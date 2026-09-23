గణేశ్ శోభయాత్రలో దుమ్ములేపుతున్న ఫోక్ బీట్ - డీజే ఉన్న డప్పు దరువే!
సాయంత్రమైతే చాలు పల్లె, పట్నం అని తేడా లేకుండా మండపాల వద్ద జానపద జాతర కొనసాగుతోంది. పాట చెవినపడగానే పెదాలు కదిలేలా, పాదాలు గెంతేలా కొత్త శబ్దాలు సృష్టిస్తున్నారు.
Published : September 23, 2026 at 1:21 PM IST
Folk-Beat in Ganapati Celebrations : జానపదం జెన్జీ ఆల్పాలనే కాదు పిల్లాపాపలను, ముసలి వాళ్లు సైతం తన్మయత్వంలోకి తీసుకెళ్తోంది. ఆ బాక్సుల్లోంచి దూసుకొచ్చే హైవోల్టేజీ దరువు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కో డ్యాన్సర్గా మార్చేస్తోంది. ఎన్నడూ నృత్యం చేయని వారు కూడా ఆ బీట్కు మైఖేల్ జాక్సన్లై మైమరచిపోతున్నారు. అదే గణపతి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో మండపాల వద్ద భక్తి గీతాలు వేయడం సాధారణమే. సాయంత్రమైతే పల్లె, పట్నం అని తేడా లేకుండా మండపాల వద్ద జానపద జాతర కొనసాగుతోంది. ఏళ్లుగా సినిమా పాటలు, అంతకుముందు భక్తిగీతాలు మాత్రమే వినిపించేవి. అదే ఇప్పుడు ఏ గల్లిలో చూసినా 'బిందె మీద బిందె', 'మంజులా మాటాడిపోవ' 'పేరగల్ల పెద్దిరెడ్డీ' పాటకు స్టెపులేస్తున్నారు.
అయితే ఈ జానపదంలో ప్రధానంగా వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్ డప్పు, డోలక్, కీబోర్డు శబ్దాలను డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంతో హైఎనర్జీ డీజే రిమిక్స్లు యాడ్ చేస్తూ కొత్త కొత్త మ్యూజిక్ సృష్టిస్తున్నారు. పాట చెవినపడగానే పెదాలు కదిలేలా, పాదాలు గెంతేలా కొత్త శబ్దాలు సృష్టిస్తున్నారు. కాలనీలో మొహమాటపడ్డ వాళ్లు చెరువు కట్ట దగ్గరకు రాగానే పూనకం వచ్చినట్లు ఊగిపోతున్నారు.
మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్
గణపతి ఉత్సవాలు ఉన్నాయని 'బిందె మీద బిందె పెట్టి' పాటకు ప్రోమో కూడా ఇవ్వకుండా ఆరు రోజుల కిందట యూట్యూబ్లో పెట్టారు. ఇప్పటికే 4.6 మిలియన్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. 'బాసింగ బాసింగ బలాలే'కు మొత్తం 160 మిలియన్ల వీక్షణలు వస్తే ఈ నెలలోనే 1.5 మిలియన్లకు పైగా వచ్చినట్లు నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ఇక 'సన్నసన్న బియ్యమే' పాటకు మూడు నెలల్లో 35 మిలియన్లు సాధించింది. ఇలా యూట్యూబ్లో ఒక్కో జానపదం దాదాపు 100 మిలియన్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకొని అవే ఇప్పుడు శోభాయత్రలో మార్మోగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో పోలీసులు డీజే పెట్టొద్దని ఆంక్షలు విధించారు. లేదంటే వీటి సందడి మరింత ఎక్కువే ఉండేదని కళాకారులు, మండపాల నిర్వాహకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గణపతి మండపాల వద్ద జానపదాల లైవ్ షోస్
అప్పట్లో నాటేసే మహిళలను సేదతీర్చిన పాట నేడు పట్నం, నగరం, పల్లెల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. మొదటిసారి విన్నప్పుడు 'డించిక్ డించిక్' శబ్దాలే కదా అనిపిస్తుంది. కానీ మనసు పెట్టి వింటే నేలపై కాలు ఆగదు. అందుకే అంటారు బాషతో సంబంధం లేకుండా జానపదం ఎగిరిస్తోంది. గతంలో గణపతి ఉత్సవాల్లో హైదరాబాద్లోని మొజంజాహీ మార్కెట్ వద్ద నిల్చుంటే హిందీపాటలే వినిపించేది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా తెలుగు జానపదాల హవా నడుస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన ఓ సినిమాలోనూ జానపద బీట్స్ హిట్ అవ్వడం విశేషం. ఉమ్మడి వరంగల్, కరీంనగర్ జిల్లాల నుంచి కళాకారులు వచ్చి మరీ మండపాల వద్ద లైవ్ షోలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు.
''కష్టం, బాధ ఇలా ఏది వచ్చినా కళ సమాధానం చెబుతుంది. సంగీతంలో ఇన్ని రకాల వాద్యాలు లేనప్పుడు జానపదం జనాల నోళ్లలో సజీవంగా ఉంది. వాటినే ఇప్పుడు కళాకారులు కొత్త తరానికి తగ్గట్టు మారుస్తున్నారు. ఉరుకుల పరుగల జీవితంలో జానపదం ఎంతో సాంత్వన చేకూరుస్తుంది. ఒకరకంగా ఇదే మనుషులందరికీ ఆది తాళం. ఏ భాషవారినైనా ఆకట్టుకుంటుంది''- దరువు అంజన్న, కవి, గాయకులు
ప్రజల్లోకి మళ్లీ జానపద గీతాలు
నిత్య జీవితంలో ప్రజలు మాట్లాడే మాటలనే పాటలుగా మలచడం వల్లే జానపద గీతాలు ఎక్కువ మందికి చేరువ అవుతున్నాయి. ఏష నాగుల కట్టమీద అనే జానపద గీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అందులోని సాహిత్యాన్ని కొంత మార్చి పార్యడైజ్ సినిమాలో పెట్టారు. నటులు నాని, కీర్తి సురేశ్ మాస్ స్టెప్పులతో సందడి చేయడంతో యూట్యూబ్లో రెండు రోజుల్లోనే 38 మిలియన్ల వీక్షణలతో ట్రెండ్ సృష్టించింది. జానపద గీతాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన సింగర్ ప్రభ ఈ పాటను ఆలపించారు.
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