సీజనల్ వ్యాధులతో పెరుగుతున్న రోగుల సంఖ్య - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
సీజనల్ వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు - జ్వరపీడితుల సంఖ్య పెరగడంతో ఆస్పత్రుల్లో క్యూ కడుతున్న బాధితులు - వాతావరణ మార్పుల వల్లే ఈ సీజనల్ వ్యాధులు వస్తున్నాయన్న వైద్యులు
Published : July 22, 2026 at 1:58 PM IST
People Suffering From Seasonal Diseases : నిజామాబాద్ జిల్లాలో విషజ్వరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా బాధితులు ఆస్పత్రులకు క్యూ కడుతున్నారు. డెంగీ, మలేరియా కేసులు నమోదు కానప్పటికీ జ్వరపీడితుల సంఖ్య అధికంగా ఉంటోంది. ఈ సీజనల్ వ్యాధులతో గతవారం రోజుల నుంచి జనాలు మంచాన పడుతున్నారు. వాతావరణ మార్పుల కారణంగానే ఈ విషజ్వరాలు విస్తరిస్తున్నాయని వైద్యులు భావిస్తున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రజలను విషజ్వరాలు వణికిస్తున్నాయి. వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోతుండటంతో వ్యాధులు విస్తరిస్తున్నాయి. రోగాల బారిన పడుతున్న బాధితులంతా ఆస్పత్రుల బాట పడుతున్నారు. అప్పుడే ముసురు, వెంటనే ఎండ. ఎప్పుడు ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో తెలియక ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. జలుబు, దగ్గు, విరేచనాలు, కాళ్ల నొప్పులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
రికార్డు స్థాయిలో ఓపీలు నమోదు : సీజనల్ వ్యాధులతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో రోజువారీ ఓపి సంఖ్య రెట్టింపయ్యింది. వారం రోజుల క్రితం రికార్డు స్థాయిలో 2,700కిపైగా ఓపి నమోదైంది. అందులో 600 నుంచి 700 మంది జ్వర బాధితులే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. జ్వర పీడితుల కోసం ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక వార్డు కేటాయించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారం రోజుల నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తుండటంతో రోగులు సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. వాతావరణం చల్లబడటంతో పాముకాటు బాధితులు సైతం రోజుకు ఐదు నుంచి 10 మంది వస్తున్నారు.
ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు : వాతావరణ మార్పుల వల్లే ఈ సీజనల్ వ్యాధులు వస్తున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. విష జ్వరాలు ప్రబలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుని వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించాలని కోరుతున్నారు. కుటుంబంలో ఒకరి తర్వాత మరొకరికి సీజనల్ వ్యాధులు సోకడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో అటు ఆర్థికంగా, ఇటు ఆరోగ్య పరంగా బాధితులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు.
పెరుగుతున్న చర్మ సమస్యలు : తేమ వాతావరణంతో పాటు తడి దుస్తులు ధరించడం వల్ల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, దురద, దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. జర్వం వచ్చినవారిలో ప్లేట్లెట్లు తగ్గి, ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, రోగనిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, వృద్ధులు, పిల్లలు ఆయా సమస్యలతో ఎక్కువగా ఆసుపత్రులను సంప్రదిస్తున్నారు. అలాగే డెంగీ కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయి. దోమల రాకుండా నీళ్లు ఉండకుండా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. నీళ్లు ఆగకుండా చూసుకోవాలి.
ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న ఈ వ్యాదులు : జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి, వాంతులు, డయోరియాతో ఆసుపత్రులకు ఎక్కువ మంది రోగులు వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది సీజనల్ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. తీవ్రమైన వైరల్ జ్వరం, ఒళ్ల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు వంటి లక్షణాలతో అనేక మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. డెంగీ, చికున్గున్యా వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాలి.
పిల్లలు, వృద్ధులు అప్రమత్తం : వర్షాకాలం ప్రారంభమైందంటే చాలా సీజనల్ వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందుతాయి. వరద నీరు కారణంగా అపరిశుభ్రత, ఎక్కడంటే అక్కడ నీరు ఆగడం వల్ల దోమల వ్యాప్తి పెరుగుతోంది. ఈ కారణంగా డెంగీ, మలేరియా కేసులు అధికంగా నమోదువుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. స్కూల్, కాలేజీ పిల్లలు వర్షాల్లో తడుస్తుంటారు. దీని కారణంగా వారికి జ్వరాలు, జలుబు వంటివి మొదలైతాయి. ఇవి కాస్త ముదిరి వ్యాధికి దారితీస్తాయి. వర్షంలో తడవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. జ్వరం, జలుబు, దగ్గు ఉంటే సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా ఆసుపత్రికి వెళ్లాలని సూచించారు. అలాగే ఈ కాలంలో మంచి నీటిని గోరు వెచ్చగా చేసి తాగాలని సూచించారు. కూరగాయలను ఒకటికి రెండుసార్లు కడిగి, వండాలని సూచిస్తున్నారు.
విజృంభిస్తున్న వైరల్ జ్వరాలు - ఆసుపత్రులకు క్యూకడుతున్న పేషెంట్లు
వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!