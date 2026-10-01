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వాతావరణంలో మార్పులు - ఆసుపత్రులకు క్యూ కడుతున్న బాధితులు

రాష్ట్రంలో వైరల్ జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. జ్వరం, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లతో ఆసుపత్రులకు బాధితులు క్యూ కడుతున్నారు.

Viral Fever Cases Increasing in AP
ఆసుపత్రులకు క్యూ కడుతున్న బాధితులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:25 PM IST

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Viral Fever Cases Increasing in AP : వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పుల కారణంగా ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో జ్వరాల బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇటీవల ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురవడం, ప్రస్తుతం అకస్మాత్తుగా పెరిగిన ఎండ తీవ్రత, మధ్య మధ్యలో కురిసే జల్లుల కారణంగా వైరల్ జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. చాలామంది గొంతు గరగర లేదా గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆసుపత్రుల్లో వైద్యసేవల తీరుపై ఈటీవీ భారత్ పరిశీలన చేసింది. బాధితులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

కేజీహెచ్​లో కిక్కిరిసిన రోగులు: గత కొన్ని రోజులుగా జ్వర లక్షణాలతో కేజీహెచ్​కు వచ్చే బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. రోజుకు సగటున ఓపీ విభాగాలకు 200 మంది వస్తే, వారిలో 50 మంది వరకు జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారే.

జ్వరం, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్న రోగులను ఆసుపత్రిలో చేర్చుకుని చికిత్స అందిస్తున్నారు. కొందరు రోగులలో ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, మూత్రపిండాలపై ప్రభావం పడుతోందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా, రోజువారీగా వార్డులలో చేరే 70 మంది రోగులలో మూడింట ఒక వంతు మంది జ్వర బాధితులే కావడం గమనార్హం.

మందుల కొరత: అలాగే గోపాలపట్నం పరిధి లక్ష్మీనగర్, కొత్తపాలెం, బుచ్చిరాజుపాలెం ప్రాంతాల్లో పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు రోజుకు 60-100 మంది వరకు రోగులు వస్తున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది జ్వరం, దగ్గు, జలుబు వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారు.

అయితే కొన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో, రోగులు వాటిని బయట కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. లక్ష్మీనగర్, కొత్తపాలెం ఆసుపత్రుల్లో కొందరు వైద్యులు తమ సెల్‌ఫోన్లలోనే నిమగ్నమై ఉంటున్నారనే విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి.

డెంగ్యూ మరియు టైఫాయిడ్ కేసులు: పెందుర్తి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్‌కు కొన్ని రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతున్న 10-15 మంది రోగులు వస్తున్నారు. గత రెండు రోజుల్లో డెంగ్యూ, టైఫాయిడ్ కేసులు ఒక్కొక్కటి చొప్పున నమోదయ్యాయి. అత్యవసరమైతే బయట మందులు కొనుగోలు చేసి, రోగులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నామని వైద్యాధికారి హెచ్​ఆర్​కే దొర తెలిపారు.

విమ్స్​కు పెరిగిన తాకిడి: సోమవారం 161 మంది, మంగళవారం 152, బుధవారం 172 మంది జ్వరం బాధితులు విమ్స్​కు వచ్చారని జనరల్ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి శిరీష తెలిపారు. జ్వర బాధితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోందని డైరెక్టర్ డాక్టర్ మన్మథ రావు పేర్కొన్నారు.

  • రేసపువానిపాలెం యూపీహెచ్​సీలోని ఓపీ విభాగాన్ని నిత్యం జ్వరం, మలేరియా, రక్త సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా సుమారు 45 మంది వస్తున్నారు.

ప్రతి విభాగం వద్ద క్యూ: వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలతో అగనంపూడి ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఉదయం వేళల్లో భారీ రద్దీ నెలకొంటోంది, దీనివల్ల వైద్య సేవలు పొందేందుకు రోగులు ప్రతి విభాగం వద్ద క్యూలో నిలబడాల్సి వస్తోంది. అదనపు కేంద్రాల ఏర్పాటు చేసి సిబ్బందిని నియమించినా రద్దీకి అసలు ఏ మాత్రం సరిపోవడం లేదు. ఇక సోమ, మంగళ, బుధవారాల్లో అయితే 74 జ్వరాల కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

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VIRAL FEVER CASES IN AP

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