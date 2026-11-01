ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో మలుపు - హరీశ్ రావుపై సిద్దిపేటలో ఎఫ్ఐఆర్
Harish Rao Phone Tapping Case: మాజీమంత్రి హరీశ్రావు ఫోన్ట్యాపింగ్ కేసును పంజాగుట్ట పీఎస్ నుంచి సిద్ధిపేట వన్టౌన్కు బదిలీ చేశారు. పాత ఎఫ్ఐఆర్తో పోలిస్తే కొత్త ఎఫ్ఐఆర్లో అదనంగా ఆరు సెక్షన్లను జోడించారు.
Published : November 1, 2026 at 2:26 PM IST
ఫోన్ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీమంత్రి హరీశ్రావుపై కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. పంజాగుట్ట పీఎస్ నుంచి సిద్ధిపేట వన్టౌన్ స్టేషన్కు బదిలీ అయిన కేసులో కొత్త ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. పంజాగుట్టలో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్కు అదనపు సెక్షన్లు జోడిస్తూ కేసు నమోదు చేశారు.
అదనంగా ఆరు సెక్షన్లు
పాత ఎఫ్ఐఆర్తో పోలిస్తే కొత్త ఎఫ్ఐఆర్లో అదనంగా ఆరు సెక్షన్ల (ఐపీసీ 419, 420, 467, 406 సెక్షన్ల)తో పాటు ఐటీ యాక్ట్ 66సి, 66డి సెక్షన్లు జోడించారు. చక్రధర్ గౌడ్ ఫిర్యాదుతో గతంలో పంజాగుట్ట పీఎస్లో కేసు నమోదు చేశారు. కేసులో ఏ1గా హరీశ్రావు, ఏ2గా మాజీ డీసీపీ రాధాకిషన్రావు ఉన్నారు. చక్రధర్గౌడ్ ఫిర్యాదుతో 2024 డిసెంబర్ 1వ తేదీన పంజాగుట్ట పీఎస్లో కేసు నమోదు చేశారు. 2023లో తన ఫోన్, భార్య ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేశారని చక్రధర్ ఆరోపించారు.