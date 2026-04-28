IOCL వల్లే అవస్థలు - రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరతకు ప్రధాన కారణం ఇదే

ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వైఖరి వల్లే రాష్ట్రంలో ఇంధన కష్టాలు - రిటైల్‌ ఔట్‌లెట్లకు పరిమితులతోనే ఇబ్బందులు - ఇంధన సరఫరా కంపెనీల మాటల్ని గుడ్డిగా నమ్మిన పౌరసరఫరాలశాఖా దోషే

Petrol And Diesel Issues In State Due To IOCL (ETV Bharat)
Published : April 28, 2026 at 7:58 AM IST

Petrol and Diesel Issues in State Due To IOCL : గతేడాది అమ్మకాల కంటే అదనంగా సరఫరా చేస్తున్నామంటూ ప్రభుత్వానికి, అధికారులకు నమ్మకంగా లెక్కలిచ్చిన పెట్రోలియం సంస్థలు తెరచాటున మాత్రం రిటైల్‌ ఔట్‌లెట్లకు పరిమితులు విధించాయి. ఇండెంట్‌ పెట్టినా వాణిజ్య వినియోగదారులకు డీజిల్‌ మళ్లిస్తున్నారనే సాకుతో ఇంధనం పంపలేదు. అత్యధిక సరఫరా వాటా కలిగిన ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ ఏకపక్ష వైఖరి కారణంగా రాష్ట్రంలో సరఫరా వ్యవస్థ ఎక్కడికక్కడ దెబ్బతింది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేని కొరత ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే తలెత్తడానికి ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ సంస్థ తీరే కారణం.

నిల్వలు లేక మూతపడ్డ కేంద్రాలు : ఈ వ్యవహారంలో ఐఓసీఎల్ ప్రధాన దోషి కాగా పెట్రోలియం కంపెనీల గణాంకాలను గుడ్డిగా నమ్మి సమస్యను పరిష్కరించడంలో విఫలమైన పౌర సరఫరాల శాఖ రెండో దోషిగా నిలుస్తుంది. ఒక స్టేషన్‌లో ఇంధనం అయిపోగానే ఆ ఒత్తిడి పక్కనున్న స్టేషన్లకు పాకింది. రెండు రోజులకు సరిపడా డీజిల్ నిల్వలు ఒక్క రోజు ఉదయంలోపే అయిపోయాయి. డీజిల్ లభ్యత లేదనే వదంతులు ముదిరిపోవడంతో వాహనదారులు ఇంధన కేంద్రాల బయట బారులు తీరారు. ఫలితంగా అమ్మకాలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. దీంతో నిల్వలు నిండుకుపోయి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కేంద్రాలు మూతపడ్డాయి.

తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ప్రయత్నాలు : అయినప్పటికీ కేవలం 421 కేంద్రాలు మాత్రమే మూతపడ్డాయని పేర్కొంటూ పెట్రోలియం కంపెనీలు అందరినీ తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ప్రయత్నించాయి. పౌర సరఫరాల శాఖ కూడా అవే గణాంకాలపై ఆధారపడి సంక్షోభ తీవ్రతను సరిగ్గా అంచనా వేయడంలో విఫలమైంది. ఇంధన సరఫరా విషయంలో పౌర సరఫరాల శాఖ పర్యవేక్షణలో స్పష్టమైన లోపం కనిపిస్తోంది. వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం డీజిల్‌ను మళ్లిస్తున్నారనే ఆరోపణలను కారణంగా చూపి పెట్రోలియం కంపెనీలు చిల్లర దుకాణాలకు సరఫరాను తీవ్రంగా తగ్గించాయి.

పెట్రోలియం కంపెనీలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు : సరఫరాలు నిలిచిపోయిన తర్వాతే ఈ విషయం పౌర సరఫరాల శాఖ దృష్టికి వచ్చింది. ఆ దశలో కూడా ఆ శాఖ యుద్ధ ప్రాతిపదికన స్పందించి ఉండాల్సింది. నిరంతరాయ సరఫరాను నిర్ధారించాలని పెట్రోలియం కంపెనీలకు స్పష్టంగా ఆదేశించి అదే సమయంలో భారీ వినియోగంపై డీలర్లతో చర్చలు జరిపి ఉంటే ఈ సంక్షోభం ఇంత తీవ్ర స్థాయికి చేరి ఉండేది కాదు.

సరఫరాలో అనుకోని పరిణామాలు : అయితే ఈ సంక్షోభాన్ని ముందుగా ఊహించడంలో ఆ శాఖ విఫలమైంది. వంటగ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వస్తుందని అటువంటి విషయాలలో తమ జోక్యం పరిధి పరిమితమని పౌర సరఫరాల శాఖ వైఖరి తీసుకుంది. ఫలితంగా పెట్రోలియం కంపెనీలు, పౌర సరఫరాల శాఖ రెండింటి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఇంధన సంక్షోభం కొనసాగుతూనే ఉంది.

