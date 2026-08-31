ETV Bharat / state

కొండరాయుడికి తేళ్లతో పూజలు - కర్నూలు జిల్లాలో వింత ఆచారం

రాళ్ల కింద కనిపించనున్న తేళ్లు - స్వయంగా తేళ్లను పట్టుకొని స్వామికి సమర్పించిన భక్తులు - తేళ్లు సమర్పిస్తే కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం - ఎలాంటి హాని జరగదంటున్న భక్తులు

People Worships Idol by Offering Scorpions
తేళ్లతో స్వామి వారి పూజ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

People Worships Idol by Offering Scorpions : భక్తితో సమర్పించే దేనినైనా దేవుడు స్వీకరిస్తాడని అంటారు. సాధారణంగా భక్తులు దేవుళ్లకు పట్టు వస్త్రాలు, పండ్లు, ఆకులు, నైవేద్యం సమర్పించి, డబ్బు, బంగారం, వెండి వంటి కానుకలను సమర్పిస్తూ పూజిస్తుంటారు. అలాగే క్షీరాభిషేకం చేసి, పూలమాలలు, ఆభరణాలతో దేవుడిని అలంకరిస్తారు. అయితే, వీటన్నింటికీ భిన్నంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఇక్కడ తేళ్లను పట్టుకుని దేవుడికి సమర్పించే ఒక ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయం ఉంది. కర్నూలు జిల్లా కొడుమూరులోని కొండ్రాయి కొండపై వెలసిన వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ ఆచారం జరుగుతుంది.

రాళ్ల కింద తేళ్లు: కొడుమూరులోని కొండ్రాయి కొండపై వేంకటేశ్వర స్వామి కొలువై ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో వచ్చే మూడవ సోమవారం నాడు, స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందడానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు కొండపైకి వస్తుంటారు. ఇక్కడి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, భక్తులు కొండపై ఉన్న చిన్న రాళ్లను కదిలించినప్పుడు తేళ్లు కనిపిస్తాయి. అచంచలమైన భక్తితో, ఏమాత్రం భయం లేకుండా వారు రాళ్ల కింద దొరికిన తేళ్లను పట్టుకుంటారు. కొందరు వాటిని దారంతో కడితే, మరికొందరు చేతితోనే పట్టుకుని, తమ మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి స్వామివారి ప్రధాన విగ్రహంపై ఉంచుతారు.

ఇలా చేయడం వల్ల తమ కోరికలు నెరవేరుతాయని వారు నమ్ముతారు. అందుకే తరతరాలుగా భక్తులు ఈ విభిన్నమైన ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు. తేళ్లతో పూజలు అందుకోవడం వల్ల స్వామివారిని 'కొండిరాయుడు' అని, కొండ్రాయి కొండపై వెలయడం వల్ల 'కొండలరాయుడు' అని కూడా పిలుస్తారు.

హాని చేయని అద్భుతం : ఈ నెల 31న జరగనున్న 'తేళ్ల ఉత్సవం' (తేలు పండుగ) కోసం భక్తులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కొడుమూరు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందడానికి ఆలయానికి తరలివస్తుంటారు. కొండపై రాళ్లను కదిలించినప్పుడు తేళ్లు బయటపడతాయి. దశాబ్దాలుగా భక్తులు రాళ్ల కింద దొరికే ఈ తేళ్లను సేకరించి, పూజ సమయంలో స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నారు. ఈ తేళ్లు ఎటువంటి హాని కలిగించవని నమ్ముతారు. ఇది స్వామివారి దైవిక శక్తి మహిమగా భావించబడుతుంది.

ఈ తేళ్లతో చేసిన మాలను స్వామివారికి సమర్పిస్తే తమ కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. కొందరు భక్తులు తమ నుదురు, చేతులు, నోటిలో కూడా తేళ్లను ఉంచుకోవడం ద్వారా తమ భక్తిని అత్యంత ఉద్వేగభరితమైన రీతిలో ప్రదర్శిస్తారు. దేవుని నామస్మరణ చేస్తూ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నంత కాలం తమకు ఎటువంటి హాని జరగదని వారు విశ్వసిస్తారు.

Scorpions Festival at Kurnool District: కర్నూలు జిల్లాలో వింత ఆచారం.. కొండరాయుడికి తేళ్లతో పూజలు

Scorpion Festival Video : అక్కడ ప్రతి రాయి కింద తేలు.. ముట్టినా కుట్టదు.. ఎందుకో తెలుసా..?

TAGGED:

WORSHIP WITH SCORPIONS
తేళ్లను స్వామికి సమర్పించటం
KURNOOL NEWS UPDATES
DIFFERENT TYPES OF PRAYERS
WORSHIPS IDOL BY OFFERING SCORPIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.