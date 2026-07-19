'బ్యాంకు లాకర్ల'తో మీ నగలు, డాక్యుమెంట్లకు శ్రీరామ రక్ష - రోజురోజుకు పెరుగుతున్న డిమాండ్
విలువైన నగలు, డాక్యుమెంట్లను వీటిలో భద్రపర్చుకునేందుకు ప్రాధాన్యమిస్తున్న ప్రజలు -18 ఏళ్లు నిండి, బ్యాంకు ఖాతా ఉన్నవాళ్లకే లాకర్ సదుపాయం -మూడేళ్ల అద్దెను ముందుగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి, తర్వాత ఏడాదికోసారి చెల్లిస్తే సరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 2:50 PM IST
People Preferring Bank Lockers To Store Valuable Things : బంగారు ఆభరణాలు, ఆస్తి పత్రాలు, ముఖ్యమైన వస్తువుల భద్రత కోసం చాలామంది బ్యాంకు లాకర్లను ఆశ్రయిన్నారు. ఇంట్లో ఉంచితే అవి ఎక్కడ దొంగలపాలవుతాయోనని భయపడి, బ్యాంకులైతే తమ వస్తువులు భద్రంగా ఉంటాయని భావించి లాకర్లను తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా విజయనగరం జిల్లాలో బ్యాంకు లాకర్లకు డిమాండ్ అధికమవుతోంది. విలువైన నగలు, డాక్యుమెంట్లను వీటిలో భద్రపర్చుకునేందుకు ప్రజలు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. జిల్లాలో అన్ని బ్యాంకులవి కలిపి మొత్తంగా 90 శాతం లాకర్లు వినియోగంలో ఉండడం డిమాండ్కు అద్దంపడుతోంది.
12 సార్లే : ఏడాదిలో 12 సార్లు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అంతకు మించితే ఒకసారికి రూ.100 రుసుము చెల్లించాలి. బ్యాంకును బట్టి ఈ మొత్తంలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
తాళం పోతే : లాకర్ తాళం పోతే బ్యాంకుకు నిర్దేశించిన ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, తాళం ఖరీదు (కంపెనీ నిర్దేశించిన) చెల్లించాలి.
" ఇటీవలే మా అబ్బాయికి పెళ్లి కుదిరింది. అమ్మాయికి పది తులాల బంగారం పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ముందుగానే కొనుగోలు చేశాం. పెళ్లికి రెండు నెలల సమయం ఉన్న నేపథ్యంలో ఇంట్లో ఉంచుకోవడం కన్నా, పెళ్లికి ముందు తీసుకోవచ్చని బ్యాంకు లాకర్లో పెట్టాం." - శ్యామ్, విజయనగరం వాసి
విజయనగరం జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కలిపి 29 బ్యాంకుల పరిధిలో 302 శాఖలున్నాయి. జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లో లాకర్లకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా వీటిల్లో 21,272 లాకర్లు ఉండగా 19,164 వినియోగంలో ఉన్నాయి. 2,108 లాకర్లు మాత్రమే ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇవి గ్రామీణం, సెమీ అర్బన్లో మాత్రమే ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
నిబంధనలివీ :
- 18 ఏళ్లు నిండి, బ్యాంకు ఖాతా ఉన్నవాళ్లకే లాకర్ ఇస్తారు.
- ముందుగా వన్టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
- మూడేళ్ల అద్దెను ముందుగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి, తర్వాత ఏడాదికోసారి చెల్లించాలి.
మొదట వచ్చేవారికే : లాకర్లలో లోపాలకు అవకాశం ఉండదు. అధిక భద్రత ఉన్నందున ఎక్కువ మంది ఉపయోగించుకోవడంతో ఒకప్పటి కంటే డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఖాళీగా ఉంటే మొదట వచ్చిన వారికే ప్రాధాన్యమిస్తారు.
పాలసీ ఎంపికను బట్టి క్లెయిం :
- కొన్ని సంస్థలు బంగారు ఆభరణాలకు బీమా అందిస్తున్నాయి. బంగారు ఆభరణాలు, ఇతర విలువైన ఆస్తి పత్రాల దొంగతనం, దోపిడీ, అగ్నిప్రమాదాలు, విపత్తులకు గురైనప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తుంది. ఆ సమయంలో మార్కెట్ పరంగా ఉన్న విలువ ఆధారంగా పూర్తిస్థాయిలో పరిహారాన్ని చెల్లిస్తాయి.
- ఇది మనం ఎంపిక చేసుకున్న పాలసీ ప్రకారం ఉంటుంది. కొన్ని ప్లాన్లు బ్యాంకు లాకర్ల వరకే పరిమితమవుతాయి. మరికొన్ని ప్లాన్లు దోపిడీ, ఇంట్లో చోరీ, బయట ప్రదేశాల్లో అపహరణ, బ్యాంకు లాకర్లలో నష్టం వంటి ఆల్ఇన్వన్ కవరేజీలను అందిస్తాయి. లాకర్లలో పెట్టిన విలువైన ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.10-12 లక్షలు ఉంటే వార్షికంగా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం రూ.5వేలు నుంచి 20వేలు వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ క్లెయిమ్లను సక్రమంగా పొందాలంటే గోల్డ్ జ్యువెలరీకి సంబంధించిన హాల్మార్కింగ్ సర్టిఫికెట్లు, నగల ఫొటోలు, కొనుగోలు ఇన్వాయిస్ పత్రాలు సక్రమంగా డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకోవాలి. ఏటా బంగారానికి చేసే బీమా పాలసీలను అప్డేట్ చేయాలి.
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