పప్పీల కోసం ప్రత్యేక కెఫేలు, రెస్టారెంట్లు - వాటికి సెపరేట్ మెనూ
Pet Friendly Cafes in Hyderabad : హైదరాబాద్లో పెంపుడు జంతువుల కోసం కెఫేలు, రెస్టారెంట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ సౌకర్యంతో యజమానులు తమ పెట్స్తో సరదాగా గడుపుతున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 2:17 PM IST
ఒకప్పుడు పెంపుడు జంతువులను పెంచడం ఒక అభిరుచిగానే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడది కుటుంబ జీవనంలో భాగంగా మారుతోంది. ఎందుకంటే పెంపుడు జంతువుల యజమానులు వాటిని ఇంట్లోనే వదిలేయకుండా వారితో పాటే బయటకు తీసుకెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలా తీసుకెళ్లటం ద్వారా వాటితో సరదాగా గడిపే అవకాశం ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది ఇప్పటికే ప్రత్యేకంగా కెఫేలు, రెస్టారెంట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు వాటి కోసం ఫుడ్ ఐటెమ్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, అలాగే ఆట స్థలాలతో పాటు బర్త్డే వేడుకలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు.
ప్రత్యేకమైన వంటకాలు
సాధారణంగా రెస్టారెంట్లు కేవలం మనుషులకు మాత్రమే సేవలు అందిస్తుంటాయి. కానీ కొన్ని కెఫేలు పెట్స్ కోసం ప్రత్యేక మెనూలను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. వీటిలో చికెన్ బౌల్స్, మీట్ లోఫ్, పెట్-ఫ్రెండ్లీ బిర్యానీ, పప్పీ కప్కేక్లు, ఐస్క్రీమ్స్ వంటివి లభిస్తాయి. కొన్నిచోట్ల కుక్కలతో పాటు పిల్లుల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన ఆహారాన్ని కూడా అమ్ముతున్నారు. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ వంటి ప్రాంతాల్లో పెట్ కెఫేలతో పాటు వాటి కోసం ఆట స్థలాలను కూడా ఏర్పాటు చేశాయి. వీటితో పాటు పెట్ బర్త్డే కేక్స్, వాటి కోసం స్పెషల్ ఈవెంట్లను కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాయి.
సరదాగా గడిపేందుకు సౌకర్యాలు
కేవలం భోజనం పెట్టడమే కాకుండా కొన్ని పెట్ సెంటర్లు పెంపుడు జంతువుల ఆనందం కోసం అవి చురుకుగా ఉండటానికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలను అందిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు మాదాపూర్లోని ఒక పెట్ సెంటర్లో డే కేర్, గ్రూమింగ్, వినోద కార్యకలాపాలు వంటి సేవలను అందిస్తుంది. దీనివల్ల పెంపుడు జంతువులు ఒకేచోట వ్యాయామం, వినోదాన్ని పొందగలుగుతున్నాయి. కొన్ని రెస్టారెంట్లు, కెఫేల్లో వీధుల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న పప్పీలను, అలాగే ఇతర కారణాలతో రక్షించిన స్నూపీలను ఉంచుతున్నారు. దీనివల్ల అక్కడికి వచ్చే వారు ఆ పెట్స్ నచ్చితే తీసుకోవచ్చు. లేదంటే వాటి ఆహారం కోసం అక్కడ డబ్బులైనా ఇవ్వగలిగే ఏర్పాట్లు చేశారు.
వేడుకల కోసం ఏర్పాట్లు
చాలా మంది ఇప్పుడు తమ కుటుంబ సభ్యుల పుట్టినరోజుల మాదిరిగానే వారి పెట్స్ బర్త్డేలు, ప్రత్యేక సందర్భాలను కూడా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. కొన్ని కేఫ్లు ఈ వేడుకలకు వేదికలుగా పని చేస్తున్నాయి. కస్టమ్ కేకులు, ప్రత్యేక అలంకరణలు, ఫొటోషూట్ల వంటి సేవలను అందిస్తున్నాయి. ఈ వేదికలు యజమానులు వారి పెంపుడు జంతువులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. రెస్కూ చేసిన జంతువుల గురించి తెలుసుకోవడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి.
ఆరోగ్యంపై దృష్టి
పెంపుడు జంతువుల కోసం ప్రత్యేక ఆహారం అందుబాటులోకి రావడం ఒక సానుకూల పరిణామంగా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. కానీ వాటి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి ఆహార పదార్థం ప్రతి పెంపుడు జంతువుకు సరిపోదు. పెట్ వయస్సు, బరువు, అలాగే మొత్తం ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆధారంగా ఎంపిక చేయాలి. కొత్త ఆహార పదార్థాలను వెటర్నరీ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే అందించాలి. అంతేకాకుండా కెఫేలు పరిశుభ్రతను, స్వచ్ఛమైన తాగు నీటి లభ్యతకు, అలాగే సురక్షితమైన ఆట స్థలాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అంటున్నారు.
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