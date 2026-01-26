అధిక బరువు ఉన్నామని నడక ఆపేస్తే దుష్ప్రభావాలు : వ్యాయామం తప్పనిసరంటున్న వైద్య నిపుణులు
తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో కలిసి రోజూ వాకింగ్కు వెళ్లాలి - దీని వల్ల కుటుంబ బంధాలూ మెరుగుపడతాయి - హైదరాబాద్ సాహితీ వేడుకలో నిపుణుల ఉద్ఘాటన
Side Effects for Stopping Walking Over Weight : ప్రస్తుత జీవితంలో వ్యాయామం అనేది ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ప్రాధాన్యమైంది. యాంటీ బయాటిక్స్ ఔషధాల అధిక వాడకం వల్ల రోజురోజుకూ ముప్పు పెరిగిపోతుంది. ఈ ముప్పు, చికిత్స విధానాలు మూల కణాల పరిశోధనలకు లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఇలా భిన్న అంశాలపై హైదరాబాద్ సాహితీ వేడుకలో లోతైన సైన్స్ చర్చలు సాగాయి. ఆదివారం సైన్స్ అండ్ ది సిటీ ఈవెంట్లో భాగంగా మూడు అంశాలపై జరిగిన చర్చలో నిపుణులు వారి అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.
రోజురోజుకు వ్యాయామ సమయాన్ని పెంచాలి : చాలా మంది వ్యాయామం అనగానే కనీసం అరగంట, గంట మాత్రమే కసరత్తులు చేయాలనే భావిస్తారు. అందరూ చేస్తున్నారుగా అన్నట్టుగా చేస్తారు. కానీ ఆ తర్వాత రెండు రోజులు అలా చేసి మానేస్తుంటారు. ఇలా వాళ్లు చేస్తున్నారు, వీళ్లు చేస్తున్నారు అన్నట్టు కాకుండా ప్రారంభ దశలో 5-10 నిమిషాలతో మొదలుపెట్టి, క్రమంగా అలవాటయ్యాక కొద్ది కొద్దిగా వ్యాయామ సమయాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్లాలని వైద్య నిపుణులు సూచించారు. ఆదివారం హైదరాబాద్ సాహితీ పండగ (హెచ్ఎల్ఎఫ్)లో నిర్వహించిన ది సైన్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అండ్ యాన్ యాక్టివ్ లైఫ్స్టైల్ అంశంపై దిల్లీకి చెందిన క్రీడా వైద్యుడు డాక్టర్ రజత్ చౌహాన్, చెన్నైకి చెందిన స్పోర్ట్స్ సైకాలజిస్టు కీర్తనా స్వామినాథన్లు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారు.
అధిక బరువుతో ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావాలు : వీరంతా ఆరోగ్యవంతమైన జీవనశైలిపై ప్రసంగించారు. జీవితంలో ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే శారీరక శ్రమ తప్పనిసరి అని చెప్పారు. చాలా మంది బరువు ఎక్కువగా ఉన్నామనే ఆలోచనతో నడక మానేస్తారని, దీని వల్ల ఆరోగ్యంపై మరిన్ని దుష్ప్రభావాలు పడతాయని హెచ్చరించారు. అలాగే మారథాన్ల వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయని ప్రేక్షకులు అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు, మానసిక ప్రశాంతతకు మారథాన్లు ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. రోజూ నడకకు తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు కలిసి వెళ్లాలని, దీనివల్ల కుటుంబ బంధాలు, ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయని అన్నారు.
ఏఎంఆర్ వ్యవస్థ లోపాలే ప్రధాన కారణం : యాంటీ బయాటిక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అధికంగా వాడడం వల్ల సంభవించే యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్కు (ఏఎంఆర్) వ్యవస్థలోని లోపాలే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే గుడ్ వైరసెస్ మెడిసిన్స్ అన్లైక్లీ అలీస్ అనే అంశంపై ఉర్మి బాజ్పాయ్, ప్రణవ్ జోహ్రీ ప్రసంగించారు. ఉర్మి బాజ్పాయ్ దిల్లీలోని ఆచార్య నరేంద్రదేవ్ విశ్వవిద్యాలయంలో బయోమెడికల్ సైన్స్ విభాగంలో యాంటీ మైక్రోబియల్ డ్రగ్ డిస్కవరీ ప్రయోగశాలలో విస్తృత పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. గతంలో ప్రణవ్ ఏఎంఆర్ బారిన పడి ఫేజ్ థెరపీతో కోలుకున్నారు. ఏఎంఆర్ బాధితులకు మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. స్కార్స్ టొటెమ్స్ ఆఫ్ మెమొరీ అనే అంశంపై ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రి వైద్యుడు సయాన్ బసు, బెంగళూరు మణిపాల్ వర్సిటీ పరిశోధకురాలు డాక్టర్ శ్వేత చక్రబర్తి అవగాహన కల్పించారు.
నిపుణులు చెబుతున్న మరికొన్ని :
అరగంట వ్యాయామం తప్పనిసరి : నిత్యం అరగంట వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి. వారంలో మొత్తంగా 4 నుంచి 6 గంటల సమయం దీనికే కేటాయించాలి. వ్యాయామం, యోగా లేదంటే క్రీడల్లో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాలి. లేదంటే సైకిల్ సవారీ చేయాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఏదో ఒక ఆటవైపు మళ్లించాలి. ఇందుకు మైదానం చక్కటి వేదిక కావాలి.
మానసిక ఆరోగ్యం ముఖ్యం : సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులు కావాలంటే మానసిక ఆరోగ్యం అనేది ఎంతో ముఖ్యం. ఆశావహ దృక్పథం కలిగి ఉండాలి. ధ్యానంతో మనసును ముందుగా మెరుగుపర్చుకోవాలి. ఆందోళనలు వేధిస్తే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించాలి. ప్రణాళికతో అడుగేస్తే జీవనశైలిని మార్చుకోవడం అనేది చాలా తేలిక అవుతుంది.
మానవ శరీరానికి తాగునీటి పాత్ర ఎంతో కీలకం : రోజులో సాధారణం కంటే ఒక వ్యక్తి వేసవిలో మరో 2 లీటర్లు పెంచాలి. మూత్రం లేత పసుపు రంగులో వస్తుందంటే నీటి శాతం తగ్గిందని తెలుసుకోవాలి. అందుకు అనుగుణంగా నీటి స్థాయిని పెంచుతూ ఉండాలి.
