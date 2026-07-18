ఫుట్పాత్ మొత్తం ఫుల్ - నడిచేందుకు జాగా నిల్ : ఆక్రమణలను అడ్డుకోండి సారూ!
ఫుట్పాత్లు ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయని స్థానికుల ఆవేదన - ఫుట్పాత్ మూసుకుపోవడంతో ప్రజలు రోడ్డుపైనే నడవాల్సిన దుస్థితి - రూ.కోట్ల ప్రజాధనం వృథా అవుతోందంటున్న ప్రజలు - వాహనాల పార్కింగ్ చేయటంతో ప్రయాణికులకు తప్పని ఇబ్బందులు
Published : July 18, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 9:41 AM IST
Pedestrians Walking On Roads : పాదచారుల కోసం రూ.కోట్లు వెచ్చించి నిర్మించిన ఫుట్పాత్లు ఇప్పుడు ఆక్రమణదారుల అడ్డాలుగా మారుతున్నాయి. కరీంనగర్లో కాలిబాటలను చిరు వ్యాపారులు, వాహనాల పార్కింగ్తో ఆక్రమించడంతో ప్రజలు రోడ్డుపైనే నడవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా అధికారులు మాత్రం చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆక్రమణలను తొలగించి పాదాచారుల బాటలను రక్షించాలని నగరవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
రోడ్డుపై పాదచారులకు ప్రమాదాలు : ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి ఏరియాలో నగరపాలక సంస్థ చిరు వ్యాపారుల కోసం షెటర్లు నిర్మించి లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపిక చేసిన వారికి అప్పగించారు. దాంతోపాటే పాదచారుల బాటలను కబ్జా చేయొద్దని, నిబంధనలు పాటించాలని వారికి సూచించారు. కానీ అధికారుల మాటలు బురదలో తొక్కి పాదచారులను ప్రమాదాలకు గురి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతలో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు కూడా ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటుంది. దాంతో రహదారి ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది.
స్థానికుల ఆవేదన : పాదచారుల బాటలు కబ్జాకు గురి కాకుండా చూసుకోవాల్సిన అధికారులు ఎంతకూ సమస్యను పట్టించుకోట్లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తోపుడుబండ్లు, పండ్ల షాపులు ఏర్పాటు చేసుకొని తీవ్ర ఇబ్బందులను గురి చేస్తున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు. రహదారిపై నడవడమే కష్టంగా ఉందని, ప్రజాధనంతో ఫుట్పాత్లు నిర్మిస్తే కబ్జాలు చేసి పాదచారులను ప్రమాదాలకు గురి చేస్తున్నారని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వ్యాపారస్తులు ఫుట్పాత్ను కబ్జా చేస్తున్నారు. దీంతో పాదచారులు వెళ్లడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. రోడ్లపై ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ నగర పాలక సంస్థ శ్రద్ధ పెట్టడం లేదు. వ్యాపారస్తులను ఏదైనా అంటే నాయకులకు ఫోన్లు చేసుకుని చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. హాస్పిటల్స్కు వెళ్లడానికి కూడా చాలా సమస్యగా ఉంది. అంబులెన్స్ వెళ్లడానికీ అవకాశం లేదు. ఫుట్పాత్ల ఆక్రమణలతో రోడ్డు చిన్నగా అయిపోయింది. - బాధితులు
రెడ్ జోన్ రోడ్లుగా ప్రకటించిన నగర పాలక సంస్థ : నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 12 కిలోమీటర్ల వరకు రెడ్ జోన్ రోడ్లుగా ప్రకటించింది. కోర్ట్ చౌరస్తా నుంచి ఆర్టీసీ వర్క్ షాప్ వరకు ఇరువైపులా వ్యాపారస్తులు దుకాణాలు కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో రద్దీగా ఉండే జగిత్యాల రహదారి ఇరుకుగా మారి ప్రజలు, ప్రయాణికులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. పాదచారుల బాటలు ఆక్రమణకు గురికాకుండా దశల వారీగా తొలగిస్తున్నామని, నడకదారులను కబ్జా చేయకూడదని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్ హెచ్చరిస్తున్నారు. విద్యార్థులు, వృద్ధులు, రోగులు రోడ్డుపైనే నడవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడగా, వెంటనే ఆక్రమణలను తొలగించాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.
టౌన్ ప్లానింగ్ ద్వారా ఫుట్పాత్ ఆక్రమణలు తొలగించడం జరుగుతుంది. రోడ్లపై పాదచారులు నడవడం కోసం దారి ఉండేలా చేస్తున్నాం. దీనికి వ్యాపారస్తులు, నగర ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాం. - ప్రఫుల్ దేశాయ్, కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్
పాదాచారులు రోడ్లపై నడిచేటపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఉన్న ఫుట్పాత్లపై నుంచి మాత్రమే పాదచారులు వెళ్లాలి.
- పాదచారులు రోడ్లపై వెళ్లేటపుడు చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్లాలి. పరధ్యానంగా అసలు ఉండకూడదు. దీనివల్ల ప్రమాదాలు జరగవచ్చు.
- పాదచారులు రాత్రి సమయంలో రోడ్లు దాటేటపుడు ఫోన్ లైట్లు వాడాలి.
- ఫోన్లు మాట్లాడుతూ, హియర్ బర్డ్స్ పెట్టుకుని రోడ్లు దాటరాదు. దీనివల్ల వాహనాల హారన్ శబ్దం వినిపించకపోవచ్చు. ఫలితంగా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది.
- రోడ్డు దాటే తొందరలో పరిగెత్తకూడదు. ఇది చాలా ప్రమాదం.
శనివారం వచ్చింది - ఫుట్పాత్లపై అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత మొదలైంది
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