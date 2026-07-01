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శ్రామికశక్తిలో వైజాగ్ "జోరు" - వార్షిక జీతంలో బెజవాడ "హోరు"

ఈ నగరంలో 52.8% మంది ఏదో ఒక పని చేస్తున్నవారే - రోజువారీ వేతనంలోనూ వైజాగే టాప్‌ - ఉద్యోగి వార్షిక వేతనంలో విజయవాడది అగ్రస్థానం - కేంద్ర గణాంకశాఖ సర్వేలో వెల్లడి

52 percent of people work in visakhapatnam
52 percent of people work in visakhapatnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 2:01 PM IST

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52 percent of people work in visakhapatnam : విశాఖపట్నం పనిమంతుల మణిమకుటం. ఉరకలు వేసే శ్రామికశక్తికి ఆలవాలమని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఓ సర్వే తేల్చింది. ఈ నగరంలో ఉన్న జనాభాలో 52.8 శాతం మంది శ్రామికశక్తే. ఏదో ఒక పనిచేస్తున్న వారే. దేశవ్యాప్త సగటు (49.8 శాతం) తో పోలిస్తే విశాఖలోనే పనిచేస్తున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. ఈ నగరంలో పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న జనాభా కూడా 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ (మిలియన్ ప్లస్) జనాభా ఉన్న నగరాలు సగటుతో పోలిస్తే ఎక్కువగానే ఉంది. విశాఖలో 56.2 శాతం మంది పని చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

దేశంలోని మిలియన్ నగరాల సగటు 52.4 శాతం మాత్రమే. ఇక్కడ క్యాజువల్ లేబర్ రోజువారీ వేతనం రూ.733 జాతీయ పట్టణ సగటు (రూ.624) కంటే ఎక్కువ. విజయవాడలో పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు 50.7 శాతం కాగా, జనాభాలో పనిచేస్తున్న వారి సంఖ్య 47.2 శాతంగా ఉంది. కేంద్ర అర్థగణాంక శాఖ దేశంలోని 10 లక్షలకు మించి జనాభా ఉన్న నగరాల్లో శ్రామికశక్తి తీరుతెన్నులపై నిర్వహించిన సర్వే నివేదికలను విడుదల చేసింది. పీరియాడికల్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే-2026 పేరిట నివేదక విడుదల చేసింది. దీంట్లో విశాఖ, విజయవాడ ప్రత్యేకతలను చాటింది.

  • ప్రతి నగరంలోనూ ఉద్యోగ అవకాశాలు? నిరుద్యోగ పరిస్థితి? మహిళల ఉపాధి కల్పన? వేతనాల పరిస్థితి? పరిశ్రమల వారీగా ఉపాధి తీరుతెన్నుల వంటి అంశాలను తెలుసుకోవడం ఈ సర్వే ఉద్దేశం. ఏపీలో గ్రేటర్ విశాఖ, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఈ సర్వే నిర్వహించారు.

46 నగరాల్లో సర్వే

  • 10 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉన్న నగరాల్లో సర్వే తొలిసారి
  • 2011 జనాభా లెక్కలే ఆధారం
  • 2025 జనవరి-డిసెంబరు వరకు సర్వే
  • దేశంలోని 46 నగరాల్లో 1,630 ప్రాంతాల్లో 19,541 కుటుంబాలతో సర్వే
  • ఇందులో 31,131 మంది పురుషులు, 29,705 మంది మహిళలు

ఉపాధి లేని యువతా ఎక్కువే:

  • విశాఖలో నిరుద్యోగం కూడా మిలియన్ ప్లస్ నగరాల సగటు కంటే ఎక్కువ. మిలియన్ ప్లస్ నగరాల్లో నిరుద్యోగం సగటున 4.9 శాతం ఉంటే విశాఖలో 6 శాతం ఉండటం గమనార్హం
  • ఎలాంటి ఉద్యోగం లేక, ఉన్నత చదువులూ లేక, నైపుణ్య శిక్షణ కూడా పొందని యువత విజయవాడ నగరంలో 30.4 శాతం ఉంటే, విశాఖలో 24.7 శాతం మంది ఉన్నారు. 15 నుంచి 29 సంవత్సరాల వయసు వారి నుంచి తీసుకున్న సమాచారం ఆధారంగా ఈ నిర్ధారణకు వచ్చారు. 30 నుంచి 59 ఏళ్ల వయసు వారీలో ఈ కేటగిరీలో విశాఖలో 27.2 శాతం ఉంటే విజయవాడలో 38.6 శాతం ఉన్నారు.

వార్షిక జీతాల్లో బెజవాడ హవా!: అసంఘటిత రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న మహిళా ఉద్యోగులు/కార్మికుల సంఖ్యపరంగా విశాఖపట్నం దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ముందజంలో ఉంది. అసంఘటిత రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న మహిళలు విశాఖలో అత్యధికంగా 42.51 శాతం ఉన్నట్లుగా పేర్కొంది. 41.39 శాతంతో సూరత్​ది 2వ స్థానం.

రెండు నగరాల్లోనూ సేవా రంగమే టాప్!

విశాఖపట్నం, విజయవాడ నగరాల్లో సేవా రంగ సంస్థల హవా నడుస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన ఆర్థిక గణాంకాల ప్రకారం విశాఖలో 54 శాతం, విజయవాడలో అత్యధికంగా 56 శాతం సంస్థలు సేవా రంగంలోనే సాగుతున్నాయి. తయారీ రంగంలో విశాఖ (24%) విజయవాడ (22%) కంటే స్వల్పంగా ముందుండగా, వాణిజ్య రంగంలో రెండు నగరాలూ 22 శాతంతో సమానంగా నిలిచాయి.

మహిళా యాజమాన్యంలోని సంస్థల్లో విశాఖ 30.65 శాతంతో రాష్ట్ర సగటు (27.38%) కంటే మెరుగైన స్థానంలో ఉంది. వీటిలో పనిచేస్తున్న మహిళల సంఖ్య విశాఖలో 42.51 శాతం కాగా, విజయవాడలో 36.89 శాతంగా నమోదైంది. అసంఘటిత రంగ సంస్థల విషయానికొస్తే విశాఖలో 1.42 లక్షలు, విజయవాడలో 1.28 లక్షల సంస్థలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగుల వార్షిక వేతనంలో విజయవాడ (రూ.1.52 లక్షలు) విశాఖ (రూ.1.5 లక్షలు) కంటే స్వల్పంగా ముందంజలో ఉంది.

రాష్ట్రంలోని 2 నగరాల్లో పరిస్థితి (శాతాల్లో)
అంశం విశాఖ విజయవాడ
స్వయం ఉపాధి27.9 32.2
రెగ్యులర్ ఉద్యోగం 62.4 59.9
క్యాజువల్ లేబర్ 9.6 7.9
వ్యవసాయంలో ఉపాధి 2.7 7.6
పరిశ్రమల్లో ఉపాధి 29.9 22.5
సేవారంగంలో 67.4 69.9
రెగ్యులర్ జీతం రూ.28,802 రూ.22,589
స్వయం ఉపాధిలో రూ.23,976 రూ.24,722
రోజు కూలీ రూ.733 రూ.664

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