని పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు మాచవరానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు. వైకల్యంతో బాధపడుతున్నా వెనక్కి తగ్గడం లేదు నరసరావుపేటకు చెందిన షేక్ కరీముల్లా. ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌గా రాణిస్తూ భారతజట్టులో స్థానం కోసం కష్టపడుతున్నారు. సమాజం చూపే సానుభూతిని ప్రతిభతో ప్రశంసలుగా మార్చుకుంటున్నారు. క్రికెట్‌లో భారత జట్టుకు ఆడటమే లక్ష్యంగా వైకల్యాన్ని జయిస్తున్నారీ రియల్ హీరోస్. ప్రభుత్వం తోడ్పాటు అందిస్తే మరింత రాణిస్తామని చెబుతున్నారు.

నేటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం - ఉత్తర్వులు జారీచేసిన ప్రభుత్వం

ఉగాది కానుక - 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

PHC CRICKET
PHYSICALLY HANDICAPPED PEOPLE
క్రికెట్​ ఆడిన దివ్యాంగులు
PHC CRICKET LOVERS
PHC PEOPLE PLAYS CRICKET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.