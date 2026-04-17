ETV Bharat / state

ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలలో పీజీ వైద్య విద్యార్థి ఆత్మహత్య - సీనియర్ల ర్యాగింగే కారణమా?

మహబూబ్‌నగర్‌ ఎస్వీఎస్‌ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్‌ చేసిన సురేశ్‌ - హాస్టల్ గదిలో నిద్రమాత్రలు, ఇంజెక్షన్‌ తీసుకుని బలవన్మరణం - తల్లి ఫిర్యాదుతో అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 7:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PG Medical Students Died in Osmania Medical College : హైదరాబాద్ ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలలో పీజీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థి సురేశ్‌ ఆత్మహత్య ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. సీనియర్ వేధింపుల వల్లే తమ బిడ్డ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడని తల్లిదండ్రులు, బంధువులు, గిరిజన సంఘాల నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. మూడు నెలల క్రితం ఉస్మానియా హాస్పిటల్​లో పీజీ విద్యార్థిగా చేరిన సురేశ్,​ తన గదిలో ఓవర్ డోస్ మత్తు ఇంజెక్షన్, నిద్ర మాత్రలు వేసుకుని తనువు చాలించాడు.

ఉస్మానియాలో పీజీ జనరల్‌ సర్జరీ విభాగంలో సీటు : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా జడ్చర్ల మండలం పాలుగడ్డ తండాకు చెందిన కాట్రావత్‌ సురేశ్‌ స్థానిక ఎస్​వీఎస్​ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్​ పూర్తి చేశారు. మూడు నెలల క్రితం హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలలో పీజీ జనరల్‌ సర్జరీ విభాగంలో సీటు వచ్చింది. వాస్తవానికి జనరల్‌ మెడిసిన్‌లో పీజీ చేయాలన్నది సురేశ్‌ ఆకాంక్ష. ర్యాంకు తక్కువగా రావడం, మెడిసిన్‌ కోర్సులో అవకాశం వస్తుందేమోనని మూడుసార్లు కౌన్సిలింగ్‌కు హాజరైనా ప్రవేశం దక్కలేదు. మరో కళాశాలలో ఇదే కోర్సు చేయాలంటే భారీగా ఖర్చవుతుందని భయపడి ఉస్మానియాలోనే సర్జరీ విభాగంలోనే చేరాడు.

నిద్రమాత్రలు, ఇంజెక్షన్​ తీసుకుని బలవన్మరణం : కోర్సు ఇష్టంలేక ఒత్తిడికి గురైన సురేశ్‌ బంజారాహిల్స్‌లో ఓ మానసిక వైద్యుడిని కూడా సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన సూచనతో కొన్ని మందులు వాడుతున్నాడు. అయితే వసతి గృహంలోని గదిలో ఎవరూ లేని సమయంలో నిద్రమాత్రలు, ఇంజెక్షన్‌ తీసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. కాసేపటి తర్వత తోటి విద్యార్థులు వచ్చి తలుపు కొట్టగా ఎంతకూ తీయలేదు. తలుపులు పగులగొట్టి చూడగా సురేశ్​ విగత జీవిగా మంచంపై పడిపోయి ఉన్నాడు. వెంటనే ఆస్పత్రి క్యాజువాలిటీకి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

మృతికి కారణం సీనియర్ల ర్యాగింగేనా? : సీనియర్ల ర్యాగింగ్‌ వల్లే సురేశ్‌ ప్రాణాలు తీసుకున్నాడని మృతుని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. చదువులో ముందుండే సురేశ్‌ సున్నిత మనస్కుడు కాదని, ఆత్మహత్యకు బలమైన కారణం ఉంటుందని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సురేశ్​ మృతికి కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ గిరిజన సంఘాల నాయకులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రి, పోస్టుమార్టం కేంద్రం వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. బాధ్యులను తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

''ఉదయం 7.30 గంటలకు మాట్లాడాడు. నేను స్నానం చేసి డ్యూటీకి వెళ్తానమ్మా అన్నాడు. వాడు చనిపోయే మనిషి కాదు. ధైర్యంగానే ఉంటాడు. పిరికి వాడు కాదు. ఇంతకుముందు వేధింపులు, ర్యాగింగులు చేశారు. పిల్లలు, సీనియర్లు ర్యాగింగులు చేశారంటా? వాడు టార్చర్​ అనుభవించాడు.' - నాగమణి, మృతుడి తల్లి

సురేశ్​ కాల్​డేటా, సీసీ ఫుటేజీల ఆధారాలు : మృతుడి తల్లి నాగమణి ఫిర్యాదుతో అఫ్జల్‌గంజ్‌ పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతి కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సీనియర్ల వేధింపులు ఆరోపణల నేపథ్యంలో పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరణానికి ముందు సురేశ్‌ కాల్‌డేటా, హాస్టల్, కళాశాలలో సీసీ ఫుటేజీలు ఇతర ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. ఘటన మీద పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నామని ఉస్మానియా వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌ తెలిపారు.

''వాళ్ల అమ్మకు కూడా ప్రతి సారి చెప్పుకునేవాడట అమ్మా నన్ను వేధిస్తున్నారు, డ్యూటీలు ఎక్కువగా వేస్తున్నారు, తినడానికి కూడా టైం ఇవ్వడం లేదు, రెగ్యూలర్​గా డ్యూటీలు వేసుకుంటూ పోతున్నారు. ఇలా ఆరు నెలల నుంచి చేస్తున్నారని చెప్పాడట. సురేశ్​ వాళ్ల మామ వచ్చి మాట్లాడతాను అంటే మీరు చెప్పేసి వెళ్లాక మళ్లీ నాకు ఇంటర్నల్​ మార్కులు తగ్గించి, వేధింపులకు గురి చేస్తారు అని అన్నాడట. ఉన్నట్టుండి ఆ అబ్బాయి ఉదయం చూసే సరికి చనిపోయి ఉన్నాడు. అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు'' - గిరిజన సంఘాల నాయకుడు

TAGGED:

OSMANIA MEDICAL STUDENT DIED
OSMANIA MEDICAL STUDENT SURESH
OSMANIA MEDICAL COLLEGE INCIDENT
పీజీ వైద్య విద్యార్థి ఆత్మహత్య
PG MEDICAL STUDENTS DIED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.