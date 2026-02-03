ETV Bharat / state

హైరైజ్‌ బిల్డింగ్స్​ అనుమతుల జాప్యానికి చెక్​- ఇకపై 5 రోజుల్లోనే గ్రీన్​ సిగ్నల్​

కమిషనర్ల నుంచి పట్టణ ప్రణాళిక డైరెక్టర్‌కు నేరుగా దరఖాస్తులు - క్షేత్రస్థాయిలో అక్రమ వసూళ్లకు అడ్డుకట్ట- ‘అభివృద్ధి అనుమతుల నిర్వహణ విధానం’ (డీపీఎంఎస్‌) పోర్టల్‌లో మార్పులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 10:18 AM IST

Permissions for Multi Story Construction Will Be Granted in 5 Days: బహుళ అంతస్తుల భవన నిర్మాణాలకు (హైరైజ్‌ బిల్డింగ్‌) అనుమతుల్లో జాప్యానికి ప్రభుత్వం చెక్‌ పెడుతోంది. 12 అంతస్తులు, అంతకంటే (టీడీఆర్‌ బాండ్లతో వేసే అంతస్తులతో సహా) ఎక్కువ ఉన్న భవన నిర్మాణాలకు దరఖాస్తులు చేసిన ఐదు రోజుల్లో అనుమతులిచ్చేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. బహుళ అంతస్తుల భవనాలకు నిర్దేశించిన ప్రకారం ఐదు రోజుల్లో నిర్మాణ అనుమతులివ్వాలి. మూడు నెలలైనా అతీగతీ లేకుండా పోతోంది.

వార్డు స్థాయిలో ప్లానింగ్‌ సెక్రటరీల నుంచి పట్టణ ప్రణాళిక అధికారుల వరకు డబ్బులివ్వందే దరఖాస్తులు ముందుకు కదలడం లేదు. లంచాలివ్వకపోతే ఏదో ఒక కొర్రీ పెడుతూ అనుమతుల్లో జాప్యం చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులు సకాలంలో పూర్తి కావడం లేదని కొన్ని సంస్థల ప్రతినిధులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో సమస్య శాశ్వత పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది.

ఎల్‌టీపీల ద్వారా దరఖాస్తుల అప్​లోడ్​: అనుమతులు కోసం బహుళ అంతస్తుల భవన నిర్మాణాలకు ‘అభివృద్ధి అనుమతుల నిర్వహణ విధానం’ (డీపీఎంఎస్‌) పోర్టల్‌లో లైసెన్స్‌డ్‌ టెక్నికల్‌ పర్సన్‌ (ఎల్‌టీపీ)ల ద్వారా దరఖాస్తులు అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆపై దరఖాస్తులు నేరుగా సంబంధిత నగరపాలక సంస్థ, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల కమిషనర్లు, వైస్‌ ఛైర్మన్ల పరిశీలనకు వెళ్తాయి. దరఖాస్తులు వారు పరిశీలించాక రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం డైరెక్టర్‌ కార్యాలయంలోని ప్రత్యేక సెల్‌కి పంపుతారు. డైరెక్టర్‌ వీటిని పరిశీలించి ఐదు రోజుల్లో భవన నిర్మాణాలకు అనుమతులివ్వనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈ విధానం ద్వారా హైరైజ్‌ భవన నిర్మాణ అనుమతుల్లో పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం క్షేత్రస్థాయి ఉద్యోగులు, అధికారుల జోక్యాన్ని పూర్తిగా కట్టడి చేశారు.

పోర్టల్‌లోనూ లోపాలు సవరించాలి: ‘అభివృద్ధి అనుమతుల నిర్వహణ విధానం’ పోర్టల్‌ నిర్వహణలోనూ లోపాల కారణంగా భవన నిర్మాణ అనుమతుల కోసం దరఖాస్తులు చేస్తున్న వారిలో అత్యధికులు అవస్థలు పడుతున్నారు. సాఫ్ట్‌వేర్, ఇతర సాంకేతిక సమస్యలతోపాటు అకారణ అభ్యంతరాలతో దరఖాస్తుదారులు పోర్టల్‌ నిర్వహిస్తున్న ప్రైవేట్‌ సంస్థ సిబ్బంది చుట్టూ పదేపదే తిరగాల్సి వస్తోంది. పత్రాలన్నీ సవ్యంగా ఉన్నా ‘షార్ట్‌ ఫాల్‌’ చూపించడం సర్వసాధారణమైంది. ఇందుకోసం దరఖాస్తుదారులపై మళ్లీ అదనపు భారం పడుతోంది. ఈ విషయాన్ని పురపాలకశాఖ మంత్రి, ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా మార్పు లేదని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మరోవైపు భవన నిర్మాణాలకు అనుమతుల్లో జాప్యాన్ని నిరోధిస్తూ ప్రభుత్వ సంవత్సరం క్రితమే చర్యలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. 18 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తులో గ్రౌండుతో పాటు మరో నాలుగు అంతస్తుల భవన నిర్మాణాలకు వాటి యజమానుల స్వీయ ధ్రువీకరణతో కార్పొరేషన్, మున్సిపాలిటీ, నగర పంచాయతీల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో అనుమతులు పొందవచ్చని పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.ఇందుకోసం సమీపంలోని లైసెన్స్‌డ్‌ టెక్నికల్‌ పర్సన్‌ ద్వారా దరఖాస్తులు, అనుబంధ పత్రాలతోపాటు వాటిని ధ్రువీకరిస్తున్నట్లుగా అంగీకార పత్రాన్ని ఆన్‌లైన్‌ భవన నిర్మాణ అనుమతి వ్యవస్థ పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది.

HIGH RISE BUILDING CONSTRUCTION
AP BUILDING PERMISSIONS
BUILDING CONSTRUCTION APPROVALS AP
AP GOVT ON BUILDING PERMITS PROCESS
PERMISSIONS FOR HIGH RISE BUILDING

