రూ.40 వేల కోట్లతో పీజీసీఐఎల్‌ నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణ - ప్రాజెక్టుకు సీఈఆర్‌సీ ఆమోదం

ఏపీలో 88 వేల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు - దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కీలకంగా ఏపీ - రాష్ట్రంలో నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించనున్న పీజీసీఐఎల్‌ - రూ.40 వేల కోట్లు ఖర్చుతో నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణ

PGCIL Set to Expand Its Network in AP at Estimated Cost Rs 40,000 Crore
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 11:57 AM IST

PGCIL Set to Expand Its Network in AP at Estimated Cost Rs 40,000 Crore: రాష్ట్రంలో రూ.40 వేల కోట్లతో పీజీసీఐఎల్​ నెట్‌వర్క్‌ను విస్తృతం చేయనుంది. 53 వేల 400 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ లైన్ల అభివృద్ధికి సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ (సీఈఆర్‌సీ) ఆమోదం తెలిపింది. 88 వేల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుతో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఏపీ కీలకంగా మారనుంది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ నెట్‌వర్క్‌ను కేంద్ర విద్యుత్‌ సంస్థ పవర్‌ గ్రిడ్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా విస్తరించనుంది. ఇందుకు సంస్థ రూ. 40 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది.

రానున్న నాలుగేళ్లలో 53 వేల 400 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ నెట్‌వర్క్‌ను అభివృద్ధి చేయనుంది. 2030 నాటికి దేశంలో 5 లక్షల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేయాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం. రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ ఎగుమతి విధానం కింద సుమారు 88 వేల మెగావాట్ల సౌర, పవన, పంప్డ్‌ స్టోరేజీ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు జారీ చేసింది. వాటి ద్వారా ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్‌ను గ్రిడ్‌కు అనుసంధానం చేసేందుకు అంతర్‌ రాష్ట్ర ట్రాన్స్‌మిషన్‌ సిస్టంను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంది.

విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిలో ఏపీ కీలకం: ఇందులో భాగంగా గ్రీన్‌ ఎనర్జీ కారిడార్‌-3లో విద్యుత్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ నెట్‌వర్క్‌ను అభివృద్ధి చేసేందుకు కేంద్ర విద్యుత్‌ నియంత్రణ మండలి అనుమతి ఇచ్చింది. పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అనుమతులు ఇచ్చిన ఏపీతోపాటు రాజస్థాన్, గుజరాత్, కర్ణాటక, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల్లోనూ సరఫరా నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిలో ఏపీ కీలకమని కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల మంత్రిత్వశాఖ గుర్తించింది.

మొత్తం లక్షా 41 వేల 700 మెగావాట్ల సౌర, పవన విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అంగీకరిస్తే అందులో 88 వేల మెగావాట్ల ప్రాజెక్టులు ఏపీలోనే ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఇందుకు అనుగుణంగా 38 వేల 400 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ సరఫరా నెట్‌వర్క్‌ను పీజీసీఐఎల్‌ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేయనుంది. మరో 15 వేల మెగావాట్ల నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణకు ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. కర్ణాటకలో 31 వేల 240 మెగావాట్లు, తెలంగాణలో 13 వేల మెగావాట్లు, తమిళనాడులో 8 వేల 380 మెగావాట్ల సరఫరా నెట్‌వర్క్‌ను మాత్రమే కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తోంది.

2026-27లో జీఈసీ-3 పథకం కింద రాష్ట్రంలో 11 వేల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ను సరఫరా చేసేందుకు అనువైన నెట్‌వర్క్‌ను అభివృద్ధి చేయాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దీని కోసం 7 వేల 872 సర్క్యూట్‌ కిలోమీటర్ల లైన్లను పీజీసీఐఎల్​ ఏర్పాటు చేయనుంది. సరఫరా లైన్లతో పాటు కర్నూలు న్యూ, కర్నూలు-3, కర్నూలు-4, అనంతపురం ఎన్​పీ.కుంట, అనంతపురం-3, కృష్ణగిరిలో 765/400 పూలింగ్‌ సబ్‌ స్టేషన్లను పీజీసీఐఎల్​ నిర్మించనుంది. ఒక్కొక్క సబ్‌స్టేషన్‌కు సగటున 12 వందల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేసింది. పీజీసీఐఎల్​ నెట్‌వర్క్‌ మొత్తం రాయలసీమలో ఏర్పాటు కానుంది. మెజారిటీ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు అక్కడ ఏర్పాటు కానుండటంతో. అక్కడి నుంచి రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు విద్యుత్‌ సరఫరా చేసేందుకు నెట్‌వర్క్‌ అవసరం కానుంది.

నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణపై కేంద్రం దృష్టి: విశాఖలో గూగుల్, రిలయన్స్‌ ఒక్కొక్కటి వెయ్యి మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వాటికి అవసరమైన విద్యుత్‌ సరఫరా చేసేందుకు ఇప్పట్నుంచే నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణపై కేంద్రం దృష్టి పెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకు సమాంతరంగా ట్రాన్స్‌కో రూ. 21 వేల 500 కోట్లతో సరఫరా నెట్‌వర్క్‌ను అభివృద్ధి చేయనుంది. దీని ద్వారా 10 వేల మెగావాట్ల విద్యుత్‌ సరఫరా నెట్‌వర్క్‌ అందుబాటులోకి రానుంది. దీని కోసం సుమారు 2 వేల సర్క్యూట్‌ కిలోమీటర్ల విద్యుత్‌ లైన్లు, 400 కె.వి.సబ్‌స్టేషన్లను ట్రాన్స్‌కో ఏర్పాటు చేయనుంది.

