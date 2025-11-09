పెట్రోలు బంకుల్లో మోసాలు - ఈ నంబర్లకు ఫోన్ కొట్టండి!
విజయనగరం జిల్లాలో పెరుగుతున్న చమురు మోసాలు - 5 లీటర్ల పెట్రోలుకు 30 ఎంఎల్ తక్కువగా పోస్తున్నట్లు గుర్తించి కేసు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 6:53 PM IST
Petrol pump oil Fraud in Vizianagaram District: పెట్రోల్ బంక్లలో నిర్ణీత పరిమాణంలో ఇంధనం వేయించుకున్నా కొలతలలో బంక్ కొడితే అదేనండి నిబంధనలు, నాణ్యత పాటించడం మానేస్తే తూనికలు, కొలతలశాఖ అధికారులకు మీరే నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. చమురు కొలతల విషయంలో ఏ మాత్రం అనుమానం ఉన్నా వాహన చోదకులు నిరభ్యంతరంగా పరిశీలించవచ్చు.
ఇందుకుగాను పెట్రోల్ బంకు సిబ్బంది సహకరించాల్సి ఉంది. ఈ మధ్య ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాల్లో ఈ తరహా మోసాలు బయటపడుతున్నాయి. వీరఘట్టంలోని ఒక బంకులో అధికారులు తనిఖీ చేస్తే 5 లీటర్ల పెట్రోలుకు 30 ఎంఎల్ తక్కువగా పోస్తున్నట్లు గుర్తించి కేసు నమోదు చేశారు. చమురు కొట్టించేటప్పుడు మీటర్ జంప్ను పరిశీలించాలి. 0 నుంచి మొదలు పెట్టినా సరే జంప్ ట్రిక్ పద్ధతిలో బురుడీ కొట్టించే వీలుంది. మీటర్ జంప్ 4-5 మధ్యలో కాకుండా ఒకేసారి 10, 20 నుంచి మొదలైనా ఇంధనం పట్టేటప్పుడు ధార వేగంగా ఉన్నా అనుమానించాల్సిందే.
నిరభ్యంతరంగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు: పెట్రోలు, డీజిల్ నాణ్యత పరిశీలించేందుకు సాంద్రతల పట్టిక ఉపయోగపడుతుంది. పెట్రోలు సాంద్రత 710-770, డీజిల్ 820- 860 మధ్యలో ఉండాలి. పెట్రోలు, డీజిల్ సరైన కొలత ప్రకారం ఉందో, లేదో పరిశీలించేందుకు ప్రతి బంకులో తూనికలు, కొలతల శాఖ ధ్రువీకరించిన 5 లీటర్లు, 2 లీటర్లు, లీటరు జారును అందుబాటులో ఉంచాలి. వినియోగదారుడికి సందేహం వస్తే జార్లలో చూపి అనుమానాల్ని నివృత్తి చేయాలి. కొలతల్లో తేడా ఉంటే తూనికలు కొలతల సహాయ కంట్రోలర్కు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
ప్రతి బంకులో అత్యవసర ఫోన్ నంబర్లు, ధ్రువీకరణ తేదీలు ఉంటాయి. పౌరసరఫరాల శాఖ డీటీ, పెట్రోలియం సంస్థకు చెందిన సేల్స్ మేనేజర్ నంబర్లు ఉంటాయి. వినియోగదారులు ఫిర్యాదులు, సూచనలు చేయవచ్చు. రౌండ్ ఫిగర్ అంటే రూ.100, రూ.200, రూ.500 విలువతో పెట్రోలు పోయించవద్దు. మోసాలు జరిగే ఆస్కారం ఎక్కువ. ప్రత్యేక చిప్లు ఏర్పాటు చేసి ఇంధనం తక్కువ వచ్చేలా చేస్తారు. రూ.110, రూ.180, రూ.520 అలా పట్టిస్తే మేలు.
సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు: తూనికలు కొలతల సహాయ కంట్రోలర్ 99516 86789 కి ఫోన్ చేయాలి. భారత్ పెట్రోలియంకి అయితే 1800 224344 కి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. రిలయన్స్ సంబంధించినవైతే 1800 8919023 కి కాల్ చేయవచ్చు. ఐఓసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్కు 1800 2333555 కి ఫిర్యాదులపై సమాచారం అందించవచ్చు. తూనికలు, కొలతల్లో తేడా వచ్చినట్లు గ్రహిస్తే నేరుగా ఫిర్యాదు చేయాలి. పెట్రోలు పోయించుకునే ముందు పంపు సెట్లో సున్నాలు సరిచూసుకోవాలి.
