హోటల్ గదిలో పీజీ మెడికల్ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి
మియాపూర్లో పిల్లల వైద్యురాలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. సంగారెడ్డిలోని శాంతినగర్కు చెందిన కోమటి సృజన(27) 3రోజుల క్రితమే హఫీజ్పేటలో హోటల్లో గది అద్దెకు తీసుకుంది. ఆమె మృతికి కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
Published : October 2, 2026 at 9:58 PM IST
PG Medico Student Dead in Hyderabad : హైదరాబాద్ మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హఫీజ్పేట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్లో ఉన్న ఓ హోటల్ పీజీ వైద్య విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. మృతురాలిని హనుమకొండలోని ఓ మెడికల్ కళాశాలలో పీజీ పీడియాట్రిక్స్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న 27 ఏళ్ల కొమటి సృజనగా పోలీసులు గురించారు.
ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా
మియాపూర్ పోలీసుల కథనం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 30న సృజన హైదరాబాద్కు వచ్చింది. ఆమెకు కుటుంబ సభ్యులు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినప్పటికీ లిఫ్ట్ చేయకపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అనంతరం పోలీసులను ఆశ్రయించగా, సృజన ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు ఆమె లొకేషన్ హఫీజ్పేట్లోని హోటల్లో ఉన్నట్లు ట్రేస్ చేశారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు,హోటల్ నిర్వాహకుల వద్ద ఉన్న స్పేర్ కీ సాయంతో గది తలుపులు తెరిచి చూడగా సృజన మంచంపై నిర్జీవంగా పడి ఉంది.
రవిపైనే సృజన తండ్రి అనుమానం
ఈ ఘటనపై సృజన తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ రవి కుమార్ అనే వ్యక్తిపై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. గతంలో సృజన నుంచి రవి బంగారు గొలుసు తీసుకున్నాడని, ఆమె హైదరాబాద్ రావడానికి కూడా అతని ప్రమేయమే కారణమని ఆరోపించారు. పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో సృజన, రవిల మధ్య గత ఆరు సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఉన్నట్లు, వారిద్దరూ కలిసే హైదరాబాద్ హోటల్కు వచ్చినట్లు తెలిసింది.
రవి దొరికితేనే వీడనున్న మిస్టరీ
హోటల్ నిర్వాహకుల నుంచి పూర్తి వివరాలు సేకరించిన పోలీసులు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని అన్ని కోణాల్లో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న రవి కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోస్ట్మార్టమ్ నివేదికలో సృజనను హత్య చేశారని తెలిస్తే ఈ కేసు మరో మలుపు తిరుగుతుంది. పరారీలో ఉన్న రవి ఆచూకీ లభించిన తరువాతే సృజన మృతి కేసులో మిస్టరీ వీడే అవకాశం ఉంది.
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