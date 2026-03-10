తెలంగాణలో సాయంత్రం వేళల్లో బీటెక్ కోర్సులు - ఉద్యోగులతో పాటు విద్యార్థులకు మంచి ఛాన్స్
తెలంగాణలో 12 కళాశాలల్లో సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులు - ఆమోదం తెలిపిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - జీవో నంబర్ 30 జారీ చేసిన విద్యాశాఖ - ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా సీట్ల భర్తీ
Published : March 10, 2026 at 12:09 PM IST
Evening B.Tech Courses in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యా రంగంలో ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సాయంత్రం వేళల్లో బీటెక్ కోర్సులు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. చాలా కాలంగా ప్రభుత్వ స్థాయిలో పెండింగ్లో ఉన్న ఈ ప్రతిపాదనకు ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆమోదం తెలపడంతో విద్యాశాఖ జీవో నంబర్ 30ని జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలోని 12 ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు, పాలిటెక్నిక్ పూర్తి చేసిన వారు తమ చదువును కొనసాగించేందుకు ఇది మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నారు.
సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులకు అనుమతి : ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం తెలంగాణలోని 12 ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులు నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఒక్కో కళాశాలకు ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు కోర్సులను ప్రారంభించే అవకాశం కల్పించారు. ప్రతి కోర్సులో కనిష్ఠంగా 15 నుంచి గరిష్ఠంగా 60 సీట్లు ఉండేలా నిబంధనలు విధించారు. ఈ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచే ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సాయంత్రం కోర్సుల ప్రధాన లక్ష్యం ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నవారికి కూడా ఉన్నత విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే. సాధారణంగా రోజువారీ ఉద్యోగం లేదా ఇతర పనుల కారణంగా పూర్తి సమయం విద్య కొనసాగించలేని వారికి ఈ సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులు ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయి.
పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక అవకాశం : ఈ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ప్రత్యేక అర్హతలను ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు ఉద్యోగ అనుభవం ఉన్నవారు ఈ సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులకు అర్హులు. దీని ద్వారా డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అనేక మంది యువత తమ విద్యను కొనసాగించి ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ పొందే అవకాశం పొందనున్నారు. డిప్లొమా పూర్తి చేసినవారు సాధారణంగా ఉద్యోగాల్లో చేరిపోతారు. తర్వాత చదువు కొనసాగించడం వారికి కష్టమవుతుంది. ఇప్పుడు సాయంత్రం తరగతులు ఉండడం వల్ల వారు తమ ఉద్యోగాన్ని కొనసాగిస్తూ చదువు పూర్తి చేసుకునే వీలు కలుగుతుంది.
ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా సీట్ల భర్తీ : సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులలో ప్రవేశాల కోసం ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 2024లో జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈ పరీక్షను ఈసెట్ కన్వీనర్ నిర్వహించాలి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి కూడా చర్యలు ప్రారంభించింది. ఓయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఆచార్య చంద్రశేఖర్కు ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహణకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పరీక్ష నిర్వహణ, ర్యాంకులు ప్రకటించడం, కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించడం వంటి ప్రక్రియల ద్వారా సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఎంటెక్ కోర్సులకు కూడా అనుమతి : ఇదిలా ఉండగా సాయంత్రం వేళల్లో ఎంటెక్ కోర్సులు నిర్వహించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే ఈ కోర్సుల్లో సీట్ల భర్తీ ఎలా జరగాలనే విషయంలో ఇంకా పూర్తి స్పష్టత లేదు. ప్రస్తుతం మూడు నుంచి నాలుగు కళాశాలల్లో మాత్రమే సాయంత్రం ఎంటెక్ కోర్సులకు అనుమతి లభించింది. బీటెక్ పూర్తి చేసినవారు ఈ సాయంత్రం ఎంటెక్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగంతో పాటు ఉన్నత సాంకేతిక విద్యను కొనసాగించే అవకాశం విద్యార్థులకు లభిస్తుంది.
ఫీజు నిర్మాణం, తరగతుల సమయం : సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులకు రెగ్యులర్ కోర్సుల మాదిరిగానే ఫీజులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తరగతులు సాధారణంగా సాయంత్రం వేళల్లో నిర్వహించబడతాయి. ఉద్యోగం చేసే విద్యార్థులు తమ పని సమయాలకు అంతరాయం కలగకుండా ఈ తరగతులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే పరిశ్రమల్లో పని చేస్తున్న టెక్నీషియన్లు, డిప్లొమా హోల్డర్లు తమ నైపుణ్యాన్ని పెంచుకుని మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందే అవకాశముంది.
సాయంత్రం బీటెక్ కోర్సులు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిన కళాశాలలు ఇవే :
- సీబీఐటీ
- వీఎన్ఆర్ విజ్ఞాన జ్యోతి
- ఎంవీఎస్ఆర్
- స్టాన్లీ
- మెథడిస్ట్
- ఎంజీఐటీ
- మాతృశ్రీ
- అబ్దుల్ కలాం
- జయప్రకాశ్ నారాయణ్ (మహబూబ్నగర్)
- అనుబోస్ (పాల్వంచ)
- సిద్ధార్థ
- సెయింట్ పీటర్స్
