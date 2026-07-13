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మూగజీవాలపై ప్రేమ : వన్యప్రాణుల ఆకలి తీరుస్తున్న డాక్టర్, ఆటో డ్రైవర్

నీరు, పండ్లు లేక అల్లాడిపోతున్న వన్యప్రాణులు - జంతువుల బాధను తీరుస్తున్న డాక్టర్​, ఆటోడ్రైవర్​ - వీకెండ్​లో కోతులకు అరటి పండ్లు ఇస్తున్న ఉద్యోగులు, బాటసారులు

People Feeding Monkeys
People Feeding Monkeys (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 2:06 PM IST

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People Feeding Monkeys : జూన్​ నెల ప్రారంభమైందంటే చాలు వర్షాలు కురవడంతో చెట్లకు పండ్లు కాస్తాయి. అడవుల్లో ఉండే జంతువులు అవి తిని బతుకుతుంటాయి. కానీ రుతుపవనాలు లేక వానలు లేవు. నీళ్లు, ఆహారం దొరక్కపోవడంతో వన్యప్రాణులు అల్లాడిపోతున్నాయి. అడవి దాటి జనావాసాల్లోకి వస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నాయి. కొందరు ఈ మూగజీవాల ఆకలిని తీరుస్తూ మానవత్వాన్ని చాటుతున్నారు. వాటికి పండ్లను అందిస్తూ నీటితొట్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. మెదక్​, సంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలోని జహీరాబాద్, కంగ్టి, నర్సాపూర్​ వంటి అటవీ ప్రాంతాల్లో పలువురు నిస్వార్థ సేవ చేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు.

వానరులకు డాక్టర్​ విందు : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్​ పట్టణానికి చెందిన డాక్టర్​ అమర్​నాథ్​ వానరాలకు విందు ఏర్పాటు చేసి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. రోజూ సాయంత్రం 5 నుంచి 6 డజన్ల అరటి పండ్లు తీసుకువచ్చి కొండముచ్చులకు తినిపిస్తూ వాటి ఆకలి తీరుస్తున్నారు. నెలకు దాదాపు రూ.6 వేల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు అమర్​నాథ్​ వివరించారు.

People Feeding Monkeys
వైద్యుడు అమర్​నాథ్​ (EENADU)

దాహాన్ని తీరుస్తున్న ఆటో డ్రైవర్ : సంగారెడ్డి జిల్లా కంగ్టి మండలం జమ్గి (బి)కి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ నాగభూషణం వన్యప్రాణుల పాలిట ఆపద్భాంధవుడిగా మారారు. వేసవితో పాటు ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో నీరు లేకపోవడంతో జంతువులు పడుతున్న అవస్థలను చూసి చలించిపోయారు. వన్యప్రాణులకు నీరు దొరకని ప్రదేశాలను గుర్తించి, చిన్నపాటి మడులను అక్కడ కట్టించారు. నాగభూషణం తన బైకుపై క్యాన్లలో నీటిని తీసుకువెళ్లి రోజూ ఆ మడుల్లో నింపుతూ జంతువుల దాహాన్ని తీరుస్తున్నారు. కుందేళ్లు, జింకలు, కొండముచ్చులు వచ్చి దాహం తీర్చుకుంటున్నాయి. వన్య ప్రాణులపై ఆటో డ్రైవర్ చూపిస్తున్న శ్రద్ధ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

వానరుల కడుపు నింపుతున్న బాటసారులు : మెదక్​ జిల్లాలోని నర్సాపూర్, గుమ్మడిదల అటవీ ప్రాంతాల మీదుగా ప్రయాణించే వారు వానరులపై ప్రేమను కురిపిస్తున్నారు. ఆ దారి వెంట వెళ్లేవారు అరటి పండ్లు, క్యారెట్లను కొండముచ్చులకు తినిపిస్తూ ఆకలి తీరుస్తున్నారు. మరోవైపు జంతువులు, వానరులపై ప్రేమతో, హైదరాబాద్​కు చెందిన పలువురు ఉద్యోగులు, వన్యప్రాణి సంరక్షకులు వీకెండ్​లలో అడవులకు కార్లలో వస్తున్నారు. అరటి పండ్లను పంచుతూ మూగ జీవాలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. అడవి జంతువుల పట్ల ఆప్యాయత, అనురాగాలు పంచుతున్న వీరు ఎంతోమందికి స్ఫూర్తి.

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TAGGED:

ELNINO EFFECT ON ANIMALS
WHY RAINS ARE COMING
RAINS SIDE EFFECTS ON MONKEYS
పండ్లు దొరక్క బాధపడుతున్న జంతువులు
PEOPLE FEEDING MONKEYS

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