గిరిపుత్రుల 'జల'యాతన - కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించి తెచ్చుకోవాల్సిన దుస్థితి

గ్రామంలో బోర్లున్నా నిరుపయోగం - అలంకారప్రాయంగా ఇంటింటికీ కుళాయిలు - ఊటనీటిని తాగుతూ అనారోగ్యం పాలవుతున్నామని ఆవేదన - నీళ్లు లేక రెండ్రోజులకోసారి స్నానాలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:45 AM IST

E-kothur Water Problems : వారి చెంతనే ఉన్న పచ్చని అడవుల గుండా సెలయేళ్లు ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ, వర్షాకాలంలో కొండ ప్రాంతపు వాగులు ఉప్పొంగుతున్నప్పటికీ దాహం మాత్రం తీరడం లేదు. వేసవి రాకతో తాగునీటి కోసం తీవ్రమైన పోరాటం మొదలవుతుంది. ఒక్క బిందె నీటిని తెచ్చుకోవడానికి కూడా వారు కొండలు రాళ్లతో కూడిన కఠినమైన భూభాగాలను దాటుతూ కిలోమీటర్ల కొద్దీ నడవాల్సి వస్తోంది. అల్లూరి జిల్లా కేంద్రమైన పాడేరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో తీవ్రమైన నీటి సంక్షోభంతో సతమతమవుతున్న గిరిజనులపై ప్రత్యేక కథనం.

కుళాయి కనెక్షన్లు ఉన్నా నీళ్లు రావు : అల్లూరి జిల్లా పరిపాలనా కేంద్రమైన పాడేరుకు కేవలం 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితి ఇది! అది రైగడ్డ అయినా సంతగండు అయినా E. కొత్తూరు అయినా లేదా కొలంబో అయినా గ్రామం ఏదైనప్పటికీ ఇక్కడ నీటి కోసం సాగే పోరాటం మాత్రం అన్ని చోట్లా ఒకేలా ఉంది. గ్రామాల్లోని బోరుబావులు పనిచేయడం లేదు. ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్లు (tap connections) ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ అవి కేవలం అలంకార వస్తువులుగానే మిగిలిపోయాయి.

నీటి కోసం గంటలు తరబడి ప్రయాణం : నీటి కోసం వారి దైనందిన పోరాటం సూర్యోదయానికి ముందే ప్రారంభమవుతుంది. కొండలు రాళ్లతో కూడిన వాలు ప్రాంతాల గుండా మూడు నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్లు నడిచిన తర్వాతే వారికి నీరు లభిస్తుంది. అంతేకాదు వారికి లభించేది స్వచ్ఛమైన శుభ్రమైన నీరు కాదు. అది కేవలం కొండల సందుల నుంచి కారుతున్న ఊట నీరు మాత్రమే. ఒక్క బిందె నింపుకోవడానికి కూడా వారు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఒక్కో వ్యక్తికి కేవలం రెండు బిందెల నీరు మాత్రమే లభిస్తుంది అది కూడా కేవలం తాగడానికి మాత్రమే సరిపోతుంది! ఒక కుటుంబంలో ఐదు లేదా ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటే స్నానం చేయడం వంటి కనీస అవసరం కూడా వారికి ఒక అసాధ్యమైన విలాసంగా మారిపోతుంది.

సమస్యకి శాశ్వత పరిష్కారం : ఇంటి కుళాయిల నుంచి నీరు రాకపోవడంతో మహిళలు తమ బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి దగ్గరలో ఉన్న వాగుల వద్దకు నడుచుకుంటూ వెళ్లక తప్పడం లేదు. వాగులు దగ్గర్లోనే ఉన్నప్పటికీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్‌మెంట్ ఏజెన్సీ (ITDA) అధికారులు మోటారు పంపుల ద్వారా ఈ గ్రామాలకు నీటిని సరఫరా చేయడానికి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదంటూ విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి పైప్‌లైన్లను వేయాలని పాడైపోయిన బోరుబావులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన బాగుచేయాలని గిరిజన నివాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

"నీటి కొరత గురించి అధికారులకు తెలియజేసినప్పుడల్లా వారు ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శించి తనిఖీ చేసి వెళ్ళిపోతారు. నీటి సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తారా అని అడిగితే పునరుద్ధరిస్తామని హామీ ఇస్తారు. కానీ దానికి సంబంధించిన పనులు జరగవు. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా తయారైందంటే కేవలం నీటిని తెచ్చుకోవడానికి మేము దాదాపు మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవలసి వస్తోంది. నీటి అవసరాలను తీర్చడానికి ఒక మోటారు పంపును ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ అది సాధారణంగా ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలలోపే పాడైపోతుంది. దానికి బదులుగా ఒక బోర్‌వెల్ లేదా మరేదైనా శాశ్వత సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఈ సమస్య ప్రతి సంవత్సరం పునరావృతమవుతోంది. మోటారు వారానికి ఒకటి లేదా రెండు రోజులు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల గ్రామస్తులందరూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మేము చాలా దూరం నుంచి రెండు లేదా మూడు కుండల నీటిని తెచ్చుకోవలసి వస్తోంది. అదే నీటిని తాగడానికి స్నానానికి వంటకు ఉపయోగించాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా ఈ నీటిని తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తుందని మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాము" _ ఈ కొత్తూరు గ్రామస్థుల ఆవేదన

