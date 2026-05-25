మరోసారి భారీగా పెరిగిన ధరలు -విజయవాడలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.117.19, డీజిల్ రూ.104.88
రాష్ట్రంలో పెట్రో భారం - మరోసారి పెరిగిన ధరలు - పెట్రోల్పై రూ.2.84, డీజిల్పై రూ.2.86 చొప్పున పెంపు - రెండు వారాల వ్యవధిలో నాలుగోసారి పెంపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 4:53 PM IST
Petrol Price Hike Common People Facing Problems: దేశవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. ప్రధాన ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు వినియోగదారులపై నాలుగోసారి ధర పెంపు నిర్ణయాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చాయి. పది రోజుల వ్యవధిలోనే లీటరు పెట్రోలుపై 8 రూపాయల 2 పైసలు, డీజిల్ పై 7 రూపాయల 91 పైసలు భారం మోపాయి. తాజాగా ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పెట్రోలు లీటరుపై 2 రూపాయల84 పైసలు, డీజిల్ లీటరుపై 2 రూపాయల 86 పైసలు పెంచాయి. రాష్ట్రంలో లీటరు పెట్రోలు ధర 118 రూపాయలకు చేరింది. దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో ఈ ధర వంద రూపాయలు దాటింది.
లీటర్ 100 మార్కును దాటేసింది: దేశవ్యాప్తంగా చమురు మంటలు సామాన్యుడిని బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ధరల బాదుడును తీవ్రం చేశాయి. కేవలం పది రోజుల వ్యవధిలోనే వరుసగా నాలుగు విడతలుగా ధరలను పెంచుకుంటూ పోవడంతో ఇంధన ధరలు సరికొత్త రికార్డులను తాకాయి. ఈ తాజా వడ్డనతో దేశ రాజధాని దిల్లీలోనూ లీటర్ పెట్రోల్ ధర వంద రూపాయల మార్కును దాటేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణాన్ని చూపించి చమురు కంపెనీలు తొలిసారిగా మే 14వ తేదీ అర్ధరాత్రి నుంచి ధరల పెంపునకు తెరలేపాయి.
రెండో విడతగా కేవలం నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే మే 18 నుంచి రెండోసారి ధరలు పెంచాయి. ఈనెల 22న మూడో విడతగా ధరల్లో సవరణ చేశాయి. తాజాగా ఇవాళ ఉదయం నుంచే అమలులోకి వచ్చేలా లీటరు పెట్రోలుపై 2 రూపాయల 84 పైసలు, డీజిల్ పై 2 రూపాయల 86 పైసలు చొప్పున పెంచుతూ చమురు కంపెనీలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
భారీ హెచ్చుతగ్గులు: పశ్చిమాసియాలో ముఖ్యంగా ఇరాన్ యుద్ధ పరిణామాలు కమ్ముకోవడానికి ముందుతో పోలిస్తే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల్లో భారీ హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకున్నాయి. యుద్ధానికి ముందు ఫిబ్రవరి నాటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు చాలా వరకు అదుపులోనే ఉండేవి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ప్రతి బారెల్కు సగటున 65 డాలర్ల నుంచి 72 డాలర్ల మధ్య స్థిరంగా కొనసాగింది. ఆపై పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలతో సప్లై చైన్ దెబ్బతినే ప్రమాదం వాటిల్లడంతో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఏప్రిల్ ఆఖరి నాటికి ఏకంగా 124 డాలర్ల నుంచి 126 డాలర్ల గరిష్ఠ స్థాయికి దూసుకెళ్లింది. అంటే దాదాపు 75 శాతం పైగా ధర పెరిగింది.
ఇటీవల అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చల సంకేతాలు, దౌత్యపరమైన వ్యూహాలు ఫలించవచ్చనే ఆశాభావంతో క్రూడ్ ధరలు గరిష్ఠ స్థాయిల నుంచి కొంత మేర తగ్గుముఖం పట్టాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బారెల్కు 98.15 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గరిష్ఠ స్థాయి 126 డాలర్లు నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ కొంత తగ్గినప్పటికీ, యుద్ధానికి ముందున్న సాధారణ ధర 70 డాలర్లు పోలిస్తే ఇది ఇప్పటికీ చాలా ఎక్కువ. దీనివల్ల లీటరు పెట్రోలుపై 38 రూపాయలు, అలాగే లీటరు డీజిల్పై 13 రూపాయల చొప్పున నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు చమురు కంపెనీలు వెల్లడించాయి. గతంలో రేట్లను స్థిరీకరించడం వల్ల వచ్చిన ఈ నష్టాల భర్తీ కోసమే ఇప్పుడు వరుసగా ధరలను పెంచాల్సి వస్తోందని అవి సమర్థించుకుంటున్నాయి.
ఉపశమనం కోరుతున్న జనాలు: వరుసగా పెరుగుతున్న ఈ ధరలు రవాణా రంగాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వాణిజ్య రవాణా భారమైంది. డీజిల్ ధరలు సెంచరీ దాటి దూసుకుపోతుండటంతో లారీలు, నిత్యావసరాల, రవాణా వాహనాల ఛార్జీలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రత్యక్ష ప్రభావం సామాన్యుడి వంటగదిపై పడనుందని, కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాల ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకుని పన్నుల తగ్గింపు ద్వారా అయినా ఉపశమనం కలిగించాలని సూచిస్తున్నారు.
