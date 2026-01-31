ETV Bharat / state

ప్రతి ఇంట్లోనూ సైకిల్‌ - ఫిట్​నెస్​కు అదే కారణమంటున్న పట్నంవాసులు

ఏ కూడలిలో చూసినా రోడ్డుపై 100 ద్విచక్ర వాహనాలు కనిపిస్తే, 10కి పైగా సైకిళ్లు దర్శనం - రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటివి దరిచేరవంటున్న వైద్యులు

People Showing Special Interest To Use Bicycles
People Showing Special Interest To Use Bicycles (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

People Showing Special Interest To Use Bicycles : ఒకప్పుడు సామాన్యుల వాహనంగా వెలుగొందిన సైకిల్‌పై అక్కడి ప్రజలు ఇప్పటికీ మక్కువ చూపుతూనే ఉన్నారు. వీధి చివరిలోని దుకాణానికి వెళ్లేందుకు సైతం బైక్‌ను వినియోగిస్తున్న ఈ రోజుల్లో, అక్కడ సైకిల్ సవారీ జోరుగా సాగుతోంది. ఇంతకీ ఆ ప్రాంతం ఎక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చూడాల్సిందే.

సైకిల్‌ సవారీయే సూపర్‌ : ఏ కూడలిలో చూసినా రోడ్డుపై 100 ద్విచక్ర వాహనాలు కనిపిస్తే, 10కి పైగా సైకిళ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. సైకిల్‌పై వచ్చే వారిలో ఆరుగురు పురుషులుంటే, నలుగురు మహిళలు కనిపిస్తారు. పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలే కాదు వివిధ పనులకు వెళ్లే పెద్దలు, గృహిణిలూ సైకిల్‌ వాడకాన్ని ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు. ఇందులో ఏంటి ప్రత్యేకత అనుకుంటున్నారా? చాలా మంది ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు ఎక్కువగా వాడుతున్న ఈరోజుల్లో కూడా మచిలీపట్నంలో మాత్రం సైకిల్‌ సవారీయే సూపర్‌ అని స్థానికులు అంటున్నారు.

ప్రతి ఇంట్లోనూ సైకిల్‌ - ఫిట్​నెస్​కు అదే కారణమంటున్న పట్నంవాసులు (ETV)

ప్రతి ఇంట్లోనూ సైకిల్‌ : వాస్తవానికి ఎక్కువగా ద్విచక్ర వాహనం వాడితే వెన్ను నొప్పి, ఇతర సమస్యలు వస్తుంటాయి. వాహనం నుంచి వెలువడే కాలుష్యంతో పాటు పర్యావరణం దెబ్బతింటోంది. సైక్లింగ్‌తో ఒత్తిడి, ఊబకాయం, కీళ్లు, మోకాళ్ల నొప్పులు వంటివి తగ్గుతాయి. రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటివి దరిచేరవని అంటున్నారు. సైకిల్ వినియోగం పెంచాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అందుకేనేమో మచిలీపట్నంలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ సైకిల్‌ కనిపిస్తోంది. చిన్న చిన్న అవసరాలకు ద్విచక్రవాహనాలు వాడటం తగ్గించి యువత కూడా సైకిల్‌ తొక్కేందుకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. 60 ఏళ్లు వచ్చినా ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉన్నామంటే సైకిల్ తొక్కడమే కారణమని పలువురు చెబుతున్నారు. సైకిల్ వినియోగించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉండొచ్చని అంటున్నారు.

సైక్లింగ్​తో ఉపయోగాలెన్నో :

  • గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణ: క్రమం తప్పకుండా సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల గుండె కండరాలు దృఢంగా మారుతాయి. ఇది రక్తపోటును కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది. అంతేకాకుండా హృదయ సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
  • బరువు తగ్గేందుకు మార్గం: ఊబకాయంతో బాధపడేవారికి సైక్లింగ్ ఒక వరమని చెప్పవచ్చు. గంటకు సుమారు 300 కేలరీలను కరిగించే ఈ వ్యాయామం, శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును, ముఖ్యంగా బెల్లీ ఫ్యాట్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
  • డయాబెటిస్ నియంత్రణ: రోజుకు 30 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సమయం సైకిల్ తొక్కేవారికి టైప్-2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం 40 శాతం తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
  • మానసిక ప్రశాంతత: సైక్లింగ్ చేసే సమయంలో శరీరంలో 'ఎండార్ఫిన్' అనే హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి ఒత్తిడి, ఆందోళన, డిప్రెషన్‌ను తగ్గించి మనసును ఉల్లాసంగా ఉంచుతాయి.
  • కీళ్లు, ఎముకల దృఢత్వం: నడక లేదా పరుగుతో పోలిస్తే సైక్లింగ్ కీళ్లపై తక్కువ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా వైద్యుల సలహా మేరకు దీనిని కొనసాగించవచ్చు.
  • క్యాన్సర్ నివారణ: క్రమబద్ధమైన సైక్లింగ్ వల్ల పెద్దప్రేగు, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటి ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
  • రోగనిరోధక శక్తి: ఇది శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.

బందరు వాసులను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని కృష్ణా జిల్లాలో సైకిల్​ను ఎక్కువ మంది వినియోగిస్తే జిల్లాలో కాలుష్యం తగ్గడంతో పాటు ప్రజల ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు.

డ్రగ్స్‌పై దండయాత్ర - విజయవాడలో భారీగా పోలీసుల సైకిల్ యాత్ర

విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తూ పోటీ పడుతున్న సైన్స్​ టీచర్​ - రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో విజయాలు

TAGGED:

BICYCLES USING IN MACHILIPATNAM
PEOPLE USING MORE BICYCLES
BICYCLES FOR HEALTH
సైకిల్ సవారీ
PEOPLE SHOWING INTEREST TO BICYCLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.