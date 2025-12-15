Telangana Panchayat Elections Results2025

జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పెంపు -హైకోర్టులో పిటిషన్

హైకోర్టుకు చేరిన జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పెంపు వ్యవహారం - డివిజన్ల పెంపును సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసిన వినయ్‌కుమార్ - జీహెచ్‌ఎంసీ వద్ద బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల ఆందోళన

Published : December 15, 2025 at 3:07 PM IST

Petition Filed in the High Court on Increase of Divisions in GHMC : జీహెచ్ఎంసీలోని డివిజన్ల పెంపును సవాల్ చేస్తూ వినయ్​ కుమార్ అనే వ్యక్తి తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్​ను అత్యవసరంగా విచారించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. జస్టిస్ బి. విజయ్ సేన్ రెడ్డి ఈ పిటిషన్​పై విచారణ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా డివిజన్ల పునర్విభజనలో అభ్యంతరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు. తన అభ్యంతరాలను పరిగణలోకి తీసుకునేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని పిటిషనర్ కోరారు.

మమ్మల్ని అడగరా? : జీహెచ్‌ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజన శాస్త్రీయంగా జరపాలని కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు విజ్ఞప్తి చేశారు. డివిజన్ల పునర్విభజనలో తమ అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని కోరిన కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మి, కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణన్‌తో కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు, ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులు సమావేశమయ్యారు. డివిజన్ల పురనర్విభజనలో తమ అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని కోరుతూ వినతి పత్రం అందజేశారు. జీహెచ్‌ఎంసీ డివిజన్ల సరిహద్దులపై మార్కింగ్ చేసి వినతిపత్రం ఇచ్చామన్న ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్‌, అరికెపూడి గాంధీ ఏ ప్రాతిపదికన ప్రకారం చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

