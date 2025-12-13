Telangana Panchayat Elections Results2025

ఇటు చూస్తే నాగుపాము, అటు వెళితే రక్తపింజర - ఎల్లంపల్లి తీరం సర్పాల మయం

శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి జలాశయ తీర ప్రాంత నివాసులకు పాముల బెడద - వర్షాకాలంలో వాటి సంఖ్య రెట్టింపు - ఆరు నెలల్లో 180 మంది పాముకాటు బాధితులు

Snake Catcher Showing Snakes He Caught
Snake Catcher Showing Snakes He Caught (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 3:00 PM IST

Choose ETV Bharat

Snake Are Rising In Ellampally : పాములు, ఇతర విషపు కీటకాలకు ఎల్లప్పుడూ చిత్తడిగా ఉండే తీర ప్రాంతాలు అనువైన ప్రదేశాలు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోనూ వీటి ప్రాబల్యం అధికంగానే ఉంటుంది. గోదావరి నదీ తీర ప్రాంత ప్రజలు వర్షాకాలం, శీతాకాలాల్లో విష పురుగుల బెడద కారణంగా, ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని జీవిస్తున్నారు. గోదావరిపై ఉన్న శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి జలాశయం పరివాహక గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజల జీవితం సర్పాలతో సహవాసం చేస్తున్నట్లే ఉంది. వారు ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా లేకపోయినా విష సర్పాలకు బలయ్యే ప్రమాదం ఉందని తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆరు నెలల్లోనే 180 కేసులు : పాములు, ఇతర విషపురుగుల బారినపడి ఆరు నెలల్లోనే 180 మంది ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. ఇదంతా కేవలం ఒక్క లక్షెట్టిపేట గ్రామంలోని ప్రభుత్వ దవాఖానాలో చికిత్స పొందిన వారు మాత్రమే. ఈ లెక్కలను గమనిస్తే, అక్కడి పరిస్థితిని అద్దం పడుతోంది. గత ఆరు నెలలుగా విష కీటకాల ఉద్ధృతి మరింత పెరిగిందని అక్కడి స్థానికులు వాపోతున్నారు.

అన్నీ ప్రమాదకరమైన పాములే : గ్రామానికి ఎగువన ఉన్న కొండలు, గుట్టలు, అడవుల గుండా వచ్చే నీటి ప్రవాహంలో విషపురుగులు జలాశయంలోకి వస్తున్నాయి. జలాశయంలో నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల, నీటిలో కొట్టుకువచ్చిన పాములన్నీ ఒడ్డుకు చేరుతున్నాయి. జనావాసాలు సమీపంలోనే ఉన్నందున అవి ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. వర్షాకాలం మొదలుకొని శీతాకాలం వరకు వీటి బెడద అధికంగా ఉంటోంది. అక్కడ పట్టుకుంటున్న పాముల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో నాగుపాములు, రక్తపింజరలు, పింజరలు ఉంటున్నాయని స్థానిక స్నేక్​ క్యాచర్ అబ్బు షేక్ తెలిపారు.

జాగ్రత్తలే ముఖ్యం : సర్పాలు, కీటకాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రభావిత ప్రాంతాలు, గ్రామాల్లో పాము కాటు చికిత్సకు అవసరమైన యాంటీ వీనమ్​ మందులను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలతో సహా అన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రజలు కూడా పాము కాటు వేసినా, అనుమానం వచ్చినా నాటు వైద్యం తీసుకోకుండా, ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి. అత్యంత విషపూరిత పాముల కాటేస్తే, నిమిషాల్లోనే ప్రాణాలు హరిస్తుంది. అందుకే, పాముకాటుకు గురైన వ్యక్తికి వీలైనంత త్వరగా చికిత్స అందించడం మేలు.

మా ప్రాంతంలో సాధారణంగానే విషకీటకాల బారిన పడిన కేసులు ప్రతి రోజూ వస్తుంటాయి. కానీ, వర్షాకాలం వస్తే వీటి సంఖ్య రెట్టింపవుతోంది. చాలా మంది పాముకాటుకు గురైన వారు సకాలంలో చికిత్స కొరకు వస్తే వారిని ప్రాణాపాయం లేకుండా రక్షించగలుగుతున్నాం - ఎ.శ్రీనివాస్, మెడికల్‌ సూపరింటెండెంట్, లక్షెట్టిపేట

ప్రథమ చికిత్స ఎంతో మేలు : పాముకాటుకు గరైన వ్యక్తి వైద్యుణ్ని సంప్రదించేలోపు ప్రథమ చికిత్సతో ముప్పును తగ్గించవచ్చు. ఈ సమయంలో భయపడి ఆందోళన చెందకూడదు. లేదంటే విషం మరింత వేగంగా వ్యాపించి, నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముందుగా పాముకాటు వేసిన ప్రాంతాన్ని యాంటీసెప్టిక్​తో గానీ సబ్బు నీటితో గానీ శుభ్రం చేయాలి. వీలైతే కాటువేసిన గాయంపై ఐస్​ ముక్కను ఉంచడం మేలు. గాయానికి పై భాగాన గుడ్డతో కట్టి, పదిహేను నిమిషాలకోసారి దాన్ని వదులు చేసి, మళ్లీ కట్టాలి. నాటు పసరు వాడితే దుష్ప్రభావాలు చూపే వీలుంది.

