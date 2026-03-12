ETV Bharat / state

"మళ్లీ పాత రోజులు"- గ్యాస్ లేకుండా ఎన్నిరకాలుగా వంట చేసుకోవచ్చో తెలుసా?

ఇరాన్​-ఇజ్రాయిల్​-అమెరికా యుద్ధ ప్రభావంతో దేశ వ్యాప్తంగా గ్యాస్​ కొరత - ఇప్పటికే పలుచోట్ల పాతకాలం పద్ధతులతో వంటకాలు చేస్తున్న వైనం - పాతకాలంలో ఎలాంటి విధానాలతో వంటలు చేశారో తెలుసుకుందాం?

People Using old Fashioned Methods to Cook due to Gas Shortage
People Using old Fashioned Methods to Cook due to Gas Shortage (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 9:31 PM IST

3 Min Read
People Using old Fashioned Methods to Cook due to Gas Shortage : 30 ఏళ్ల క్రితం వరకు దాదాపుగా అన్ని ఊళ్లో కట్టెల పొయ్యి, ఊక పొయ్యి, కిరోసిన్​ స్టౌ, బొగ్గుల కుంపటి మాత్రమే ఉండేవి. కాలక్రమేణా అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుని గ్యాస్​ స్టౌలు వచ్చాయి. దీంతో ఎన్నో కష్టాల నుంచి విముక్తి వచ్చింది. ముఖ్యంగా వంట చేసే మహిళలు ఎన్నో రోగాల నుంచి బయటపడ్డారు. వంట త్వరగా పూర్తవుతోంది. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ అవన్నీ గుర్తుకు చేసుకుంటున్నాం.

ఇరాన్​-ఇజ్రాయిల్​-అమెరికా యుద్ధ ప్రభావంతో దేశ వ్యాప్తంగా గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడింది. ఇప్పటికే కమర్షియల్​ సిలిండర్ల సరఫరా దాదాపు తగ్గిపోయింది. హోటళ్ల వ్యాపారులు వారంలో ఒకరోజు బంద్​ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే హోటళ్లు మూసివేయక తప్పదని వెల్లడించారు. ఇదిలా వుంటే ఇప్పటికే మెనూలలో మార్పులు చేశారు. గ్యాస్​ ఎక్కువగా వినియోగించే వంటకాలను బంద్​ చేశారు.

పాతకాలం విధానాలతో వంటలు : ఉదయం వేళ టిఫిన్లలో పూరీ, దోశ, వడ, గారెలు లాంటివి నిలిపివేశారు. కొన్ని చోట్ల హోటళ్లు మూసివేశారు. గ్యాస్​ కొరత కారణంగా హోటళ్లు మూసివేసినట్లు, అందరూ సహకరించాలని బ్యానర్లు కట్టిన సంఘటనలు సైతం చూస్తున్నాం. ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల పాతకాలంలో పాటించిన విధానాలతో వంటకాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఇప్పుడు అందరూ పాతకాలంలో ఎలాంటి విధానాలతో వంటలు చేశారని తెలుసుకుంటున్నారు.

కట్టెల పొయ్యి: ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో వంట చేసేందుకు కట్టెల పొయ్యి మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. దీనికి అవసరమైన వంట చెరకు అడవుల్లో లభించేవి. ఇందుకు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండేది కాదు. కానీ దీనిపై వంట చేసేందుకు మహిళలు మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే వారు. మంట వెలగడానికి నిత్యం ఊదుతూ ఉండాలి. దీంతో కళ్లలోకి పోగ, ధూళి పోవడం, ఊపిరితిత్తుల్లోకి మంట వెళ్లడం లాంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవారు. దీనితో అనేక రోగాలు వచ్చేవి. ఎక్కువగా హోటళ్లలో కట్టెలతోనే వంట చేసేవారు. ఫంక్షన్లలో ముఖ్యంగా కట్టెల పొయ్యి మీదే వంట చేస్తారు. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇదే విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు. కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేస్తే రుచిగా ఉంటుందనే అభిప్రాయం పలువురిలో ఉంది.

ఊక పొయ్యి: ఇక కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఊక పొయ్యిలు ఉండేవి. ఇందుకు వడ్లు ఆడించిన తర్వాత వచ్చే పొట్టు వాడేవారు. ఇది అన్ని ప్రాంతాల్లో దొరికేది కాదు. ఓ మోస్తరు ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అంటే రైసు మిల్లులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే లభించేది.

బొగ్గుల పొయ్యి: కొన్ని ప్రాంతాల్లో బొగ్గుల పొయ్యి వాడేవారు. అడవులలో చెట్లకు నిప్పు పెట్టి బొగ్గులు తయారు చేసేవారు. ఈ బొగ్గులపై కిరోసిన్​ లాంటి ద్రావకాలను వేసి నిప్పు పెట్టేవారు. దానికి గాలి తగిలితే నిప్పులు మండేవి. దానిపై వంట చేసేవారు. బొగ్గులను ఇస్త్రీ చేసేందుకు, కొన్ని సీజన్​లలో మొక్కజొన్న పొత్తులు కాల్చేందుకు వాడుతున్నారు. అలాగే ఇనుము పనిముట్లు చేసేందుకు కొలిమిలో బొగ్గులు వాడుతున్నారు. సింగరేణి ప్రాంతాల్లో అక్కడ లభించే బొగ్గును వాడేవారు.

కిరోసిన్​ స్టౌ: ఇది ఎక్కువగా బ్యాచిలర్స్, చిన్న కుటుంబాల వారు​ ఉపయోగించేవారు. దీనికి ముఖ్యంగా కిరోసిన్​ కావాలి. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వం రేషన్​ షాపుల ద్వారా కిరోసిన్​ సరఫరా చేసేది. ఈ కిరోసిన్​ను పెట్రోల్​లో కలిపి వాడేవారు. కిరోసిన్​ పక్కదారి పడుతుందనే కారణాలతో ప్రత్యేకమైన కలర్​ కలిపి కిరోసిన్​ సరఫరా చేసేవారు. గ్యాస్​ వచ్చిన తర్వాత కిరోసిన్​ సరఫరా నిలిపివేశారు.

సాయంత్రానికే స్టాకు ఖాళీ : ఇప్పుడు గ్యాస్​ కొరత రావడంతో కొన్నిచోట్ల హోటళ్లలో కట్టెల పొయ్యిపై వంటలు మళ్లీ మొదలుపెట్టారు. అయితే మారిన కాలానుగుణంగా ఇప్పుడు కొత్త రకమైన పద్ధతులు వచ్చాయి. గ్యాస్​ అవసరం లేకుండానే వంట చేసుకునే పద్ధతులున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇండక్షన్​ స్టౌ, ఓవెన్లు, ఎలక్ట్రిక్​ స్టౌ, ఎలక్ట్రిక్​ ఫ్రైయర్లు ఇలాంటివి అనేకం వచ్చాయి. గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడతుందనే వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో చాలా మంది షాపులకు పరుగులు తీసి ఆయా పరికరాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీటికి భారీ ఎత్తున డిమాండ్​ పెరిగిందని వ్యాపారస్తులంటున్నారు. ఉదయం స్టాకు వస్తే సాయంత్రానికే ఖాళీ అవుతున్నాయని చెబుతున్నారు.

