ETV Bharat / state

ఆకర్షిస్తున్న 'హరిత వేడుకలు' - ప్లాస్టిక్​ను​ దూరంపెట్టి పర్యావరణ హితంగా

వేడుకల్లో ప్లాస్టిక్‌ను దూరం పెట్టి బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తున్న జనం - అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న 'హరిత వేడుకలు'

natural_materials_in_celebrations
natural_materials_in_celebrations (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Using Natural Materials Instead of Plastic in Celebrations: అందమైన ప్రపంచాన్ని మనకిచ్చిన నేల తల్లి రుణం కాస్తయినా తీర్చుకోవాలని ఇప్పుడు చాలా మంది భావిస్తున్నారు. ఆ విధంగా తమ ఇళ్లలో జరిగే వేడుకలను పర్యావరణ హితంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అలంకరణ నుంచి ఆహారం వడ్డించడం వరకూ అన్ని చోట్లా ప్లాస్టిక్‌ను దూరం పెట్టి ప్రకృతి పట్ల బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తున్నారు. కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి నుంచి ఆరంభమై ఇప్పుడు అంతటా విస్తరిస్తున్న ఈ 'హరిత వేడుకలు' అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

500 స్టీల్‌ ప్లేట్లు, గ్లాసులు: విజయవాడ శివార్లలోని కానూరులో డా.జగన్మోహన్‌రావు తమ కుమార్తె వివాహ వేడుకకు ముందుగానే 500 స్టీల్‌ ప్లేట్లు, గ్లాసులు కొనుగోలు చేశారు. బల్లలపై వస్త్రం వేయించి స్టీల్‌ప్లేట్‌లోనే అరటి ఆకు వేసి స్పూన్లు, కప్పుల వరకూ అన్నీ స్టీల్‌వే వాడారు.

natural_materials_in_celebrations
స్టీల్‌ ప్లేట్లు, గ్లాసులలో భోజనాల వడ్డన (Eenadu)

పచ్చదనం ఉట్టిపడేలా ముస్తాబు: బందరుకు చెందిన కూచిబొట్ల ఆనంద్‌ అనే వ్యక్తి తన కుమారుడి వివాహ వేడుకను హరితమయం చేశారు. తాటి ఆకులతో పందిరి, అరటి, కొబ్బరి ఆకులు, పూలతో పచ్చదనం ఉట్టిపడేలా ముస్తాబు చేశారు. అతిథులకు నేలపై చాపలు వేసి ఆకుల్లో భోజనాలు వడ్డించి స్టీల్‌ గ్లాసుల్లో నీళ్లు ఇచ్చారు. వేడుక అనంతరం వ్యర్థాలను తమ ఇంటి పెరటిలోనే ఓ గుంత తీయించి వాటిలో వేశారు. తర్వాత దానిని ఎరువుగా ఉపయోగించారు.

అంతా ప్లాస్టిక్‌ రహితమే: చల్లపల్లికి చెందిన కడియాల భారతి కుటుంబంలో మనవళ్ల పంచెల వేడుకను ఇటీవల నిర్వహించారు. కాగా ఈ వేడుకగా 1000 మందికిపైగా అతిథులు వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ వేడుక ప్రాంగణంలో అన్నీ ప్రకృతి హితమైనవే ఉపయోగించారు. కొబ్బరి ఆకులతో ఆహ్వాన బోర్డు, పూలతో వేదిక, భోజనాల వడ్డనకు అరటి ఆకులు, గాజు సీసాల్లో నీళ్లు ఇలా అంతా ప్లాస్టిక్‌ రహితమే వినియోగించారు.

natural_materials_in_celebrations
భోజనాల వడ్డనకు అరటి ఆకులు, గాజు సీసాల్లో నీళ్లు (Eenadu)

అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్న దంపతులు: ఒకసారి వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్‌ వస్తువుల వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటాయో చల్లపల్లికి చెందిన డాక్టర్‌ డీఆర్‌కే ప్రసాద్, పద్మావతి దంపతులు అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వేడుకల్లో ఇచ్చే విందులో బల్లలపై ప్లాస్టిక్‌ కవర్లు కాకుండా కాగితం వాడాలని ఇంక విస్తరాకులు, అరటి ఆకులు, గాజు సీసాలు వినియోగించండని సూచిస్తున్నారు. వేడుక తర్వాత వ్యర్థాలను చెత్త నిర్వహణ కేంద్రాలకు తరలించండని దానివల్ల ప్రకృతికి, సమాజానికి మేలు జరుగుతుందని వీరు చెబుతున్నారు.

ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలకు కొత్త రూపం - రీసైక్లింగ్​తో మళ్లీ పునర్వినియోగం

ప్లాస్టిక్‌ సంచులతో పాలిమార్‌ షీట్లు - కొత్త ఉత్పత్తులు సృష్టిస్తున్న పారిశ్రామికవేత్తలు

TAGGED:

PLASTIC USING IN CELEBRATIONS
GREEN CELEBRATIONS
హరిత వేడుకలు
USING NATURAL MATERIALS
NATURAL MATERIALS IN CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.