ఏపీలో ముగిసిన రెండో దశ నామినేషన్ల ఘట్టం - బరిలో 7,508 మంది అభ్యర్థులు
Phase 2 AP Municipal Election : రాష్ట్రంలో రెండోదశ మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ఘట్టం ముగిసింది. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఏకంగా 7,508 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. నేడు నామినేషన్ల పరిశీలన జరగనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:49 AM IST
రెండోదశ మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు అభ్యర్థులు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. మూడు రోజుల్లో మొత్తం 7 వేల 508 నామినేషన్లు వచ్చాయి. చివరిరోజు కాకినాడలో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలు కాగా, ఆమదాలవలస, తణుకు, శ్రీకాళహస్తిలోనూ రాజకీయ సందడి కనిపించింది. మరోవైపు నరసరావుపేటలో నామినేషన్ పత్రాల వ్యవహారం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
రెండో దశలో నిర్వహిస్తున్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి మూడు రోజుల్లో మొత్తం 7 వేల 508 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. మేయర్, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 385, డివిజన్లు, వార్డులకు 7 వేల 123 నామినేషన్లు వేశారు. చివరి రోజైన సోమవారం నగరపాలక సంస్థల్లో మేయర్, డివిజన్ స్థానాలకు 1984, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్పర్సన్, వార్డులకు 3,746 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థలతోపాటు 19 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు, నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరులో 20వ వార్డుకు శనివారం ప్రారంభమైన నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ సోమవారంతో ముగిసింది. అధికారులు ఇవాళ నామినేషన్లను పరిశీలించి సరైన పత్రాలు జత చేయనివి తిరస్కరించనున్నారు. 19న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ, అదే రోజు పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలను అధికారులు ప్రకటిస్తారు.
ఒక్కరోజే 114 నామినేషన్ పత్రాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస పురపాలక సంఘంలో ఛైర్పర్సన్, 28 వార్డు కౌన్సిలర్ స్థానాలకు కలిపి మొత్తం 154 నామినేషన్లు దాఖలైనట్లు సహాయ ఎన్నికల అధికారి, పురపాలక కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు. సోమవారం ఒక్కరోజే 114 నామినేషన్ పత్రాలు అందాయి. కౌన్సిలర్ స్థానాలకు అందిన వాటిలో టీడీపీ తరఫున 62, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 60, జనసేన తరఫున 13, బీజేపీ నుంచి 5, స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా 8 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయని వివరించారు.
కాకినాడ నగరపాలక సంస్థలో చివరిరోజు అభ్యర్థులు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. మేయర్ పదవికి 28 నామినేషన్లు రాగా, 66 కార్పొరేటర్ స్థానాలకు ఏకంగా 840 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. సోమవారం ఒక్కరోజే 629 నామినేషన్లు వచ్చాయి. మేయర్ పదవికి జనసేన నుంచి అత్యధికంగా 11 వచ్చాయి. వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 5, తెలుగుదేశం, కాంగ్రెస్ నుంచి రెండేసి, BSP నుంచి ఒకటి, ఇతర పార్టీల నుంచి రెండు, స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా ఐదుగురు నామినేషన్లు వేశారు. కార్పొరేటర్ స్థానాలకు టీడీపీ నుంచి అత్యధికంగా 282 నామినేషన్లు రాగా, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 202, స్వతంత్రుల నుంచి 154, జనసేన నుంచి 146, బీజేపీ నుంచి 44 నామినేషన్లు వచ్చాయి.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులో తొలిరెండు రోజులు చైర్పర్సన్ పదవికి ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలు కాకపోగా, చివరిరోజు 8 నామినేషన్లు వచ్చాయి. పాలకొల్లు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ టీడీపీ అభ్యర్ది ఉషారాణి, కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులను బలపరుస్తూ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు బైక్ ర్యాలీతో వెళ్లి నామినేషన్ దాఖలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి పురపాలక సంఘం ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. 44 వార్డులకు ఛైర్మన్ అభ్యర్థిత్వానికి 19 నామినేషన్లు, కౌన్సిలర్లకు సంబంధించి 316 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.
ర్యాలీల హోరు - నామినేషన్ల జోరు - ముగిసిన నామినేషన్ల పర్వం
ఏపీలో 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు - తొలిరోజు మందకొడిగా నామినేషన్లు