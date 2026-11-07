గోదావరి జలాలతో విశాఖకు శాశ్వత పరిష్కారం - భూదేవి రిజర్వాయర్ అభివృద్ధి
Visakhapatnam Water Supply : పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖపట్నానికి తాగు, పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించే పథకాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:34 AM IST
పారిశ్రామికంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖపట్నం నగరానికి తాగు, పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలను శాశ్వతంగా తీర్చే పథకాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందుకు నీటి నిల్వ సదుపాయాన్ని పెంచడం, విశాఖకు తాగునీరందించే రిజర్వాయర్లకు నీటిని చేర్చే వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే అంశాలను ప్రధానంగా గుర్తించారు. ఇందులో భాగంగా భూదేవి రిజర్వాయర్ సామర్థ్యాన్ని పెంచి అక్కడి నుంచి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు రూ.7,970 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పనులు చేపట్టాలని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.
గోదావరి జలాలే ఆధారం : విశాఖకు తాగునీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చేందుకు గోదావరి జలాలే ఆధారం. ఒకవైపు ఏలేరు జలాశయం నుంచి ఎడమ కాలువ ద్వారా నీరు ఇస్తుండగా ఇప్పుడు తాజాగా పోలవరం ఎడమ కాలువ నుంచి నీరు మళ్లిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి నిల్వ సామర్థ్యం ఏడాది అవసరాలు తీర్చేలా లేనందున నగరం చుట్టుపక్కల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెంచడమే ప్రధాన మార్గమని భావిస్తున్నారు. నీటి సరఫరాను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు. జులై నుంచి అక్టోబరు వరకు రుతుపవన కాలంలో నీటి మళ్లింపు పెద్ద కష్టం కాకపోవచ్చు. నవంబరు నుంచి జూన్ వరకు నీరు ఇవ్వాలంటే నిల్వ సామర్థ్యం మెరుగుపరుచుకోవడం ఒక్కటే పరిష్కారం.
ప్రస్తుతం ఇలా :
- విశాఖకు ఇప్పుడు నీరందించేందుకు ఏలేరు, కణితి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లు ఆధారంగా ఉన్నాయి. ఏలేరు రిజర్వాయర్ పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 24.110 టీఎంసీలు. దాదాపు 6 టీఎంసీల డెడ్స్టోరేజ్ పోగా మిగిలిన నీటిని ఏలేరు ఆయకట్టు, తాగునీటి అవసరాలతో పాటు విశాఖకు అందించాలి. ఏలేరు ఎడమ కాలువ ద్వారా కణితి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్కు నీటిని చేర్చి సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇదే నీటిని ఎన్టీపీసీ, విశాఖ పోర్టు సహా ఇతర పథకాలకు అందిస్తున్నారు.
- తాజాగా పోలవరం ఎడమ కాలువ నిర్మాణం పూర్తి చేయడంతో గోదావరి వరద జలాలను కూడా కణితి జలాశయానికి చేరుస్తున్నారు.
- మరో వైపు గోదావరి వరద జలాలు పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల ద్వారా ఎత్తిపోస్తూ ఏలేరు రిజర్వాయర్ను నింపుతున్నారు. ఏలేరు పరీవాహకంలో నీటి ప్రవాహం లేని సమయంలో ఈ మార్గం అనుసరిస్తున్నారు.
శాశ్వత నీటి అవసరాలు తీర్చేలా : విశాఖ శాశ్వత నీటి అవసరాలు తీర్చేలా జలవనరులశాఖ ప్రణాళికలను రూపొందించింది. ఇందులో కొన్ని ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్నవే. పోలవరం ఎడమ కాలువ 162.409 కి.మీ వద్ద ఎత్తిపోతల పథకం ఏర్పాటు చేసి ఆ నీటిని మేహాద్రిగడ్డ రిజర్వాయర్కు, నారవ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంటుకు తరలించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ నుంచి నిత్యం 100 క్యూసెక్కులు ఎత్తిపోసేలా పంపుహౌస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 10.523 కి.మీ. మేర పైపులు ఏర్పాటు చేసి ఈ నీటిని నేరుగా మేహాద్రిగడ్డకు తరలిస్తారు.
భూదేవి రిజర్వాయర్ @ రూ.7,920 కోట్లు : మరోవైపు ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు తొలిదశలో భాగంగా భూదేవి రిజర్వాయర్ను అభివృద్ధి చేసి నీరు తరలిస్తారు. అక్కడి నుంచి రైవాడ కాలువకు నీరు మళ్లించేలా అనుసంధానం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి నీటిని నారవ నీటి శుద్ధి కేంద్రానికి, మేహాద్రిగడ్డకు తరలించవచ్చు. భూదేవి రిజర్వాయర్ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 6.55 టీఎంసీలు ఉండేలా నిర్మాణానికి ప్రతిపాదిస్తున్నారు. భూదేవి రిజర్వాయర్ నిర్మాణం, అక్కడ నుంచి ఎత్తిపోతల వ్యవస్థ ఏర్పాటు, గ్రావిటీ కాలువ పనులు చేయాలి. ఇందుకు రూ.7,920 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా. భూసేకరణకే రూ.3,721 కోట్లు అవసరమని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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