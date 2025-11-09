ETV Bharat / state

పెట్రోలు బంకుల్లో మోసాలు - ఈ నంబర్లకు ఫోన్‌ కొట్టండి!

విజయనగరం జిల్లాలో పెరుగుతున్న చమురు మోసాలు - 5 లీటర్ల పెట్రోలుకు 30 ఎంఎల్‌ తక్కువగా పోస్తున్నట్లు గుర్తించి కేసు నమోదు

Petrol pump oil fraud in Vizianagaram District
Petrol pump oil fraud in Vizianagaram District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Petrol pump oil Fraud in Vizianagaram District: పెట్రోల్‌ బంక్‌లలో నిర్ణీత పరిమాణంలో ఇంధనం వేయించుకున్నా కొలతలలో బంక్‌ కొడితే అదేనండి నిబంధనలు, నాణ్యత పాటించడం మానేస్తే తూనికలు, కొలతలశాఖ అధికారులకు మీరే నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. చమురు కొలతల విషయంలో ఏ మాత్రం అనుమానం ఉన్నా వాహన చోదకులు నిరభ్యంతరంగా పరిశీలించవచ్చు.

ఇందుకుగాను పెట్రోల్‌ బంకు సిబ్బంది సహకరించాల్సి ఉంది. ఈ మధ్య ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాల్లో ఈ తరహా మోసాలు బయటపడుతున్నాయి. వీరఘట్టంలోని ఒక బంకులో అధికారులు తనిఖీ చేస్తే 5 లీటర్ల పెట్రోలుకు 30 ఎంఎల్‌ తక్కువగా పోస్తున్నట్లు గుర్తించి కేసు నమోదు చేశారు. చమురు కొట్టించేటప్పుడు మీటర్‌ జంప్‌ను పరిశీలించాలి. 0 నుంచి మొదలు పెట్టినా సరే జంప్‌ ట్రిక్‌ పద్ధతిలో బురుడీ కొట్టించే వీలుంది. మీటర్‌ జంప్‌ 4-5 మధ్యలో కాకుండా ఒకేసారి 10, 20 నుంచి మొదలైనా ఇంధనం పట్టేటప్పుడు ధార వేగంగా ఉన్నా అనుమానించాల్సిందే.

నిరభ్యంతరంగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు: పెట్రోలు, డీజిల్‌ నాణ్యత పరిశీలించేందుకు సాంద్రతల పట్టిక ఉపయోగపడుతుంది. పెట్రోలు సాంద్రత 710-770, డీజిల్‌ 820- 860 మధ్యలో ఉండాలి. పెట్రోలు, డీజిల్‌ సరైన కొలత ప్రకారం ఉందో, లేదో పరిశీలించేందుకు ప్రతి బంకులో తూనికలు, కొలతల శాఖ ధ్రువీకరించిన 5 లీటర్లు, 2 లీటర్లు, లీటరు జారును అందుబాటులో ఉంచాలి. వినియోగదారుడికి సందేహం వస్తే జార్లలో చూపి అనుమానాల్ని నివృత్తి చేయాలి. కొలతల్లో తేడా ఉంటే తూనికలు కొలతల సహాయ కంట్రోలర్‌కు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

ప్రతి బంకులో అత్యవసర ఫోన్‌ నంబర్లు, ధ్రువీకరణ తేదీలు ఉంటాయి. పౌరసరఫరాల శాఖ డీటీ, పెట్రోలియం సంస్థకు చెందిన సేల్స్‌ మేనేజర్‌ నంబర్లు ఉంటాయి. వినియోగదారులు ఫిర్యాదులు, సూచనలు చేయవచ్చు. రౌండ్‌ ఫిగర్‌ అంటే రూ.100, రూ.200, రూ.500 విలువతో పెట్రోలు పోయించవద్దు. మోసాలు జరిగే ఆస్కారం ఎక్కువ. ప్రత్యేక చిప్‌లు ఏర్పాటు చేసి ఇంధనం తక్కువ వచ్చేలా చేస్తారు. రూ.110, రూ.180, రూ.520 అలా పట్టిస్తే మేలు.

సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు: తూనికలు కొలతల సహాయ కంట్రోలర్‌ 99516 86789 కి ఫోన్​ చేయాలి. భారత్‌ పెట్రోలియంకి అయితే 1800 224344 కి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. రిలయన్స్‌ సంబంధించినవైతే 1800 8919023 కి కాల్ చేయవచ్చు. ఐఓసీఎల్, హెచ్‌పీసీఎల్‌కు 1800 2333555 కి ఫిర్యాదులపై సమాచారం అందించవచ్చు. తూనికలు, కొలతల్లో తేడా వచ్చినట్లు గ్రహిస్తే నేరుగా ఫిర్యాదు చేయాలి. పెట్రోలు పోయించుకునే ముందు పంపు సెట్‌లో సున్నాలు సరిచూసుకోవాలి.

పెట్రోల్‌ బంకుల్లో మీటర్‌ ట్యాంపరింగ్‌ - అప్రమత్తత అవసరం గురూ!

రూ.400 పెట్రోల్ కొట్టిస్తే అర లీటరు మాత్రమే - బంకుల్లో నయా మోసం

TAGGED:

PETROL PUMP OIL FRAUD IN AP
PETROL PUMP OIL FRAUD VIZIANAGARAM
FRAUDS IN PETROL PUMPS
పెట్రోలు బంకుల్లో మోసాలు
PETROL PUMP FRAUDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.