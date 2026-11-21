ఐటీ శాఖ మంత్రి OSD పేరుతో భారీ మోసం - ఉద్యోగాల పేరు చెప్పి రూ.50 లక్షలు వసూలు
Fraud in The Name Of Jobs : ఐటీ శాఖ మంత్రి ఓఎస్డీ అని నమ్మించారు. నిరుద్యోగ యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని ఆశ చూపి రూ. 50 లక్షలు వసూలు చేశారు.
Published : November 21, 2026 at 2:07 PM IST
ఐటీ శాఖ మంత్రి ఓఎస్డీ పేరుతో భారీ మోసం వెలుగు చూసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పి నిందితులు పలువురిని నమ్మించారు. బాధితుల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు కాజేశారు. ఈ మేరకు ఐటీ మంత్రి కార్యాలయానికి ఫిర్యాదులు రావడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దాంతో నకిలీ ఓఎస్డీపై పరిశ్రమల శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
రూ.50.87 లక్షలు వసూలు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కేసులోని నిందితులు నకిలీ ఓఎస్డీ ఐడీ కార్డు, ప్రభుత్వ నియామక ఉత్తర్వులతో నిరుద్యోగులను మోసం చేశారు. ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లను పోలిన నకిలీ పోర్టల్స్ సృష్టించి అభ్యర్థులను నమ్మించారు. టీచర్, మున్సిపల్ అటెండర్, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల పేరుతో వసూళ్లు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నమ్మిన నలుగురు బాధితులు, వారు అడిగినంత సొమ్మును అప్పగించారు. ఇలా వీరి నుంచి రూ.50.87 లక్షలు వసూలు చేశారు.
సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలి
డబ్బులిచ్చి కాలం గడుస్తున్నా నిందితుల నుంచి స్పందన కరువవడంతో మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు మంత్రి కార్యాలయాన్ని సందర్శించారు. జరిగిన విషయాన్ని కార్యాలయంలో వెల్లడించారు. దీంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అనంతరం నకిలీ ఓఎస్డీపై పరిశ్రమల శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నకిలీ వెబ్సైట్లు, డిజిటల్ ఆధారాలు, బ్యాంకు లావాదేవీలపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇదే తరహాలో మరో 8 మందికి
అయితే పోలీసుల విచారణ అనంతరం ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రామంతపూర్కు చెందిన రవికిరణ్, మీ సేవ నిర్వాహకుడు గుంటూరు రవికుమార్లుగా గుర్తించారు. ఇదే తరహాలో 8 మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పేరుతో మోసం చేసినట్లు టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుల నుంచి ఐడీ కార్డ్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పేరుతో ఉన్న కారు, పలు డాక్యుమెంట్లు, రూ.2.5 లక్షల నగదును సీజ్ చేశారు. కొలుగూరి రవికిరణ్పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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