అండాల అక్రమ సేకరణ కేసులో పోలీసుల కస్టడీ పిటిషన్
Illegal Egg Collection Case : ఈ కేసులో ఇద్దరు నిందితులను 5 రోజులపాటు కస్టడీ కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు కోరారు. ఒక్కో అండం రూ.3 లక్షల చొప్పున విక్రయించినట్లు దర్యాప్తులో విచారణలో తేలింది.
Published : November 20, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 4:53 PM IST
హైదరాబాద్లో అండాల అక్రమ సేకరణ కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ కేసులోని ఇద్దరు నిందితులను 5 రోజులు కస్టడీకి మలక్పేట పోలీసులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. సద్గురు హెల్త్కేర్ బ్రాంచ్ ఇన్ఛార్జి ఆనంద్రాజును, అడ్మిన్ షేక్ సుభానీని పోలీసులు కస్టడీకి కోరారు. వీరిద్దరిని విచారిస్తే మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉన్నందున వీరిని కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరు నిందితులు చర్లపల్లి జైలులో రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు.
సద్గురు హెల్త్కేర్ డైరెక్టర్ గేదెల దుర్గారావు నేతృత్వంలో
ఈ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. మహిళల నుంచి అనుమతులు లేకుండా అండాలు సేకరించిన 5 ఏఆర్టీ సెంటర్లో ఇప్పటికే కీలక రికార్డులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులైన అమిత్, నిఖిత్, దుర్గాప్రసాద్పై మరో కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం వీరు చంచల్గూడ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు. ముగ్గురు నిందితులను కొత్తగా నమోదైన కేసులో న్యాయమూర్తి ముందు హాజరు పరిచేందుకు అనుమతి కోరుతూ నాంపల్లి కోర్టులో మరో పీటీ వారెంట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
నిందితులు సుమారు 66 మంది మహిళల్లో 47 మంది నుంచి అండాలు సేకరించినట్లు గుర్తించారు. అక్రమంగా సేకరించిన అండాలను సంతానం లేని దంపతులకు విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఒక్కో అండం రూ.3 లక్షల చొప్పున విక్రయించినట్లు విచారణలో తేలింది. సద్గురు హెల్త్కేర్ డైరెక్టర్ గేదెల దుర్గారావు నేతృత్వంలో అండాల అక్రమ దందా కొనసాగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
సంతానం లేని దంపతులకు అక్రమంగా ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ
ఈ అక్రమ అండాల సేకరణ వ్యవహారం గత నెల 29న బేగంపేట, సరూర్నగర్ పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ పలువురు నిందితులను అరెస్టు చేసి విచారించగా పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి మహిళలను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చి అండాల దానానికి ప్రలోభపెట్టినట్లు గుర్తించారు. వారి నుంచి సేకరించిన అండాలను ఉపయోగించి తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన సంతానం లేని దంపతులకు అక్రమంగా ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ నిర్వహించి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు విచారణలో తేలింది.
సద్గురు హెల్త్కేర్ ఎండీపై నాలుగు కేసులు నమోదు
ఇందుకోసం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో తొమ్మిది మందితో నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకొని మహిళలను తీసుకొచ్చిన వారికి అండాల సంఖ్య ఆధారంగా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కేసులో సద్గురు హెల్త్కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల పాత్ర కీలకంగా ఉన్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ వ్యవహారంలో సద్గురు హెల్త్కేర్ ఎండీ డాక్టర్ గేదెల దుర్గారావుపై పోలీసులు నాలుగు కేసులు నమోదు చేశారు. మియాపూర్, జూబ్లీహిల్స్, మలక్పేట, మహంకాళి పోలీస్స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు అయ్యాయి.
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