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పెట్రోల్ @255 కోట్లు - డీజిల్​ @445 కోట్లు - రాష్ట్రంలో భారీగా వినియోగం - సగం హైదరాబాద్​లోనే

తెలంగాణలో భారీగా పెరుగుతున్న పెట్రోల్ వినియోగం - సగం అమ్మకాలు హైదరాబాద్‌ నగరంలోనే - 2025-26లో 255 కోట్ల లీటర్ల పెట్రోల్‌, 445 కోట్ల లీటర్ల డీజిల్‌ వాడకం

Petrol consumption rises in Telangana
Petrol consumption rises in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 11:08 AM IST

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Petrol Consumption Rises in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ భారీగా వినియోగమవుతోంది. హైదరాబాద్​ పరిధిలో రోజుకు 32 లక్షల లీటర్ల పెట్రోల్​, 60 లక్షల లీటర్ల డీజిల్ ఇంధనాలను వినియోగిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో వాడుతున్న పెట్రోల్​, డీజిల్ ఇంధనంలో దాదాపు సగం 'క్యూర్' రీజియన్​లోనే వినియోగమవుతుందంటే ఆశ్చర్యం కలుగకమానదు. రాష్ట్రంలో ​4,325 పెట్రోల్, డీజిల్‌ బంక్‌లు ఉన్నాయి. కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ తాజా లెక్కల ప్రకారం 10 ఏళ్ల కాలంలో (దశాబ్ద) పెట్రోల్‌ వినియోగం 155 శాతం, డీజిల్‌ వినియోగం నలభై శాతానికి పెరగడం గమనార్హం. దేశంలో శిలాజ ఇంధనాల వినియోగంలో (పెట్రోల్, డీజిల్‌) తెలంగాణ తొమ్మిది, ఎనిమిది స్థానాల్లో ఉంది.

2025-26 మధ్య కాలానికి సంబంధించి 255 కోట్ల లీటర్ల పెట్రోల్‌, 445 కోట్ల లీటర్ల డీజిల్​ ఇంధనాలను వినియోగించారు. కొవిడ్​ నేపథ్యంలో 2020-21లో మాత్రం శిలాజ ఇంధనాల వినియోగం తగ్గింది. దేశంలో వినియోగమవుతున్న పెట్రోల్‌లో తెలంగాణ రాష్ట్రం 4.5 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. దక్షిణ భారత్​లోని రాష్ట్రాల్లో తమిళనాడు పెట్రోల్‌ వినియోగంలో తొలి స్థానంలో ఉండగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.

డీజిల్‌ వినియోగంలో మూడో స్థానం : తెలంగాణలో పెట్రోల్‌ వినియోగం క్రమంగా పెరుగుతూ ఉండగా, డీజిల్‌ వినియోగం మాత్రం 2018-19 సంవత్సరాల్లో గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. ఆ తర్వాత దాదాపు స్వల్ప పెరుగుదలతో స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. కమర్షియల్ వాహనాలు, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో ఇంధన సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు రైల్వేల విద్యుద్దీకరణ, ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్‌జీ (కంప్రెస్డ్​డ్ నేచురల్ గ్యాస్​) ఇంధనాల వైపు ప్రజలు మళ్లడం లాంటి అంశాలు కూడా దీనికి కారణాలుగా విశ్లేషిస్తున్నారు. డీజిల్‌ వినియోగంలో దక్షిణాదిలో తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంది. కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

పెట్రోల్, డీజిల్​ తలసరి వినియోగం ఎంతంటే : శిలాజ ఇంధనాలైన పెట్రోల్​, డీజిల్​ తలసరి (ఒక్కో వ్యక్తి) వినియోగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం 10, 16 స్థానాల్లో నిలిచింది. పెట్రోల్‌ వాడకంలో దేశ సరాసరి 10.4 లీటర్లు ఉండగా, తెలంగాణలో అది పదిహేడు లీటర్లుగా ఉంది. దేశ డీజిల్‌ తలసరి వినియోగం 21 లీటర్లుగా నమోదయ్యింది. తెలంగాణలో అది 31 లీటర్లుగా ఉంది. తలసరి పెట్రోల్‌ వినియోగం విషయంలో గోవా మొదటి స్థానంలో ఉండగా, పుదుచ్చేరి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ రెండూ పర్యాటక ప్రాంతాలు కావడమే అందుకు కారణమని అంచనా వేస్తున్నారు.

  • కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను పరిశీలించినట్లయితే డీజిల్‌ తలసరి వినియోగంలో అండమాన్‌ నికోబార్‌ మొదటి స్థానంలో ఉంది. లద్దాఖ్, పుదుచ్చేరి ప్రాంతాలు తదుపరి స్థానాల్లో ఉన్నాయని పెట్రోలియం శాఖ గణాంకాలు పేర్కొన్నాయి.
  • యూపీ (ఉత్తర్‌ ప్రదేశ్‌) అత్యధికంగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ ఇంధనాన్ని వినియోగిస్తూ మొదటి స్థానంలో ఉండగా, మహారాష్ట్ర రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

పెట్రోల్ ధరలు హైదరాబాద్​లోనే అధికం : దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోల్చినప్పుడు హైదరాబాద్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్‌ ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తాజాగా ఇంధన ధరలు పెరిగిన తర్వాత తెలంగాణలో లీటర్ పెట్రోల్‌ రూ.115కు చేరుకోగా, డీజిల్‌ రూ.103 వద్ద కొనసాగుతోంది. దిల్లీ నగరంతో పోల్చినట్లయితే రాష్ట్రంలో పెట్రోల్‌ ధర లీటరుకు సుమారు రూ.13 అధికంగా ఉండటం గమనార్హం. మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్​లోనే పెట్రోల్‌ ధర ఎక్కువగా ఉండటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించే వాల్యూ యాడెడ్‌ ట్యాక్స్‌ (వ్యాట్‌) అనేది ఎక్కువగా ఉండటమే ముఖ్య కారణంగా తెలుస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్రోల్‌పై 35.50 శాతం, డీజిల్‌పై 27 శాతం వ్యాట్ విధిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

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PETROL CONSUMPTION SURGE IN TG
PETROL CONSUMPTION RISES IN HYD
పెరిగిన పెట్రోల్ వినియోగం
PETROL CONSUMPTION SURGE IN TG

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