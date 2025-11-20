ETV Bharat / state

పెట్రోల్​ బంకులో ఈ సేవలు ఉచితం - లేకుంటే ఫిర్యాదు చేసుకునే వెసులుబాటు

నిబంధనలకు తూట్లు పొడుస్తున్న పెట్రోల్ బంకుల నిర్వాహకులు - చాలా బంకుల్లో అలంకారప్రాయంగా ఫ్రీ ఎయిర్ యంత్రాలు - మరుగుదొడ్లను వినియోగించేందుకు అనుమతించని నిర్వాహకులు

Free Air Filling In Petrol Bunks
Free Air Filling In Petrol Bunks (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Free Air Filling In Petrol Bunks : పెట్రోల్ బంకుల నిర్వాహకులు నిబంధనలకు తూట్లు పొడుస్తున్నారు. చట్టం ప్రకారం వినియోగదారులకు సేవలందించటం లేదు. చాలా బంకుల్లో సిబ్బంది దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ తక్కువగా వస్తోందని, నీళ్లు కలుపుతున్నారని కొన్ని బంకుల వద్ద వినియోగదారులు తరచూ ఆందోళనలు చేయటం సర్వసాధారణంగా మారింది. ఆ సమయంలో హడావుడి చేస్తున్న అధికారులు ఆ తర్వాత పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు.

బంకుల్లో అలంకారప్రాయంగా యంత్రాలు : పెట్రోల్ బంకుల్లో వినియోగదారుల వాహనాల టైర్లలో గాలి చెక్ చేసి అవసరమైతే ఉచితంగా నింపాలి. ప్రతి బంకులో గాలి నింపే యంత్రాలు ఏర్పాటు చేసినా అవి చాలా చోట్ల పనిచేయవు. యంత్రం పనిచేయటం లేదని, వర్కర్లు లేరని సిబ్బంది చెబుతున్నారు. తర్వాత రావాలని సూచిస్తుంటారు. చాలా బంకుల్లో యంత్రాలు అలంకారప్రాయంగా మారాయి.

  • పెట్రోల్ బంకుల్లో ఉచితంగా గాలి నింపాలి. అయితే బంకు నిర్వాహకులు దీనిపై ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీంతో వాహనదారులు నష్టపోతున్నారు.
  • రోడ్డు పక్కన ఉండే టైర్ పంక్చర్ షాపులలో బైక్​లకు ఒక టైరులో గాలి నింపేందుకు రూ.10 తీసుకుంటున్నారు.
  • అదే కారు, ఆటోలకు ఒక టైర్​కు రూ.20 చొప్పున ఛార్జీ వసూలు చేస్తున్నారు. లారీలు, ట్రాక్టర్లు, బస్సులకు సంబంధించి ఒక్కో టైర్​కు రూ.25 నుంచి రూ.50 వరకు తీసుకుంటున్నారు.
  • గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవలు మరింత దారుణంగా ఉన్నాయి.

మరుగుదొడ్లు ఉన్నా అనుమతించరు :

  • స్వచ్ఛ భారత్​లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి బంకులో మరుగుదొడ్లు నిర్మించాలని సూచించింది. వాటిని పౌరులెవరైనా వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించింది.
  • పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోలు చేసినా, చేయకున్నా అటుగా వెళ్లే వ్యక్తులు అత్యవసరంగా బంకుల్లో మరుగుదొడ్లు వినియోగించుకోవచ్చు.
  • ఆయా బంకుల వద్ద అందరికీ కనిపించే విధంగా మరుగుదొడ్లు ఉన్నాయని, వాడుకోవచ్చు అని బోర్డులు అమర్చాలి.
  • బంకుల వద్ద చిన్న సైజులో బోర్డులు ఏర్పాటు చేసినా నిర్వాహకులు లోపలికి అనుమతించటం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
  • కొన్ని బంకుల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. అనేక బంకుల్లో తాగునీటి సదుపాయం లేదు.

సేవల్లో లోపాలు ఉంటే వీరికి ఫిర్యాదు చేయండి : గాలి నింపే యంత్రాలను ప్రతి పెట్రోల్ బంకుల్లో ఏర్పాటు చేశారని పెట్రోల్ బంకుల యజమానుల సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎం. గోపాలరావు అన్నారు. వినియోగదారులు కోరితే టైర్లలో గాలి చెక్ చేసి అవసరం మేరకు నింపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. మరుగుదొడ్లు వాడితే అభ్యంతరం చెప్పొద్దని పెట్రోల్ బంకుల యజమానులకు సూచించారు. సేవల్లో లోపాలు ఉంటే తహసీల్దారు లేదా పౌరసరఫరాలశాఖ లేదా చమురు సంస్థల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని తెలిపారు.

"గాలి నింపే యంత్రాలను బంకుల్లో ఏర్పాటు చేశారు. వినియోగదారులు కోరితే టైరులో గాలి చెక్ చేసి అవసరం మేరకు నింపుతారు. మరుగుదొడ్లు వాడితే అభ్యంతరం చెప్పొద్దు. సేవల్లో లోపాలు ఉంటే తహసీల్దారు లేదా పౌరసరఫరాలశాఖ లేదా చమురు సంస్థల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు." - ఎం. గోపాలరావు, పెట్రోల్ బంకుల యజమానుల సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, ఖమ్మం

పెట్రోల్ బంకులు అందించే ఈ సేవలపై సామాన్యులకు అవగాహన లేదు. ఈ సర్వీసులపై వారికి అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ దిశగా పెట్రోలియం సంస్థలు దృష్టి సారిస్తే మంచిది.

PETROL BUNK MAINTENANCE
PETROL BUNKS SITUATION IN TELANGANA
SWACHH BHARAT IN PETROL BUNKS
పెట్రోల్ బంకులో ఉచిత సేవలు
FREE AIR FILLING IN PETROL BUNKS

