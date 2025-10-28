ETV Bharat / state

కామినేని ఆసుపత్రిలో రోబోటిక్ కిడ్నీ మార్పిడి - వేగంగా కోలుకునే అవకాశం!

కామినేని ఆసుపత్రిలో పెట్రోల్​ బంకు కార్మికుడికి రోబోటిక్ కిడ్నీ మార్పిడి - రోబోతో ప్రపంచంలో ఇదే మొదటి కిడ్నీ మార్పిడి - 5 రోజుల్లోనే ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జి

Robotic Kidney Transplant at Kamineni Hospital
Robotic Kidney Transplant at Kamineni Hospital (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 6:11 PM IST

3 Min Read
Robotic Kidney Transplant at Kamineni Hospital : రంగారెడ్డి అనే వ్యక్తి ఓ సాధారణ పెట్రోల్​ బంకు కార్మికుడు. ఆయన వయసు 45 సంవత్సరాలు. అయితే, అధిక రక్తపోటు (బీపీ) ఉన్న విషయాన్ని సరిగా గమనించుకోలేకపోయాడు. గుర్తించేసరికే 2 కిడ్నీలు పాడైపోయాయి. కొన్ని సంవత్సరాలుగా డయాలసిస్ చేయించుకుంటూ కిడ్నీ మార్పిడి కోసం ప్రయత్నం చేశాడు. కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరి కిడ్నీ సరిపోకపోవడంతో జీవన్‌దాన్​లో పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు. అందులో కిడ్నీ అందుబాటులోకి రావడంతో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్​లోని కామినేని ఆస్పత్రిలో మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆస్పత్రికి చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, ట్రాన్స్‌ప్లాంట్, రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వి.సూర్య ప్రకాష్ వివరించారు.

ప్రపంచంలోనే ఇది తొలిసారి : రంగారెడ్డికి అధిక రక్తపోటు కారణంగా రెండు కిడ్నీలూ పాడయ్యాయని డాక్టర్ వి.సూర్య ప్రకాష్ తెలిపారు. దీర్ఘకాల కిడ్నీవ్యాధితో బాధపడుతున్న అతడికి మార్పిడి తప్పనిసరి అయ్యిందని, జీవన్‌దాన్​లో కిడ్నీ దొరకడంతో కామినేని ఆస్పత్రిలో అతడికి శస్త్రచికిత్స చేయాలని నిర్ణయించామని అన్నారు. అయితే సాధారణ శస్త్రచికిత్సలో అయితే పెద్ద కోత పెట్టాల్సి రావడం, ఇతర సమస్యలు ఉంటాయని, అందుకే సీఎంఆర్ సర్జికల్ రోబోతో అతడికి కిడ్నీ మార్పిడి చేయాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చామని తెలిపారు. కామినేని ఆస్పత్రిలో రోబోటిక్ పద్ధతిలో కిడ్నీమార్పిడి చేయడం ఇదే మొదటిసారి అని అన్నారు. అంతేకాదు సీఎంఆర్ రోబోతో ఈ శస్త్రచికిత్స చేయడం ప్రపంచంలోనే ఇది తొలిసారి అని, ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించామని వివరించారు.

వివరాలు వెల్లడిస్తున్న డాక్టర్లు
వివరాలు వెల్లడిస్తున్న డాక్టర్లు (ETV Bharat)

సీఎంఆర్ రోబో అంటే ఏమిటి ? : కామినేని ఆస్పత్రిలో ఉన్న సీఎంఆర్ వెరిసస్ సర్జికల్ రోబో అనేది అత్యంత ఆధునికమైన రోబోటిక్​ వ్యవస్థ అని, దీని సాయంతో రోబోటిక్ రాడికల్ ప్రోస్టేటెక్టమీ, రాడికల్ సిస్టో ప్రోస్టేటెక్టమీ, ఇంట్రాకార్పొరియల్ యూరినరీ డైవర్షన్, పైలోప్లాస్టీ, పార్షియల్ నెఫ్రక్టమీ లాంటి ఆధునిక శస్త్ర చికిత్సలు అన్నీ పూర్తి కచ్చితత్వంతో విజయవంతంగా చేయవచ్చని డాక్టర్ వి.సూర్యప్రకాష్ తెలిపారు.

పెట్రోల్​ బంకు కార్మికుడు రంగారెడ్డి
పెట్రోల్​ బంకు కార్మికుడు రంగారెడ్డి (ETV Bharat)

5 రోజుల్లోనే ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జి : సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్, ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్​ డాక్టర్ ఎ.సంతోష్ కుమార్మా ట్లాడుతూ అధిక రక్తపోటు (బీపీ) అనేది తెలియకుండానే చాలా నష్టం చేస్తుందని అన్నారు. దానివల్ల దీర్ఘకాలంలో కిడ్నీలు పాడవ్వడం లాంటి సమస్యలు చాలా వస్తాయని, రోబోటిక్ సర్జరీ చేయడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయని తెలిపారు. ప్రధానంగా మామూలు శస్త్రచికిత్స అయితే కనీసం పది రోజులకు పైగా ఆస్పత్రిలో ఉండాల్సి వస్తుందని అన్నారు. వెంటనే నడవలేరని, అదే రోబోటిక్ సర్జరీ అయితే 5 రోజుల్లోనే ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జి చేస్తారని, మొదటి రోజే నడిపిస్తారని పేర్కొన్నారు. రోగి చాలా త్వరగా కోలుకునేందుకు ఇందులో అవకాశం ఉంటుందని, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుందని వెల్లడించారు.

వేగంగా కోలుకోవచ్చు : రోబోటిక్ పద్ధతి వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. చాలా చిన్న కోత, కణజాలాలకు నష్టం తక్కువ ఉండడం, రక్తస్రావం కూడా అతి తక్కువ ఉండడం లాంటి ప్రయోజనాలుంటాయని అన్నారు. పైపెచ్చు కచ్చితత్వం నూటికి నూరుశాతం ఉంటుందని, రోబోటిక్ ఆర్మ్స్​ను ఎప్పటికప్పుడు స్టెరిలైజ్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉండదని చెప్పారు. నొప్పి చాలా తక్కువ ఉండడంతో ఆస్పత్రిలో ఎక్కువ కాలం ఉండక్కర్లేదని, వేగంగా కోలుకుని తమ పనులు చేసుకోవచ్చని, ఊబకాయం ఉన్నవారికి ఇది మరింత సానుకూలమని వివిరంచారు.

