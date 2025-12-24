ETV Bharat / state

ముగిసిన పెసా మహోత్సవ్​ - గిరిపుత్రుల అద్భుత ప్రదర్శన

వివిధ రాష్ట్రాల గిరిజన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు - గిరిజన జీవన విధానం, సంప్రదాయాలు, ఐక్యతను ప్రతిబింబించే నృత్యాలు - పెసా మహోత్సవ్‌లో మెరుపు ప్రదర్శన - కుటుంబపరంగా కొన్ని బాధలున్నా దిగమింగుకుని ఆర్చరీ సాధన

PESA Archery Athletes Response
PESA Archery Athletes Response (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 8:03 PM IST

PESA Archery Athletes Response: విశాఖలో పెసా మహోత్సవ్ ఘనంగా ముగిసింది. ముగింపు వేడుకలు కళావాణి పోర్ట్ స్టేడియంలో ఘనంగా జరిగింది. పెసా రన్, కబడ్డీ, ఆర్చరీ పోటీల విజేతలకు అతిథుల చేతుల మీదుగా బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. పెసా క్రీడలు కబ్బడి, ఆర్చరీ, గిరిజన గ్రామీణ క్రీడలు, గిరిజన నృత్యాలు విభాగంలో గెలుపొందిన విజేతలకు ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శశి భూషణ్, అధికారులు ముత్యాల రాజు, డైరెక్టర్ కృష్ణ తేజ, కేంద్ర జాయింట్ సెక్రెటరీ ముక్త శేఖర్ లు బహుమతి ప్రదానం చేసారు.

విశాఖపట్నం పోర్టు స్టేడియంలో బుధవారం ఉదయం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల గిరిజన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఘనంగా సాగాయి. గిరిజన జీవన విధానం, సంప్రదాయాలు, ఐక్యతను ప్రతిబింబించే నృత్యాలు, సంగీతాలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. తెలంగాణకు చెందిన గుస్సాడి నృత్యం, రాజస్థాన్ గవరి నృత్యం, ఒడిశా ధెంసా గిరిజన నృత్యం, మహారాష్ట్ర తార్పా వాద్ సంగీతం, గుస్సాడి థింసా నృత్యం, మధ్యప్రదేశ్ తథియా, బైగా కర్మ–శైలా నృత్యాలు, జార్ఖండ్ మర్దానా ఝుమైర్ నృత్యం, హిమాచల్ ప్రదేశ్ కిన్నౌరి కయాంగ్ నృత్యం, గుజరాత్ గిరిజన భజన మండలి, తల్వార్ నృత్యం, ఛత్తీస్‌గఢ్ గౌర్ నృత్యం, ఆంధ్రప్రదేశ్ థింసా నృత్యం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. అనంతరం కళాకారులతో అధికారులు బృంద చిత్రాలు దిగటంతో పాటు జ్ఞాపికలు అందజేశారు.

ఈ గిరిపుత్రులకు అడవే గురువయ్యింది. సహజ నైపుణ్యం, అపార ఓర్పు, కఠిన సాధనతో ఆర్చరీలో మెరికల్లా గిరిపుత్రులు మారారు. సరైన వసతులు లేకపోయినా, పరిమిత అవకాశాల మధ్యే గిరిజన యువత బాణాలు లక్ష్యం వైపు సంధించి తమ సత్తా చాటుతున్నారు. విశాఖలో జరుగుతున్న పెసా మహోత్సవ్‌కు 8 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారులు 70 మీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను గురి తప్పకుండా కొట్టి ఔరా అనిపించారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు గిరిజన క్రీడాకారులు 'ఈనాడు-ఈటీవీ-భారత్​'తో మాట్లాడారు.

Ambika Pandey
అంబికా పాండే (Eenadu)

ఒలింపిక్స్‌లో పతకమే లక్ష్యం: అంబికా పాండే రోజుకు నాలుగు గంటలకు పైగా సాధన చేస్తుంటానని అన్నారు. గతంలో కామన్​వెల్త్​కు ఎంపిక అయినట్లు తెలిపారు. ఈమె స్వస్థలం ఒడిశా. పెసాలో కాంస్య పతకాన్ని సాధించింది. ఆమె మాట్లాడుతూ "రోజుకు నాలుగు గంటలకు పైగా కఠోర సాధన చేస్తుంటాను. మొదట పాఠశాల స్థాయిలో జిల్లాకు ఎంపికయ్యాను. అప్పటి నుంచి ఆటలో మెలకువలను నేర్చుకొనిఅంచెలంచెలుగా విజయాలు సాధిస్తున్నా. గతంలో కామన్‌వెల్త్‌కు ఎంపికయ్యాను. జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకం సాధించాను" అని ఆమె అన్నారు.

archery athlete
జి.బైరాగినాయుడు (EENADU)

దేశం గర్వించేలా: కుటుంబ పరంగా ఎన్ని బాధలున్నా వాటిని అధిగమించి ఆర్చరీలో శిక్షణ కొనసాగించానని పాడేరుకు చెందిన బైరాగి నాయుడు అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ "కుటుంబపరంగా కొన్ని బాధలున్నా దిగమింగుకుని ఆర్చరీ సాధన చేశాను. 2022లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ కొలువు వచ్చింది. అటు విధులు నిర్వర్తిస్తూనే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ సాధన చేస్తున్నా. సీనియర్, జూనియర్‌ జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో బంగారు, రజత పతకాలు గెలుచుకున్నా. దేశం గర్వించదగ్గ క్రీడాకారుడిగా ఎదిగి ఆర్చరీపై ఆసక్తి ఉన్న వారికి శిక్షణ ఇవ్వాలనేది కోరిక' అని ఆయన అన్నారు.

archery athlete
విజయ్‌ మాడీ (EENADU)

ఐదు జాతీయ పతకాలు సాధించా: ఐదుసార్లు పతకాలు సాధించానని పన్నెండో ఏట నుంచే ఆర్చరీలో సాధన మొదలు పెట్టానని ఒడిశాకు చెందిన విజయ్​ మాడి అన్నారు. విజయ్​ మాట్లాడుతూ "పన్నెండో ఏట నుంచే ఆర్చరీలో సాధన ప్రారంభించా. ఐదుసార్లు జాతీయ పోటీల్లో పతకాలు సాధించాను. పెసా మహోత్సవ్‌లో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉంది. నా రాణింపులో కుటుంబ సభ్యులు, గురువుల ప్రోత్సాహం ఉంది. వసతి గృహంలో ఉంటూ డిగ్రీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతూ సాధన చేస్తున్నా" అని అన్నారు.

