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మన్యం జిల్లాలో పిడుగుల కలకలం - ఏడుగురు మహిళలకు అస్వస్థత, ఇద్దరు మృతి

రాష్ట్రంలో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షం- లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం- రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో వాహనదారుల ఇబ్బందులు-విజయనగరం జిల్లాలో పిడుగు పడి ఇద్దరు మృతి

Rains Effect All Over The State
Rains Effect All Over The State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 11:33 AM IST

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Rains Effect All Over The State : రాష్ట్రంలో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. విజయనగరం జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు ఇద్దరు మృతిచెందగా మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పిడుగులు పడిన కారణంగా ఏడుగురు మహిళలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

పిడుగుపాటుకు అక్కడికక్కడే మృతి : విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటి మండలంలో పిడుగుపాటు రెండు కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నింపింది. మామిడిపల్లి పంచాయతీ లింగాపురానికి చెందిన యువకుడు కోనారి యుగంధర్ అతని తాత అప్పన్నతో కలిసి గొర్రెలు కాస్తుండగా ఒక్కసారిగా పిడుగుపడింది. యుగంధర్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతనికి కొంత దూరంలో ఉన్న అప్పన్నకు తీవ్ర గాయాలు అవ్వడంతో శ్రీకాకుళం రిమ్స్‌కు తరలించారు. మిర్తివలసకు చెందిన పాండ్రంకి రామినాయుడు పొలంలో వరి విత్తనాలు జల్లుతుండగా పిడుగు పడింది. దీంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షానికి బాడంగి మండలం ఆకులకట్ట జంక్షన్ రహదారిపై భారీ వృక్షం కూలింది. దీంతో ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న ఎస్పీ దామోదర్ దీనిని గమనించి చెట్టును తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో బాడంగి పోలీసులు రహదారిపై కూలిన చెట్టును తొలగించారు. చెట్లను తొలగించే వరకు ఎస్పీ అక్కడే ఉండి పర్యవేక్షించారు.

అస్వస్తతకు గురైన పలువురు మహిళలు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్ట మండలం చేబియాల వలస సమీపంలో పిడుగుపాటు గురై ఏడుగురు మహిళలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఉపాధి హామీ పనులు చేసేందుకు వెళ్లిన వీరు పనుల్లో ఉండగా ఒక్కసారిగా పిడుగు పడింది. అస్వస్థత గురైన జ్యోతి, సంగమ్మ, యశోదమ్మ, గంగమ్మ, లక్ష్మి, గౌరమ్మ, సింహమ్మలను స్థానికులు వెంటనే పాలకొండ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ వైద్యులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు.

వర్షానికి ఇబ్బందులకు గురైన స్థానికులు : అనంతపురంలో ఎడతెరిపి లేకుండా వాన కురవడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలు కాలనీల్లోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షం కారణంగా నగరంలోని పలు కాలనీల్లో కొంత సేపు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం వగరూరు వద్ద గురురఘవేంద్ర ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన జలాశయం భారీ వర్షానికి నిండింది. జలాశయానికి ఒక చోట గండి పడి నీరు వృధాగా పోతుండగా స్థానికులు అధికారులకు విషయాన్ని చేరవేశారు.

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THUNDERSTORMS EFFECTS THE STATE
RAINS ALL OVER THE STATE
రాష్ట్రంలో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు
PEOPLE DIED IN RAINS
RAINS EFFECT ALL OVER THE STATE

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