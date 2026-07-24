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YUVA : నీట్ ఫలితాల్లో వరంగల్‌ కుర్రాడి సత్తా - ఆలిండియా లెవల్‌లో 13వ ర్యాంకు

సౌత్‌ ఇండియాలో ఫస్ట్‌ ర్యాంక్‌ సొంతం చేసుకున్న వరంగల్‌ కుర్రాడు - కాలేజీ బుక్స్‌తో సన్నద్ధమైన వీరయ్యగారి సహ్యూ - తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్‌తో నీట్‌లో విజయం - మంచి వైద్యుడు కావడమే లక్ష్యం

All India Thirteen Rank NEET
All India Thirteen Rank NEET (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 3:17 PM IST

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All India Thirteen Rank NEET : నీట్‌ ఎగ్జామ్‌ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? రాత్రింబవళ్లు చదవాలి. లక్షలు పోసి లాంగ్‌ టర్మ్‌ కోచింగ్‌ తీసుకోవాలి ఇదే కదా? కానీ వరంగల్‌ కుర్రాడు ఇవేవీ తనకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు. ఎలాంటి స్పెషల్‌ కోచింగ్స్‌ లేకుండా, కేవలం కాలేజీ బుక్స్‌, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో నేషనల్‌ లెవల్‌లో సత్తాచాటాడు. ఆలిండియా 13వ ర్యాంకుతో సౌత్‌ ఇండియాలోనే ఫస్ట్‌ ర్యాంక్‌ సాధించాడు.

వైద్య విద్య ప్రవేశాలకు నిర్వహించిన నీట్ యూజీ ఫలితాల్లో తెలంగాణ సత్తాను జాతీయస్థాయిలో చాటి మెరిశాడు వరంగల్ విద్యార్థి వీరయ్యగారి సహ్యూ. ఆలిండియా 13వ ర్యాంకు, దక్షిణ భారత దేశంలోనే మొదటి ర్యాంకు సాధించి ఔరా అనిపించాడు. ఎలాంటి ప్రత్యేక శిక్షణ లేకుండా, లాంగ్ టర్మ్ లాంటి కోచింగ్ లేవీ లేకుండానే కళాశాల అధ్యాపక బృందం, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో తన కల సాకారం చేసుకున్నాడు. మరి నీట్​కు ఎలా సన్నద్ధమయ్యాడు? భవిష్యత్తులో ఎలాంటి లక్ష్యాలు ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నాడు? తెలుసుకుందాం రండి.

108 గ్రాండ్​ టెస్ట్​లు రాసిన సహ్యూ : నీట్ ర్యాంకర్ వీరయ్యగారి సహ్యు ఇంటర్ ఫస్ట్​ ఇయర్​లోనే టర్మ్​, కాన్సెప్ట్​ అర్థం చేసుకొనే విధంగా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టారు. సెకండ్​ ఇయర్​లో పూర్తిగా ఫోకస్ చేసి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, దాని పైన రీసెర్చ్ చేయడం వంటివి చేసేవారు. ఆ తర్వాత వారి టీచర్స్ పెట్టే గ్రాండ్​ టెస్ట్ రాసేవారు. ఇప్పటివరకు సహ్యూ మొత్తం 108 గ్రాండ్ టెస్ట్​లు రాశారు. నీట్​ పరీక్ష రాయడానికి ఆరో తరగతి నుంచి మొదలయ్యే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్​ ఉపయోగపడతాయని అతడు చెబుతున్నాడు.

ఏదైనా నచ్చిన కోర్సు, సబ్జెక్ట్స్​ అయితే ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే వాటిపై మనకున్న ఆసక్తి వల్ల గుర్తుండిపోతాయి. దీనివల్ల ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉండదు. ప్రవేశ పరీక్ష కోసం సిద్ధమవడమంటే ప్రశ్నపత్రం ఎలా అడిగితే అలాగే సమాధానాలు రాసేలా ఉండాలి. అప్పుడే మార్కులు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ప్రశ్నను ఎలా అడిగిన జవాబు చెప్పేలాగా ఉండాలి. మార్కుల కంటే సబ్జెక్ట్​ను నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపాలి - సహ్యూ, నీట్​ 13వ ర్యాంకర్

అమ్మనాన్న ఇద్దరూ డాక్టర్లే : సహ్యూ వాళ్ల అమ్మనాన్న ఇద్దరూ డాక్టర్లే. వారికి సహ్యూ డాక్టర్​ అవడం ఇష్టం లేదు. ఎంపీసీ తీసుకొని ఇంజినీర్ అవ్వాలని ఉండేదని సహ్యూ చెప్పారు. కానీ అతడు మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి తన తండ్రిని చూస్తూ చాలా స్ఫూర్తి పొందేవారు. అయితే తను ఎంబీబీఎస్​ కోర్సును ఎయిమ్స్​లో చేయాలనుకుంటున్నారని చెప్పారు.

ఒత్తిడి చేయకపోవడం వల్లే మంచి ఫలితాలు : పిల్లలపై ఒత్తిడి పెట్టకపోతేనే మంచి విజయాలు సాధిస్తారని సహ్యూ తండ్రి అంటున్నారు. పిల్లలు సంతోషంగా చదువుకోనే స్వేచ్చను ఇవ్వాలి కానీ వేరే ఒకరితో పోల్చడం వంటివి చేయకూడదని అన్నారు. కాకపోతే ఎలా చదువుతున్నారు, క్రమశిక్షణ ఎలా ఉంది అని పరిశీలిస్తూ ఉండాలని ఆయన చెప్పారు. వారు తమ కుమారుడిపై ఎలాంటి ఒత్తిడి పెట్టకపోవడం వల్లే మంచి ఫలితాలను సాధించారని గర్వంగా చెబుతున్నారు. లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని కలను సాకారం చేసుకున్నందుకు మనసుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని సహ్యూ తల్లి చెప్పారు. ఎప్పుడూ చదువని ఒత్తిడి చేయలేదని, సహ్యూనే ఇష్టపడి చదువుకున్నారని ఆమె అన్నారు.

జాతీయ స్థాయిలో ర్యాంకు సాధించాలని సహ్యూ చాలా కష్టపడ్డాడు. పరీక్షను మొత్తం 23 లక్షల మంది రాశారు. మేం ప్రవేశ పరీక్షను రాయమని మాత్రమే చెప్పాం. ఒకవేళ రాకపోతే స్కిల్​ డెవలప్ చేసుకొమన్నాం. ఒత్తిడి లేకుండా చదువుకోమన్నాం. అలాగే చేశాడు. మంచి ఫలితాలను సాధించాడు - సహ్యూ తల్లిదండ్రులు

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