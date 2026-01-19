వాకింగ్తో ఎన్ని ప్రయోజనాలో - కానీ హైదరాబాద్లో నడిచేందుకు అడ్డుపడుతున్న ఆ ఒక్క సమస్య!
హైదరాబాద్లో రహదారిపై పారుతున్న డ్రైనేజీ - ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నగర వాసులు - మెట్రో, బస్సులకు చేరాలంటే నడక తప్పనిసరి - వ్యక్తిగత వాహన ట్రిప్పులు తగ్గి ప్రజారవాణా పెరిగే అవకాశం
Published : January 19, 2026 at 3:05 PM IST
People Suffering With Drainage : హైదరాబాద్లోని హైదర్గూడలో నాలుగో తరగతి చదివే ఓ విద్యార్థి రోజూ నడుచుకుంటూ స్కూల్కు వెళ్తుంటాడు. కానీ ఒకరోజు రహదారి పొంగిపొర్లిన డ్రైనేజీ నీటితో నిండిపోవడంతో ముందుకు కాలు పెట్టే పరిస్థితి లేదు. తప్పనిసరై ఇంటికి తిరిగొచ్చి తండ్రికి చెప్పాడు. తండ్రి బైక్పై తీసుకెళ్లి స్కూల్ దగ్గర దింపాడు. ఈ చిన్న సంఘటన ఒక పెద్ద నిజాన్ని చెబుతోంది. కాలిబాటలు సక్రమంగా ఉంటే అవసరం లేని ద్విచక్రవాహన ప్రయాణాలు తగ్గుతాయి. అదే నగరాల కాలుష్యాన్ని తగ్గించే తొలి అడుగు అవుతుందని చెబుతున్నారు.
నగరాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న వాహన కాలుష్యం : నగరాల్లో కాలుష్యం రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. ఇందులో వాహనాల వల్ల కలిగే కాలుష్యమే అత్యంత ప్రమాదకరం. ప్రజారవాణా వినియోగం తగ్గడం, వ్యక్తిగత వాహనాలు విపరీతంగా పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ప్రజారవాణా విస్తరించకపోవడం, బస్సు స్టాప్ లేదా మెట్రో స్టేషన్కు చేరుకునే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మైల్ సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు సొంత వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ప్రజారవాణా వాటా ఎందుకు తగ్గింది? : లీ అసోసియేట్స్ రూపొందించిన కాంప్రహెన్సివ్ మొబిలిటీ ప్లాన్ (సీఎంవీ) నివేదిక ప్రకారం హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో ప్రజారవాణా వాటా 2011లో 42 శాతం ఉండగా, 2025 నాటికి 28 శాతానికి పడిపోయింది. రోజువారీ ప్రయాణాల్లో 45 శాతం మంది ద్విచక్రవాహనాలనే వినియోగిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా రోజుకు సుమారు 69.2 లక్షల ట్రిప్పులు జరుగుతున్నాయి. కార్లు వినియోగించేవారు 16 శాతం కాగా, రోజుకు 24.3 లక్షల ట్రిప్పులు కార్ల ద్వారానే సాగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని మార్చి ప్రజా రవాణా వాటాను 70 శాతానికి తీసుకెళ్లాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
మెట్రో, బస్సులకు చేరాలంటే నడక తప్పనిసరి : మెట్రో రైలు అయినా, బస్సు అయినా చివరికి నడక తప్పదు. కానీ చాలా చోట్ల కాలిబాటలు లేకపోవడం, ఉన్నవాటిపై ఆక్రమణలు, డ్రైనేజీ సమస్యలు, వాహనాల దూకుడు కారణంగా నడక ప్రమాదంగా మారుతోంది. దీంతో చాలామంది కేవలం ఒకటి, రెండు కిలోమీటర్ల దూరానికీ ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లనే ఉపయోగిస్తున్నారు. నడక సురక్షితంగా మారితేనే ప్రజారవాణా నిజంగా ప్రజల దగ్గరికి వస్తుంది.
కాలిబాటలు పెరిగితే లాభాలు ఎన్నో :
- సక్రమంగా రూపకల్పన చేసిన కాలిబాటలు ఉంటే వాహన రద్దీ తగ్గుతుంది.
- వాయు కాలుష్యం తగ్గుతుంది.
- ప్రజారోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
- ఇంధన వినియోగం తగ్గి ఖర్చులు నగదు ఆదా అవుతాయి.
- వృద్ధులు, పిల్లలు, మహిళలకు భద్రత పెరుగుతుంది.
- ఇవి కేవలం సౌకర్యాలు మాత్రమే కాదు నగర జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచే మూలాధారాలు.
ప్రపంచ నగరాలు చూపిస్తున్న దారి :
- పాదచారులకు అత్యంత సురక్షితమైన నగరాలుగా పారిస్, బార్సిలోనా ముందుంటాయి. అక్కడ నడిచి వెళ్లేలా నగరాలను డిజైన్ చేశారు. రోజువారీ అవసరాలన్నీ 15 నిమిషాల నడక దూరంలోనే లభించేలా ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నారు.
- సింగపూర్లోనూ కాలిబాటలకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. నడకను సులభం చేయడమే కాకుండా, పూర్తిగా సురక్షితంగా తీర్చిదిద్దారు.
- మనదేశంలో చండీగఢ్, చెన్నై, కోల్కతాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో నడక మార్గాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు.
తెలంగాణ దిశగా ముందడుగు : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్లో ట్రాన్సిట్ ఓరియెంటెడ్ డెవలప్మెంట్ (టీవోడీ) ఆధారిత రవాణా సదుపాయాలపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రజారవాణా కేంద్రాల చుట్టూ నడక, సైకిల్ మార్గాలు అభివృద్ధి చేస్తే నగరాలు మరింత శుభ్రం అవుతాయి.
కాలిబాట పెద్ద మార్పుకు నాంది కావచ్చు : కాలుష్యానికి పరిష్కారం కేవలం పెద్ద ప్రాజెక్టులు మాత్రమే కాదని, ఒక చిన్న కాలిబాట కూడా పెద్ద మార్పుకు నాంది కావచ్చని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పిల్లలు ధైర్యంగా నడిచే నగరమే నిజంగా అభివృద్ధి చెందిన నగరమని, కాలిబాటలను ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేస్తే ప్రజారవాణా పెరిగి, వాహన కాలుష్యం తగ్గి, నగరాలు ఆరోగ్యంగా మారతాయని అంటున్నారు.
