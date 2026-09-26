కమ్యూనిటీ భవనంలో ఉంటారు - ఫోన్ చేసి రమ్మంటారు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సర్ అధికారులు 92.88 లక్షల మందికి నోటీసులు రూపొందించారు. నోటీసు జారీ అయిన ప్రతి ఓటరు ఇంటికి వెళ్లాల్సిన బీఎల్వోలు ఫోన్లు చేసి రమ్మంటున్నారు. పలు కారణాలతో ఓటర్లు వెళ్లలేకపోతున్నారు.
Published : September 26, 2026 at 12:21 PM IST
BLOs On Sir Noitce Issue In Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సర్ నోటీసులు జారీ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే నోటీసు జారీ అయిన ప్రతి ఓటరు ఇంటికి బీఎల్వోలు తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆపై వారికి నోటీసులను అందించాలని ఎన్నికల అధికారులు పదే పదే చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఎక్కడా సక్రమంగా అమలు కావడం లేదు. అనేక ప్రాంతాల్లో బీఎల్వోలు ఇళ్లకు వెళ్లడం లేదు. వీరంతా దగ్గరలోని ఓ కమ్యూనిటీ భవనాల్లో కూర్చొని నోటీసులు తీసుకోవాలంటూ ఓటర్లకు పోన్లు చేస్తున్నారు. దీంతో వీలైన వాళ్లు వెళ్తున్నారు. అవగాహన లేని వారు, దూర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారు ఊరుకుంటున్నారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 92.88 లక్షల మందికి నోటీసులు రూపొందించారు. అయితే ఇంకా దాదాపుగా 10 లక్షల మందికి అవి అందలేదు. మరో 40 లక్షల మందికి ఇచ్చిన నోటీసుల గడువు ముగియడంతో వాటిని రద్దు చేసినట్లు సర్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
కమ్యూనిటీ భవనానికి వచ్చి స్లిప్ తీసుకోవాలి
ఉప్పల్ నియోజకవర్గం రామంతాపూర్లోని శ్రీరామ కాలనీలో నివసిస్తున్న రాజు పేరు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) నోటీసుల జాబితాలో ఉంది. ఈ తరహా సమస్య వచ్చినప్పుడు బీఎల్వో ఆయన ఇంటికి వచ్చి ఆయనకు నోటీసును అందించాలి. కానీ గాంధీనగర్ సామాజిక భవనం వద్దకు వచ్చి నోటీసును తీసుకోవాలంటూ బీఎల్వో ఫోన్ చేయడంతో రాజు అక్కడకు వెళ్లి నోటీసు అందుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన భార్య పేరు కూడా నోటీసుల జాబితాలోకి వచ్చింది. దీంతో ఆమెను ఇందిరానగర్ కమ్యూనిటీ భవనం వద్దకు వచ్చి స్లిప్ తీసుకోవాలని బీఎల్వో చెప్పారు. అయితే ఆ ప్రాంతం దూరం కావడంతో ఆమె వెళ్లలేదు.
వాట్సప్లో పంపిస్తాం
ఇదే తరహాలోనే మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలోని జవహర్నగర్కు చెందిన సరిత పేరు నోటీసుల జాబితాలో ఉన్నట్లు ఆన్లైన్లో కనిపిస్తోంది. బీఎల్వోకు ఫోన్ చేస్తే స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్దకు వచ్చి నోటీసులు తీసుకోవాలని చెప్పారు. తీరా అక్కడికి వెళ్తే అడగగా వారి వద్ద నోటీసు కాపీ లేదని, వాట్సప్లో పంపిస్తామని అధికారులు చెప్పడంతో ఆమె ఖాళీ చేతులతోనే వెనుదిరిగారు.
హైదరాబాద్లో మరింత ప్రభావం
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 10 వేల పోలింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో మొత్తం 38 లక్షల 94 వేల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే 7.03 లక్షల మందికి నోటీసులు సిద్ధమయ్యాయి. అయినా వాటిని పంపిణీ చేయడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంకో 18 లక్షల మంది ఓటర్ల నుంచి నోటీసులకు సమాధానం లేదు. ఓటర్లకు నోటీసులు వచ్చినట్లు తెలియకపోవడం, బీఎల్వోలు వాటిని నేరుగా అందించకపోవడమే ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణమని చెప్పొచ్చు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రాజకీయ పార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
గుర్తింపు పత్రాలు సక్రమంగా లేకపోవడంతో
అనేక మంది బీఎల్వోలు ఏదో ఒక చోట కూర్చొని ఫోన్లు చేస్తున్నారు. తర్వాత నోటీసులు తీసుకొని వెళ్లాలని వారు చెప్పడంతో ఓటర్లు కూడా ఆసక్తి చూపడం లేదు. మరికొంత మంది పరిస్థితి విభిన్నంగా ఉంది. కొంతమందిలో పని పోతుందన్న భయం, మరికొంత మంది దగ్గర నిర్దేశిత గుర్తింపు పత్రాలు సక్రమంగా లేకపోవడం వంటివి కూడా ఓటర్ల అనాసక్తికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చు.
చిరునామాలు లభించడం లేదు
బీఎల్వోలు నోటీసులను నేరుగా ఇళ్లకు వెళ్లి ఓటర్లకు అందించి అవగాహన కల్పిస్తే కొంత ఫలితం ఉంటాయని ఓటర్లు, రాజకీయపార్టీల నాయకులు అంటున్నారు. అయితే ఓటర్ల ఇంటి చిరునామాలు తమకు లభించడం లేదని, అందుకే ఫోన్ల ద్వారా సమాచారం ఇస్తున్నామని హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ బీఎల్వో చెబుతున్నారు. గ్రామీణ జిల్లాల్లోని పలువురు ఓటర్లు ఓటర్లు స్థానికంగా ఉండటం లేదన్నారు. జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుండడమూ ఇందుకు కారణంగా చెప్పవచ్చు.
SIR : రేపు రాష్ట్రవ్యాప్త గ్రామ సభలు - ప్రజల సమక్షంలో ఓటర్ల జాబితాను చదివి వినిపించనున్న బీఎల్వోలు
ఇళ్లకు తాళాలు - ఫోన్ చేసినా అందుబాటులోకి రారు : SIR పత్రాల పంపిణీలో బీఎల్వోలకు సమస్యలు