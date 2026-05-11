పురుగు మందు డబ్బాలపై రకరకాల రంగులు - ఆ కలర్స్ అర్థం తెలియకపోతే డేంజర్​!

మందుల డబ్బాలు, కవర్లపై అవి ఎంత విషపూరితమో గుర్తించడానికి రంగుల గుర్తులు - గమనించకుండా అనారోగ్య సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్న రైతన్నలు - పిచికారీ చేసేటప్పుడు కచ్చితంగా ముఖానికి మాస్క్, చేతులకు గ్లౌజులు ధరించాలంటున్న నిపణులు

PESTICIDE LABELS TOXICITY
Published : May 11, 2026 at 12:01 PM IST

Color Coded Pesticides In Agriculture : వ్యవసాయంలో పంటలను చీడపీడల నుంచి కాపాడటానికి రైతులు వివిధ రకాల పురుగు మందులు పిచికారీ చేస్తుంటారు. మందుల డబ్బాలు, కవర్లపై ఉండే రంగుల గుర్తులు వాటి తీవ్రతను తెలియజేస్తాయి. ఆ రంగులు ఆ మందు ఎంత విషపూరితమనే వివరాలను సూచిస్తాయి. చాలా మంది రైతలు గమనించకుండా వాడి అనారోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకుంటున్నారు.

ఎరుపు (అత్యంత ప్రమాదకరం) : డబ్బా లేదా కవర్‌పై ఎరుపు రంగు ఉండి, దానిపై ఎముకలు, పుర్రె గుర్తులు ఉంటే అది అత్యంత విషపూరితమైన మందుగా భావిస్తారు. ఇది శరీరంలోకి ఏ విధంగా వెళ్లినా ప్రాణానికి ప్రమాదమే.

నీలం (మధ్యస్థ ప్రమాదం) : ఈ రకమైన మందులు మధ్యస్థ స్థాయి విషపూరిత లెవల్​ను సూచిస్థాయి. డబ్బాలపై డేంజర్‌ (అపాయం) అని క్లియర్​గా రాసి ఉంటుంది. వీటిని చిన్న పిల్లలు, పెంపుడు జంతువులకు వీలైనంత దూరంగా ఉంచాలి.

పసుపు (ఎక్కువ విషపూరితం) : ఈ మందులు కూడా ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమైనవే. వీటిపై పాయిజన్‌ అని ఉంటుంది. ఒకవేళ పీల్చినా, చర్మంపై పడినా తీవ్రమైన అనారోగ్యం కలిగించే అవకాశం లేకపోలేదు.

ఆకుపచ్చ (తక్కువ ప్రమాదకరం) : వీటి విష తీవ్రత పైన పేర్కొన్న మూడింటి కంటే కొంత తక్కువగా ఉంటుంది. కాషన్‌ (హెచ్చరిక) అని రాసి ఉన్నప్పటికీ, తక్కువ ప్రమాదకరమైనప్పటికీ, సురక్షితమైన పద్ధతిలోనే ఈ మందులను వాడాల్సి ఉంటుంది.

ఈ రకమైన మందులను పొలాలకు పిచికారీ చేసే సమయంలో కచ్చితంగా ముఖానికి మాస్క్, కళ్లకు అద్దాలు, చేతులకు గ్లౌజులు, పూర్తి శరీరాన్ని కప్పి ఉండే దుస్తులు ధరించాలి. గాలి వీచే దిశగా నిలబడాలి ఉండాలి. పురుగు మందు డబ్బాలు, కవర్లు ఖాళీ అయిన తర్వాత వాటిని ఏదో ఒక రకంగా ధ్వంసం చేయాలి. నిత్యావసరాల కోసం మాత్రం అస్సలు వాడకూడదు.

ఇవీ గమనించుకోవాలి :

  • మందులు వాడకముందు :

లేబుల్‌ను చదవాలి : మందు డబ్బాపై ఉన్న లేబుల్, వివరాలతో వచ్చినా పేపర్లను తప్పనిసరిగా చదవాలి. ఏ పంటకు, ఎంత మోతాదులో వాడాలో క్షుణ్నంగా తెలుసుకోవాలి.

సరైన మోతాదు : వ్యవసాయ అధికారులు సూచించిన పరిమాణంలోనే మందును నీటితో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

కలపడం : పొడి, ద్రవరూప మందులను కలిపి వాడకూడదు. ఎల్లప్పుడూ ఒకే రూపంలో ఉన్న మందులను మాత్రమే కలపి వాడాలి.

  • పిచికారీ చేసేటప్పుడు :

రక్షణ దుస్తులు : మందు చల్లేటప్పుడు, పిచికారీ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ముఖానికి మాస్కు, చేతులకు గ్లౌజులు ధరించాలి.

గాలి దిశ : గాలి వీచే దిశకు ఎదురుగా ఎప్పుడూ మందు స్ప్రే గానీ చల్లడం గానీ చేయకూడదు. దీనివల్ల మందు తుంపర్లు నేరుగా మీపై పడే ప్రమాదం ఉంటుంది.

నిషేధిత పనులు : మందు చల్లేటప్పుడు ఏమీ తినకూడదు, తాగకూడదు. డబ్బా మూతలను నోటితో తీయడం వంటివి అస్సలు చేయొద్దు.

  • పిచికారీ తర్వాత :

స్నానం, శుభ్రత : పని పూర్తయిన వెంటనే సబ్బుతో మంచిగా స్నానం చేయాలి. పిచికారీ సమయంలో వాడిన దుస్తులను విడిగా ఉతకాలి.

ఖాళీ డబ్బాలు: వాడేసిన ఖాళీ డబ్బాలను పగులగొట్టి లోతైన గుంతలో వేసి మట్టితో కప్పి వేయాలి. వీటిని ఇతర అవసరాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపయోగించకూడదు.

ఆహార పదార్థాలు : పురుగు మందులను ఆహార పదార్థాలు, పశువుల మేతకు దగ్గరగా ఉంచొద్దు.

