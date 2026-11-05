కడపలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత - పెట్రోల్ బాంబులతో దాడులు
High Tension in Kadapa: ఏపీలో ‘పరిషత్’ పోలింగ్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో పెట్రోల్ బాంబులతో దాడులు జరిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 12:46 PM IST
పరిషత్ పోలింగ్ వేళ కడప జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రెచ్చిపోయారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాభవాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఎక్కడికక్కడ గొడవలకు దిగుతున్నారు. పోలింగ్ సజావుగా సాగకుండా అలజడులు సృష్టించేందుకు కూటమి పార్టీల నేతలతో వాగ్వాదాలకు సైతం వెనకాడటం లేదు. పలుచోట్ల ఘర్షణలతో ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకోవడంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేసి ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువస్తున్నారు.
పెట్రోల్ బాంబులు, పరస్పర దాడులతో కడప జిల్లా పులివెందుల మండలం ఎర్రిపల్లె ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ ఎర్రిపల్లెలో ఇరువర్గాలు బాహాబాహీకి తలపడ్డాయి. తొలుత ఎర్రిపల్లె పోలింగ్ బూత్ వద్దకు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు భారీగా చేరుకున్నారు. పోలింగ్ బూత్లోకి వెళ్లేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్ బాంబులు వేయడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.
రౌడీల వాహనాలను అడ్డుకున్న స్థానికులు: కడప జిల్లా నందలూరులో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. బయటనుంచి పెద్ద ఎత్తున రౌడీలు రావడంతో మహిళలు, స్థానికులు అడ్డుకున్నారు. తిరుపతి, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు నుంచి జీపులు, కార్లలో రౌడీలు వచ్చినట్లు గుర్తించిన స్థానికులు, స్థానిక నేతలు వాహనాలను అడ్డుకుని వారిపై దాడి చేశారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి రౌడీలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దొంగ ఓట్లు వేసేందుకు బయట నుంచి రౌడీలను తీసుకువచ్చినట్లు స్థానికులు ఆరోపించారు.
ఇరువర్గాలు కట్టెలతో దాడులు: పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ కడప జిల్లాలో నందలూరు మండలం ఎర్రిపాపయ్య గారిపల్లెలో ఘర్షణ రణరంగాన్ని తలపించింది. పాటూరు ఎంపీటీసీ స్థానం పోలింగ్ బూత్ 45 వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, జనసేన పార్టీ వర్గాలు ఘర్షణ నెలకొంది. ఇరువర్గాలు కట్టెలతో ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరువర్గాలను తరిమికొట్టారు.
కార్యకర్తలను చెదరగొట్టిన పోలీసులు: పరిషత్ ఎన్నికల వేళ కడప జిల్లా పులివెందుల మండలం తుమ్మలపల్లిలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఘర్షణకు దిగారు. ఇరువర్గాలు పరస్పరం రాళ్లు, సీసాలతో దాడి చేసుకున్నారు. నడిరోడ్డుపై బాహాబాహీకి దిగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పోలీసులు కలుగజేసుకుని టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను చెదరగొట్టారు.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలంలో వైఎస్సార్సీపీ దౌర్జన్యానికి దిగింది. గుండ్లకుంట పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి వీరంగం సృష్టించారు. తన అనుచరులతో కలసి ఏకంగా పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు చేరుకుని, టీడీపీ ఏజెంట్లను బయటకు తోసేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ చర్యతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఒకరినొకరు నెట్టుకోవడంతో పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు.
కడప జిల్లా లింగాల మండలం పార్నపల్లి పోలింగ్ కేంద్రానికి తన అనుచరులతో కలసి వెళ్తున్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రం ఉద్రిక్తతలకు చోటు లేకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసలతో ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి వాగ్వాదానికి దిగారు.
ఏపీలో కొనసాగుతున్న పరిషత్ పోలింగ్ - పలు చోట్ల ఉద్రిక్త ఘటనలు
పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ దౌర్జన్యం - పలుచోట్ల ఉద్రిక్త ఘటనలు