రేపటి నుంచి సీపీగెట్​ దరఖాస్తుల స్వీకరణ - ఈసారి 'దోస్త్​'తో సీట్ల భర్తీ

జులై మొదటి వారంలో ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు - ఈసారి దోస్త్‌ ద్వారా ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్‌ సీట్ల భర్తీ - సీపీగెట్​ షెడ్యూల్​ను విడుదల చేసిన ఛైర్మన్​ ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి, వైస్​ ఛాన్సలర్లు, కన్వీనర్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 12:59 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 1:04 PM IST

CPGET Notification 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పీజీ ప్రవేశ పరీక్ష సీపీగెట్​కు దరఖాస్తుల స్వీకరణ మే 15 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. తెలంగాణలో ఉన్న 7 విశ్వవిద్యాలయాలతో పాటు జేఎన్​టీయూహెచ్​, కొత్తగూడెం ఎర్త్​సైన్సెస్​ వర్సిటీల్లో పీజీ సైన్స్​ కోర్సుల్లో సీట్ల భర్తీకి నిర్వహించనున్న సీపీగెట్​ షెడ్యూల్​ను రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయంలో ఛైర్మన్​ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి, వర్సిటీల వైస్​ ఛాన్సలర్లు, కన్వీనర్​ తదితరులు మే 14న సాయంత్రం విడుదల చేశారు.

దోస్త్​లో చేర్చిన ఇంటిగ్రేటెడ్​ కోర్సులు : ఈ మేరకు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ ఆచార్య ప్రతాప్ ​రెడ్డి మాట్లాడుతూ మొదటి సారి సీపీగెట్​ను తమ వర్సిటీ నిర్వహిస్తోందన్నారు. అలాగే ఈ ఏడాది ఇంటర్​ విద్యార్హతతో ప్రవేశాలు పొందే ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్​ కోర్సుల్లో సీట్ల భర్తీ సీపీగెట్​ ద్వారా ఉండదని, వాటిని దోస్త్​లో చేర్చినట్లు పేర్కొన్నారు. దీనిలో మొత్తం 45 సబ్జెక్టులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యామండలి ఉపాధ్యక్షుడు ఆచార్య ఇటిక్యాల పురుషోత్తం, కార్యదర్శి శ్రీరాం వెంకటేశ్​, వీసీలు ఎం.కుమార్​, ఉమేష్​కుమార్​, శ్రీనివాస్​, సూర్య ధనుంజయ్​, కేయూ రిజిస్ట్రార్​ రామచంద్రం, సీపీగెట్​ మాజీ కన్వీనర్​ పాండురంగారెడ్డి, ప్రత్యేక అధికారి బి.వెంకట్​ రామ్​రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

జూన్​ 10 వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం : ఆలస్య రుసుం లేకుండా జూన్​ 10వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రూ.2 వేల ఆలస్య రుసుంతో జూన్​ 18 వరకు అవకాశం ఉంది. జులై తొలి వారంలో ఆన్​లైన్​ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆగస్టు మొదటి వారంలో తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

యూనివర్సిటీ ఖాళీలపై స్పష్టత ఇస్తేనే : యూనివర్సిటీల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఆచార్యుల పోస్టుల భర్తీకి మార్గదర్శకాలతో గతేడాది ఏప్రిల్​లో సర్కారు జీవో జారీ చేసింది. కానీ ఇంకా ఏ వర్సిటీ ఎన్ని ఖాళీలను భర్తీ చేసుకోవాలన్నది స్పష్టత ఇవ్వలేదని ప్రతాప్​రెడ్డి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం తెలిపారు. విశ్వవిద్యాలయాల్లో తగినంత మంది ఆచార్యులు లేకపోవడం వల్ల పరిశోధన కొంత తగ్గిందన్నారు. ఈ మేరకు బాలకిష్టారెడ్డి మాట్లాడుతూ నియామకాల్లో కొంత ఆలస్యమైన విషయం వాస్తవమేనని, దీనిపై ప్రభుత్వంతో సంప్రదిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఓయూ వీసీ కుమార్​ మాట్లాడుతూ సీఎం పీహెచ్​డీ పేరిట 200 మందికి నెలకు రూ.5 వేల చొప్పున ఇవ్వాలని నిర్ణయించామన్నారు. ఆచార్యుల విదేశీ పర్యటనలకు రూ.10 కోట్లు కేటాయించామన్నారు.

జీవితానికి ఉపయోగపడే ఎన్నో పీజీ కోర్సులు : డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఉన్నత విద్య కోసం పీజీ, తదితర కోర్సులు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న యూనివర్సిటిలో దరఖాస్తు చేసుకుంటే అక్కడి వరకే పరిమితం. దీనికి విద్యా సంవత్సరానికి కామన్​ పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్​ ఎంట్రన్స్​ టెస్ట్​ ద్వారా ప్రవేశాలకు అవకాశం కల్పించింది. దీనికి ఒక్కదానికి దరఖాస్తు చేస్తే సరిపోతుంది. విద్యార్థులు ఉన్నతంగా ఎదగడానికి, జీవితంలో స్థిరపడటానికి పీజీ కోర్సులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఎంఏలో తెలుగు, సంస్కృతం, హిందీ, అరబిక్, మానవ వనరుల శాస్త్రం, ఆర్థిక శాస్త్రం, చరిత్ర, రాజనీతి శాస్త్రం, ప్రభుత్వ పరిపాలన శాస్త్రం, పర్యాటక రంగం కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. మాస్టర్​ ఆఫ్​ కమ్యూనికేషన్​ అండ్​ జర్నలిజం, ఎంఎల్​ఐసీ, హ్యూమన్​ రీసోర్స్​ మేనేజ్​మెంట్​, టూరిజం మేనేజమెంట్​, ఎంఏ సోషియాలజీ, ఎంఏ సోషల్​ వర్క్​, ఎంఏ ఆర్కియాలజీ తదితర కోర్సులకు డిగ్రీలో ఏ కోర్సు చేసినవారైనా దీనికి అర్హులే.

పీహెచ్‌డీకి అవకాశం : ఎమ్మెస్సీలో గణితం, భౌతిక, రసాయన, జంతు, వృక్ష, బయో కెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ, మైక్రో బయాలజీ, భూగర్భ శాస్త్రం, కంప్యూటర్‌ సైన్స్, లైబ్రరీ సైన్స్‌ తదితర విభాగాల్లో కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు పీహెచ్‌డీ సైతం చేయడానికి అవకాశం ఉంది.

ఒక్క దరఖాస్తు - 8 యూనివర్సిటీల్లోకి ప్రవేశం

