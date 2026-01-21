'ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు లేని సంతృప్తి వ్యవసాయంలో దొరికింది' - యువరైతు సక్సెస్ స్టోరీ
వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువ తిరిగి సొంతూరు చేరుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్న ఫణికుమార్ - మార్కెట్లకు కేజీ రూ.150 చొప్పున ఎగుమతి - ఇంట్లోనే సేంద్రియ ఎరువుల తయారీ - పంటకు సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగం
Published : January 21, 2026 at 5:06 PM IST
Dragon Cultivation By Phanikumar : ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నాడు. హైదరాబాద్లోని ఓ ఎంఎన్సీలో మంచి ఉద్యోగం కూడా సంపాదించాడు. కానీ ఉన్న ఊరిని, కన్నవారిని వదిలి ఎక్కడో దూరంగా పనిచేయడం కష్టంగా అనిపించింది ఆ యువకుడికి. వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువతో సొంతూరికి చేరాడు. తండ్రికి తోడుగా ఉంటూనే డ్రాగన్ సాగు ప్రారంభించి, ప్రస్తుతం లాభాలు అందుకుంటున్నాడు ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన ఫణికుమార్. సాఫ్ట్వేర్ టు సాగుబాటలో ఆ యువకుడి ప్రయాణం చూసేద్దామా?
వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువతో : ఏలూరు జిల్లా టి.నరసాపురం మండలం గంగినీడుపాలెంకు చెందిన ఫణికుమార్ ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు. కొన్నాళ్లు హైదరాబాద్లోని ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం కూడా చేశాడు. కానీ వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువ అతన్ని తిరిగి సొంతూరు చేరుకునేలా చేసింది. తన తండ్రికి ఉన్న పన్నెండెకరాల పొలంలో ఆయిల్ పామ్ సాగు చేస్తున్నా, మెట్ట ప్రాంతం కావడంతో ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. దీంతో కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని ఆలోచించాడు. మార్కెట్ పరిస్థితులు, రేట్ల వివరాలను అధ్యయనం చేసి డ్రాగన్ సాగు వైపు అడుగులు వేయడం ప్రారంభించాడు.
రెండెకరాల్లో డ్రాగన్ సాగు : మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఓ అంచనాకు వచ్చిన ఫణికుమార్, ప్రయోగాత్మకంగా రెండెకరాల్లో డ్రాగన్ సాగు ప్రారంభించాడు. అనంతపురం నుంచి ఆరు వేల మొక్కలను తెచ్చి నాటారు. అయితే అందరిలా పురుగు మందులు కాకుండా, డ్రాగన్ సాగులోనూ ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలను అవలంబిస్తున్నాడు. ఇంట్లో పశువుల నుంచి వచ్చే సేంద్రియ ఎరువులను జీవామృతంగా తయారుచేసి పంటకు వినియోగిస్తూ మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్నాడు.
కేజీ రూ.150 చొప్పున ఎగుమతి : వ్యవసాయంపై ఉన్న ఆసక్తితో డ్రాగన్ సాగు గురించి పలు ప్రాంతాల్లోని రైతుల సలహాలు తీసుకున్నాడు ఫణికుమార్. రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గడంతో పెట్టుబడి ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గాయని, ఈ విధానంతో ఏటా పంట దిగుబడి పెరగడంతో పాటు 20 ఏళ్ల వరకూ పంట అందుకోవచ్చని ఫణికుమార్ తెలిపాడు. పండించిన పంటను ఏలూరు మార్కెట్ సహా తెలంగాణలోని ఖమ్మం, సత్తుపల్లి మార్కెట్లకు కేజీ రూ.150 చొప్పున ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఎక్కడో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు లేని సంతృప్తి సొంతూర్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నపుడు కలుగుతుందని చెబుతున్నాడు. సేంద్రియ ఎరువులు ఉపయోగించడం వల్ల అందరూ అడుగుతున్నారని ఫణికుమార్ అంటున్నాడు.
అనుభవం లేకుండానే : సెలవులకు తండ్రితో పాటు పొలానికి వెళ్లి, సాగు పనులు దగ్గరి నుంచి చూడటమే తప్ప, ఫణికుమార్కి చదువు పూర్తయ్యే వరకూ వ్యవసాయం చేసిన అనుభవం లేదు. తండ్రిమరోవైపు తన తమ్ముడితో కలిసి హార్డ్ వేర్ దుకాణం సైతం ఫణికుమార్ నిర్వహిస్తున్నాడు. తండ్రి సైతం ఏనాడూ ఉద్యోగమే చేయాలని ఒత్తిడి చేయకుండా ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఏసీ గదులు వదిలి, ఎండలో పనిచేయాల్సి వచ్చినా తల్లిదండ్రులకు దగ్గరగా ఉంటూ వ్యవసాయం చేయడం కుమారుడికి సంతృప్తినిస్తుందని ఫణికుమార్ తండ్రి చెబుతున్నారు. కష్టంతో చేసే ఉద్యోగం కన్నా, ఇష్టంగా చేస్తున్న వ్యవసాయమే సంతృప్తిగా ఉందని ఫణికుమార్ తెలిపాడు.
"వ్యవసాయంపై ఉన్న ఆసక్తితో డ్రాగన్ సాగు గురించి పలు ప్రాంతాల్లోని రైతుల సలహాలు తీసుకున్నాను. రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గడంతో పెట్టుబడి ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గాయని, ఈ విధానంతో ఏటా పంట దిగుబడి పెరగడంతో పాటు 20 ఏళ్ల వరకూ పంట అందుకోవచ్చు. పండించిన పంటను ఏలూరు మార్కెట్ సహా తెలంగాణలోని ఖమ్మం, సత్తుపల్లి మార్కెట్లకు కేజీ రూ.150 చొప్పున ఎగుమతి చేస్తున్నాం. ఎక్కడో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు లేని సంతృప్తి సొంతూర్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నపుడు కలుగుతుంది" - ఫణికుమార్, యువరైతు
