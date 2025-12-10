ETV Bharat / state

అనంతగిరి కొండల్లో కెమెరా, స్టార్ట్, యాక్షన్ - షూటింగులకు ఇకనుంచి ఆన్​లైన్​లో అనుమతులు

వికారాబాద్​ అనంతగిరి కొండల్లో సినిమాలు చిత్రీకరణ ఇక సులభం - ఆన్​లైన్​లోనే అనుమతులు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వ నిర్ణయం

Ananthagiri Hills in Vikarabad
Ananthagiri Hills in Vikarabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Ananthagiri Hills in Vikarabad : హైదరాబాద్ నగరంలో జాబ్​ చేస్తున్నవారు ఎక్కువగా వెయిట్​ చేసేది వీకెండ్​ కోసమే. అలాంటిది ఆ వీకెండ్​ని వృధా చేయకుండా​ ఎక్కడికి వెళ్దామా అని ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. వారమంతా పని చేసి ఆ ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రకృతి అందాలను చూడటం, ట్రెక్కింగ్ చేయడానికి ​ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అయితే మెజార్టీ జనాలు ఉదయం వెళ్లి సాయంత్రం వచ్చేలా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అందుకోసమనే దగ్గరలోని ఉన్న ప్రదేశాలను సెలెక్ట్​ చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలో వెంటనే గుర్తుకువచ్చేది నగరానికి దగ్గరగా ఉన్న అనంతగిరి హిల్స్​. ఇక్కడికి రావడానికి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతుంటారు.

చిత్రీకరణకు ఆసక్తి చూపుతున్న నిర్మాతలు : ఇక్కడ ఎత్తయిన గుట్టలు, పరుగులు తీసే జింకలు, పక్షుల కిలకిలరావాలు, మయూరాల విన్యాసాలు, అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయం ఇవన్నీ అనంతగిరి సొంతం. రాష్ట్ర రాజధాని అయిన హైదరాబాద్‌ కేవలం 70 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న అనంతగిరికి వెళితే సహజసిద్ధ ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు. వీటన్నింటిని చూడటానికి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. కానీ ఇటీవల ఈ వికారాబాద్​ కొండల్లో సినిమాలు తీసేందుకు నిర్మాతలు సైతం ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీనికి ప్రభుత్వం కూడా అంగీకరించింది.

అందమైన లోకేషన్స్​తో సిన్స్​ : తాజాగా అధికారులు హైదరాబాద్​లో నిర్మాతలతో సమావేశం నిర్వహించి షూటింగ్​ అనుమతుల విధానాన్ని వివరించారు. ఆన్​లైన్​లో వారి వివరాలు పొందుపరిచి, అనుమతి తీసుకోవాలని సూచించారు. దీంతో వారంతా మందుకు వస్తున్నారు. అనంతగిరిలో కొండల మధ్యలో సినిమా చిత్రీకరించడం వల్ల పచ్చని ప్రకృతి, ప్రశాంతత సినిమాకు సహజమైన అందాన్నిస్తాయి. షూటింగ్​కు అవసరమైన అందమైన లోకేషన్స్​తో పాటు ట్రెక్కింగ్, సైక్లింగ్​, రొమాంటిక్​ లేదా అడ్వెంచర్​ సీన్స్​కు ఈ ప్రదేశం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

నగరానికి 70కిమీ దూరంలోనే షూటింగ్ : రాష్ట్ర రాజధాని అయిన హైదరాబాద్​ నగరానికి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో అనంతగిరి కొండలున్నాయి. అక్కడ ప్రకృతి రమణీయతతో అలరారుతున్న ఈ కొండలపై ఎన్నో సినిమాలు, టీవీ ధారావాహికలను చిత్రీకరించారు. ఇందులో తెలుగు, హిందీ సినిమాలు ఉన్నాయి. గత 40 ఏళ్లుగా చిత్రీకరణకు నెలవుగా మారాయి. ఎన్టీఆర్ నటించిన టైగర్​ చిత్రంలో కొన్ని దృశ్యాలు ఇక్కడే చిత్రీకరించారు. అలానే మరిన్ని సినిమాలు ఇక్కడే తీశారు. నిధి, దేవుళ్లు, అరుంధతి, నువ్వు-నేను, టక్కరి దొంగ, నాగాస్త్రం, అంజి, గుడుంబా శంకర్​, జెండా, ఆర్య, అల్లరి రాముడు, కలిసుందాం రా, యమదొంగ, వెంకీ, చక్రం, ఆంధ్రావాలా, ఒంటరి తదితర చిత్రాలు చిత్రీకరించారు.

సౌకర్యాలు ఇలా ఉన్నాయి : అనంతగిరి కొండపై కేవలం అందమైన ప్రాంతాలే కాకుండా రైల్వే జంక్షన్​, ఆకట్టుకునే అనంత పద్మనాభ డిగ్రీ కళాశాల భవనం ఉన్నాయి. శివసాగర్​ చెరువు, కోట్​పల్లి ప్రాజెక్టు ఉన్నాయి. అక్కడ అనంత పద్మనాభ స్వామి, బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయాలున్నాయి.

''నిర్మాతలు ఎక్కడి నుంచైనా అనుమతి తీసుకోవచ్చు. ఆన్​లైన్​ రసీదు చూపితే అనుమతి ఇస్తున్నామన్నారు. ప్రతి నెలా నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల పాటు ఇక్కడ సినిమా షూటింగ్​లు జరుగుతున్నాయి.'' - జ్ఞానేశ్వర్​, జిల్లా అటవీశాఖాధికారి

