ద్రవం ఒంటికి రాసుకుంటే సంతానం కలుగుతుంది - మోసం చేయడంలో ఇదో కొత్తరకం
పోచంపల్లిలో వైద్యుడి అవతారంలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న దుండగుడు - సంతానం లేని దంపతులే లక్ష్యంగా దోపిడీ - ద్రావణం ఒంటికి రాసుకుంటే సంతానం కలుగుతుందని బురిడీ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితులు
Published : February 9, 2026 at 5:19 PM IST
Cheating in the name of Pregnancy : మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగానే మనమూ మారాలనేది పెద్దల మాట. అయితే దీనిని అందరం పాటిస్తున్నామో లేదో కానీ మోసాలకు పాల్పడే వారు మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నారు. ప్రజల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఓ దుండగుడు వైద్యుడి వేషంలో ప్రజలను నమ్మించాడు. సంతానం లేనివారినే లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. చివరికి వారి బంగారాన్ని దోచుకున్నాడు. ఈ ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పోచంపల్లిలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
సంతానం లేని దంపతులకు ద్రావణం : బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పోచంపల్లిలో వైద్యుడి అవతారంలో ఓ దుండగుడు చోరీలకు పాల్పడుతున్నాడు. సంతానం లేని దంపతులే లక్ష్యంగా దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నాడు. తాను ఇచ్చిన ద్రావణం ఒంటికి రాసుకుంటే సంతానం కలుగుతుందని ప్రజలను నమ్మించి బురిడీ కొడుడుతున్నాడు. ఓ ఇంట్లోకి వెళ్లి సంతానం లేని దంపతులకు ద్రావణం ఇచ్చాడు. ఒంటిపై బంగారం తీయమని చెప్పి దంపతులకు ద్రావణం పూశాడు. దీని తరువాత స్నానం చేసుకొని రావాలని చెప్పి బంగారంతో ఉడాయించాడు. దీంతో దుండగుడిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.