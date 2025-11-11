ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి నిబంధనల సడలింపు - మొదటి అంతస్తు నిర్మాణానికి అనుమతి!

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్​న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం! - మొదటి అంతస్తు నిర్మాణానికి అనుమతి - పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సెర్ప్​ సహకారంతో రుణసాయం అందించేందుకు చర్యలు

Indiramma House Granted up to First Floor : ఇందిరమ్మ ఇళ్లు తప్పనిసరిగా 400-600 చదరపు అడుగల విస్తీర్ణంలో నిర్మించాలనే నిబంధనలున్నాయి. పలుచోట్ల నిర్ణీత విస్తీర్ణంలో ఇళ్లు కట్టడం లేదని అధికారులు అనుమతి రద్దు చేసిన ఉదంతాలూ ఉన్నయి. తక్కువ విస్తీర్ణం కారణంగా కొందరు ఇళ్లు మంజూరైనా నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. దీంతో పట్టణ ప్రాంతాల్లోని లబ్ధిదారులు ఎక్కువగా నష్టపోతున్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

తక్కువ విస్తీర్ణంలో స్థలాలున్న లబ్ధిదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని నిబంధనలను సడలించింది. 400 చదరపు అడుగులు 44.4 చదరపు గజాలలోపు స్థలం ఉన్నా, జీ ప్లస్​ వన్​ విధానంలో ఇళ్లు నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం కల్పించింది. ఫలితంగా నిర్ణీత స్థలం కన్నా తక్కువ ఉన్న లబ్ధిదారులకు ఊరట కలగనుంది.

చెల్లింపులు ఇలా : నిర్ణీత విస్తీర్ణం లేని లబ్ధిదారులు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు జీప్లస్​ విధానంలో చేపట్టాలనుకుంటే ముందుగానే గృహ నిర్మాణ శాఖ డిప్యూటీ ఈఈ అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధానంలో ఇంటిని తప్పనిసరిగా ఆర్​సీసీ ఫ్రేంలోనే నిర్మించాలి. ఇంటి నిర్మాణంలో తప్పనిసరిగా వంట గది, మరుగుదొడ్డి ఉండాలని నిబంధనలు విధించింది. గ్రౌండ్​ ఫ్లోర్​కు రూ.లక్ష, రూఫ్​ లెవెల్​కు రూ.లక్ష, మొదటి అంతస్తుకు రూ.2 లక్షలు, మొత్తం ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత రూ.లక్ష చొప్పున బిల్లులు చెల్లించనున్నారు.

గ్రామాల్లోనూ వెసులుబాటు : వరంగల్​, నర్సంపేట, వర్ధన్నపేట మున్సిపాలిటీల పరిధిలోని లబ్ధిదారులతో పాటు గ్రామాల్లోనూ నిర్ణీత విస్తీర్ణం కన్నా తక్కువ ఉన్నా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించుకునే వెసులుబాటు ఉందని గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లోనూ విస్తీర్ణం తక్కువ ఉందనే కారణంతో ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టని లబ్ధిదారులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా చాలా చోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టని లబ్ధిదారులు వివరాలు అధికారులు సేకరిస్తున్నారు.

పట్టణాల్లో మెప్మా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సెర్ప్​ సహకారంతో రుణసాయం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మరోవైపు అసలు స్థలంలేని లబ్ధిదారులకు కొన్నిచోట్ల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయని, నిర్ణీత సమయంలో నిర్మాణం చేపట్టకపోతే ప్రొసీడింగ్స్​ను రద్దు చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. తద్వారా అర్హులైన ఇతరులకు ఇళ్లు కేటాయించే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

మంజూరైన ఇళ్లు : 9,456

ముగ్గు పోసి పనులు చేపట్టినవి : 6032

బేస్​మెంట్​ వరకు నిర్మాణం : 5099

స్లాబ్​ వరకు : 1606

పూర్తయినవి : 05

నిబంధనలు ఇవే : చిన్న ప్లాట్లలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను జీ+1 పద్ధతిలోనూ నిర్మాణం చేసుకునేందుకు ఇటీవలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది. కనీస కార్పెట్‌ ఏరియా 323 చ.అ ఉండాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కిచెన్‌, బాత్‌రూం, టాయిలెట్‌ కచ్చితంగా ఉండాలని జీవోలో స్పష్టం చేసింది. గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో రూఫ్ నిర్మించాక రూ.లక్ష, మొదటి అంతస్తు రూఫ్‌ లెవెల్‌ వరకు కాలమ్స్‌ నిర్మించాక మరో రూ.లక్ష, గోడలు నిర్మించిన అనంతరం రూ.2 లక్షలు, నిర్మాణం పూర్తయిన అనంతరం రూ.లక్ష నగదును విడుదల చేస్తారు.

