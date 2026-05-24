వైఎస్ కుటుంబ రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైందే దారుణ మారణకాండలు, హత్యలతోనే: పెర్ల పార్థసారథి రెడ్డి
తీవ్ర మారణహోమాలకు పాల్పడిన వైఎస్ కుటుంబం - వైఎస్ కుటుంబ చరిత్ర మొత్తం రక్తపాత గాథ- 1962లోనే జగన్ తాత రాజారెడ్డిపై 'రౌడీ షీట్' తెరిచారు-హైదరాబాద్లో మత అల్లర్లను రెచ్చగొట్టింది రాజశేఖర రెడ్డే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 12:10 PM IST
Perla Parthasarathy Reddy Fire On Ys Jagan : పులివెందుల నియోజకవర్గంలో వైఎస్ కుటుంబ రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైందే దారుణ మారణకాండలు, హత్యలు, అరాచకాలు, గృహదహనాలతోనని టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు, వైఎస్ కుటుంబ బాధితుడు పేర్ల పార్థసారథిరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంతో పాటు కడప జిల్లాలో, రాష్ట్రంలోని మిగతా ప్రాంతాల్లో వైఎస్ కుటుంబం అనేక దారుణాలకు, నరమేధానికి పాల్పడిందని మండిపడ్డారు. ప్రత్యర్థులను ఘోరంగా చంపేయడం, కాళ్లూ, చేతులూ విరిచేయడం, పచ్చని పొలాల్ని భస్మీపటలం చేయడం, భూములు, గనులను ఆక్రమించుకోవడం, ఆస్తులను దోచుకోవడం ఆ కుటుంబానికి వెన్నతో పెట్టిన విద్యని దుయ్యబట్టారు. సొంత బాబాయి వివేకానందరెడ్డిని గొడ్డలితో నరికించిన రాక్షసుడు జగన్ అని, అంతటి దుర్మార్గుడు ఈ భూప్రపంచంలోనే మరొకరు ఉండరని పార్థసారథిరెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
జగన్ తాత రాజా రెడ్డిపై 1962లోనే 'రౌడీ షీట్' (నేర చరిత్ర) నమోదైందని ఆయన గుర్తుచేశారు. పండుగలు వచ్చినప్పుడల్లా రాజా రెడ్డి తన సొంత ఇంట్లో కాకుండా తప్పనిసరిగా పోలీస్ స్టేషన్లోనే గడపాల్సి వచ్చేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. చెన్నారెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కుటిల రాజకీయాల కోసం హైదరాబాద్లో మత ఘర్షణలను రెచ్చగొట్టి తద్వారా వందలాది మంది మరణానికి కారణమైన జగన్ తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి 'రక్త చరిత్ర'ను ప్రస్తావిస్తూ ఆయన తన ఆగ్రహాన్ని వెలిబుచ్చారు. శనివారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వైఎస్ రాజా రెడ్డి కాలం నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి జగన్ హయాం వరకు వైఎస్ కుటుంబం సాగించిన అరాచకాలను వివరిస్తూ ఆయన డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలను ప్రదర్శించారు.
వైఎస్ కుటుంబం చేసిన అకృత్యాలను వివరిస్తున్నప్పుడు ఆయన తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తాము ఎదుర్కొన్న వేధింపుల తీవ్రతను వివరిస్తూ ఆయన కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఇన్ని దారుణాలకు పాల్పడిన జగన్ తాను సద్గుణాలకు, మంచితనానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం అన్నట్లుగానో లేదా తన సొంత తాతను హత్య చేసిన వారిని తానే గొప్ప మనసుతో క్షమించినట్లుగానో నటిస్తూ శాంతి గురించి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం అత్యంత విడ్డూరమని ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అరాచకానికి, విధ్వంసానికి పర్యాయపదంగా నిలిచిన జగన్ను జైలులో ఉంచడమే ఆంధ్రప్రదేశ్కు మేలు చేస్తుందని, లేకపోతే ఆయన వ్యాపింపజేస్తున్న దుష్ప్రచారం వల్ల రాష్ట్రం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని ఆయన నొక్కిచెప్పారు.
జగన్ స్వేచ్ఛగా తిరిగితే అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు నిలిచిపోతాయని తన మోసపూరిత ప్రచారాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ను మరింత నాశనం చేస్తారని ఆయన తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జగన్ దురాగతాలు, మోసాల గురించి ప్రస్తుత తరానికి తెలియజేయాలని ఆయన ప్రకటించారు. ప్రతి ఒక్కరికీ నిజాన్ని వివరించడానికి రాష్ట్రమంతటా పర్యటిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వైఎస్ కుటుంబ చరిత్రకు సంబంధించి పార్థసారథి రెడ్డి వెల్లడించిన వివరాలు ఇవి.
రాజా రెడ్డి పర్యవేక్షణలో నాపై దాడి జరిగింది : పులివెందుల నియోజకవర్గంలో టీడీపీకి నేను ఒక బలమైన కోటలా నిలిచాను. ఎన్నికల సమయంలో, వైఎస్ కుటుంబాన్ని ఓటమి అంచులకు నెట్టివేశాను. ఈ కక్షతో రగిలిపోయి 1996 ఆగస్టులో జగన్ తాత అయిన రాజా రెడ్డి స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తుండగా ఆయన నియమించిన కిరాయి హంతకులు నాపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి నరికివేశారు. సరిగ్గా ఆ కీలక సమయంలో ASP సునీల్ కుమార్ గన్మెన్ అక్కడికి చేరుకుని కిరాయి హంతకులను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం వల్లే నేను ప్రాణాలతో బయటపడగలిగాను. నా ప్రాణాల మీద జరిగిన ఈ దాడికి సంబంధించిన కేసులో రాజా రెడ్డి ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారు. నేను స్వయంగా న్యాయవాదిని కావడం వల్ల అలాగే నాపై జరిగిన దాడికి నిరసనగా రాజా రెడ్డి తరపున బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడానికి ఏ ఇతర న్యాయవాదులు ముందుకు రాలేదు. జగన్ వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు రాజా రెడ్డి హైకోర్టు నుంచి షరతులతో కూడిన బెయిల్ పొందాల్సి వచ్చింది.
మా ఆత్మరక్షణ ప్రయత్నంలోనే రాజా రెడ్డి హత్య జరిగింది
- వైఎస్ కుటుంబం మా ప్రాణాల మీద నిరంతరం ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా మా ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు మేము చేసిన ప్రతిఘటన ప్రయత్నంలో భాగంగా 1998లో రాజా రెడ్డి హత్య జరిగింది. అది అనుకోకుండా జరిగిన ఒక సంఘటన. జగన్లాగా నేను "గొర్రె చర్మంలో నక్క"ను కాదు కాబట్టే, ఈ నిజాన్ని నిర్భయంగా చెబుతున్నాను.
- ఆ తర్వాత వారు నా తమ్ముడు పెర్ల ఉమామహేశ్వర రెడ్డిని హత్య చేశారు. ఆ కేసులో EC గంగిరెడ్డి MP అవినాష్ రెడ్డి తండ్రి అయిన వైఎస్ భాస్కర రెడ్డి వరుసగా 8వ , 9వ నిందితులుగా ఉన్నారు.
- రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి వారిపై ఉన్న కేసును కొట్టివేయించారు. అయితే మాకు మాత్రం జీవిత ఖైదు శిక్ష పడేలా ఆయన చూసుకున్నారు. ఆయన మరణించేంత వరకు మాకు పెరోల్ లభించకుండా అడ్డుకున్నారు.
- బళ్లారి, వేముల ప్రాంతాల్లో మాకున్న మైనింగ్ లీజులను రద్దు చేయించారు. మా ఇళ్లను కూల్చివేయించారు. మా తోటలను నరికించివేశారు. ఆయన మమ్మల్ని తీవ్రమైన వేధింపులకు గురిచేశారు.
గనుల వివాదాల్లో ఇద్దరు వ్యక్తుల దారుణ హత్య : భూములు, గనులకు సంబంధించిన వివాదాల నడుమ వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి సలహా, ప్రోత్సాహంతో వ్యవహరిస్తూ హైదరాబాద్లో రాజా రెడ్డి పర్యవేక్షణలో రాజగోపాల్ అనే వ్యక్తి దారుణంగా హత్య చేశాడు. అత్యవసర పరిస్థితి (Emergency) కాలంలో తమ గనుల వ్యాపారంలో కీలక భాగస్వామి అయిన వెంకట నరసయ్యను దారుణంగా హత్య చేయడానికి రాజా రెడ్డి, రాజశేఖర రెడ్డి, జార్జ్ రెడ్డి కుట్ర పన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి 63 మంది వ్యక్తులు దోషులుగా నిర్ధారించారు. అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో రాజా రెడ్డి తన పెద్ద కుమారుడు జార్జ్ రెడ్డితో కలిసి జైలు పాలయ్యారు.
మాజీ PCC అధ్యక్షుడు రహమతుల్లా గనుల ఆక్రమణ : రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, PCC అధ్యక్షుడిగా సేవలందించిన రహమతుల్లాకు చెందిన గనులను రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకుంది. అక్కడ జరిగిన అక్రమ గనుల తవ్వకాలకు సంబంధించి కొడురు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదు చేశారు. చారిత్రక కట్టడాలుగా పరిరక్షించాల్సిన గనులను కూడా వారు దోచుకోవడంతో, ఆ సమయంలో అధికారంలో ఉన్న విజయభాస్కర రెడ్డి ప్రభుత్వం రూ.50 లక్షల జరిమానా విధించింది.
ప్రజా తిరుగుబాటు: రాజశేఖర రెడ్డి చొక్కా చింపి, ఆయనపై భౌతిక దాడి : జమ్మలమడుగులో రాజశేఖర రెడ్డి లైసెన్స్ లేని తుపాకీతో కాల్పులు జరిపిన ఘటనపై ముద్దనూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు నమోదు చేశారు.1995లో, వారి రౌడీయిజం చర్యలకు వ్యతిరేకంగా నిలబడుతూ, నేను S.V. సతీష్ రెడ్డితో చేతులు కలిపి TDPకి మా మద్దతును తెలియజేశాము. వేముల మండలంలో మేము ఘన విజయాన్ని సాధించాము. వేంపల్లె ప్రజలు TDPకి ఓటు వేయడంతో తన ఆగ్రహాన్ని అదుపు చేసుకోలేకపోయిన రాజశేఖర రెడ్డి, ఒక పోలింగ్ బూత్లోకి బలవంతంగా చొరబడ్డాడు. అయితే స్థానికులు ఆయనపై తిరగబడి, ఆయనకు దేహశుద్ధి చేశారు. వారు ఆయన చొక్కా చింపి, బహిరంగంగా అవమానాలకు గురిచేశారు.
ఈ ఘటనపై కక్ష పెంచుకున్న రాజశేఖర రెడ్డి, ఆ తర్వాత వెల్పుల సింగిల్ విండో ఎన్నికల సమయంలో హింసాకాండ చెలరేగి ఇద్దరు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మరణించిన ఘటనను సాకుగా చూపి—సతీష్ రెడ్డికి, ఆయన అనుచరులకు ఆ ఘటనతో ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ వారిపై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయించేందుకు కుట్ర పన్నాడు.
ఆదినారాయణ రెడ్డి ఔదార్యం వల్లే రాజశేఖర రెడ్డి గెలుపు : 1996 లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో, ప్రచార ఖర్చుల కోసం రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం వద్ద నిధులు పూర్తిగా నిండుకుని, వారు నిస్సహాయ స్థితిలో చేతులెత్తేసినప్పుడు, ఆదినారాయణ రెడ్డి స్వయంగా అప్పు చేసి మరీ వారికి మద్దతుగా రూ.26 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. జమ్మలమడుగులో లభించిన సుమారు 4,000 నుంచి 5,000 ఓట్ల మెజారిటీ కారణంగానే, రాజశేఖర రెడ్డి అతి కష్టం మీద గట్టెక్కి, ఎంపీగా ఆ స్థానాన్ని గెలుచుకోగలిగారు. అదే ఎన్నికల్లో, పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని లింగాల మండలంలో, జగన్ ఏకంగా 8,850 ఓట్లను రిగ్గింగ్ చేయించారు. కేవలం 700 మంది నమోదిత ఓటర్లు మాత్రమే ఉన్న కర్ణపపాయపల్లెలో, వారు 701 ఓట్లు వేయించారు.
గొడ్డలితో నరికి తన్ని చంపారు : మాటలేని మూగ జీవాలు కూడా తమ సొంత సంతానాన్ని చంపుకోవు. కానీ వీళ్లు మాత్రం తమ సొంత పినతండ్రి అయిన వివేకానంద రెడ్డిని, శత్రువుల గుండెలను సైతం వణికించేంత దారుణమైన క్రూరత్వంతో హింసించి చంపించారు. గొడ్డలితో నరికి, తన్ని చంపిన తర్వాత, ఆయన గుండెపోటుతో మరణించారని ఒక నాటకం ఆడారు. అంతేకాకుండా ఈ హత్య నేరాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపైనా, ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డిపైనా మోపడానికి ప్రయత్నించారు. వారు అబద్ధాలను ప్రచారం చేశారు. న్యాయం కోసం పోరాడుతూ మండుటెండలో సుప్రీం కోర్టు ఆవరణలో చేతుల్లో దస్త్రాలు పట్టుకుని చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్న వివేకా కుమార్తె సునీతను చూసి కన్నీరు పెట్టని ఒక్క వ్యక్తి కూడా లేడు.
ఏ సోదరికి కూడా అటువంటి సోదరుడు దక్కకూడదని ప్రార్థిస్తూ యావత్ తెలుగు సమాజం సంతాపం వ్యక్తం చేసింది. తన సొంత సోదరి షర్మిలతో కుటుంబ ఆస్తులను పంచుకోవడానికి నిరాకరిస్తూ జగన్ చేస్తున్న అన్యాయానికి సాటి వచ్చేది మరొకటి లేదు.
నన్ను చంపడానికి సూట్కేస్ బాంబు అమర్చారు : రాజా రెడ్డి నా తమ్ముడు ఉమామహేశ్వర రెడ్డికి సంబంధించిన కేసుల విచారణ కడప సెషన్స్ కోర్టులో జరుగుతున్న సమయంలో నన్ను హత్య చేయాలనే దురుద్దేశంతో జగన్ ఒక సూట్కేస్ బాంబును అమర్చారు. కోర్టు ఆవరణలోనే పోలీసులు ఆ బాంబును కనుగొన్నారు. ఆ తర్వాత జరిగిన దర్యాప్తులో నన్ను చంపడానికే ప్రత్యేకంగా దానిని అక్కడ ఉంచినట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. ఆ కేసులో జగన్ దంతులూరి కృష్ణ నిందితులుగా ఉన్నారు.
రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తనపై ఒక క్రిమినల్ కేసు పెండింగ్లో ఉండటం వల్ల జగన్ అమెరికా ప్రయాణానికి ఆటంకం కలుగుతుందని వాదిస్తూ ఆ కేసు నుంచి జగన్ పేరును తొలగించేలా ఆయన ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఆ కేసులో కృష్ణ జైలుకు వెళ్లి తన శిక్షను అనుభవించగా జగన్ మాత్రం న్యాయం నుంచి తప్పించుకోగలిగారు.
జగన్ అసలు స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి అసెంబ్లీ రికార్డులను పరిశీలించండి : పరిటాల రవి హత్య వెనుక రాజశేఖర రెడ్డి జగన్ ఇద్దరూ ప్రధాన సూత్రధారులుగా వ్యవహరించారు. ఆ సమయంలో ఈ ఘటనకు సంబంధించి శాసనసభలో సుదీర్ఘంగా ఆరు గంటల పాటు చర్చ జరిగింది. ఈ హత్యలో జగన్ ప్రమేయం బయటపడినప్పటికీ, అసెంబ్లీ రికార్డుల నుంచి అతని పేరు తొలగించేలా రాజశేఖర రెడ్డి జాగ్రత్తపడ్డారు. అసెంబ్లీ రికార్డులను పరిశీలిస్తే జగన్ అసలు వ్యక్తిత్వం అతని గత చరిత్ర పూర్తిగా బట్టబయలవుతాయి.
ST (ఎరుకల) సామాజిక వర్గానికి చెందిన మహేష్ TDPకి మద్దతుగా పనిచేస్తున్నాడనే నెపంతో దారుణంగా హత్య చేశారు. అతని గొంతు కోసి చంపారు. తమ సోదరుడి హత్యకు న్యాయం కోరుతున్న ఆ బాధితుడి ఇద్దరు తమ్ముళ్లను కూడా గొంతులు కోసి హత్య చేయించిన దుర్మార్గపు చరిత్ర జగన్కే దక్కుతుంది. తద్వారా ఈ నేరాలకు సంబంధించి ఎటువంటి 'ప్రథమ సమాచార నివేదిక' (FIR) కూడా నమోదు కాకుండా అతను అడ్డుపడ్డాడు.
