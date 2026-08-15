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భోగాపురంలో ఆహా అనిపించే రుచులు - భారీ వంటశాల ఏర్పాటు చేసిన ఎన్‌కామ్‌ స్కై ప్లేట్స్‌

విమాన ప్రయాణికులకు విభిన్న రుచులు-ఇన్‌ఫ్లైట్‌ క్యాటరింగ్‌కు భారీ వంటశాల- తయారీకి ఎన్‌కామ్‌ స్కై ప్లేట్స్‌ సంస్థ ఇక్కడే వంటశాల భవనం ఏర్పాటు

In Flight Catering In Bhogapuram Airport
In Flight Catering In Bhogapuram Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 10:21 AM IST

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In Flight Catering In Bhogapuram Airport : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణించే వారికి సరికొత్త విమాన ప్రయాణ అనుభూతి కలగబోతోంది. ఇకపై ప్రయాణికులు విమానంలో ప్రయాణిస్తూనే, తమకు నచ్చిన నోరూరించే రుచికరమైన ఆహారాన్ని (ఇన్‌ఫ్లైట్ క్యాటరింగ్) ఆస్వాదించవచ్చు. దీనికోసం ఎన్‌కామ్ స్కై ప్లేట్స్ సంస్థ ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రాంగణంలోనే అత్యాధునిక వంటశాల భవనాన్ని సిద్ధం చేసింది. ఈ సరికొత్త సదుపాయం ఎలా పనిచేస్తుందో, దీనివల్ల ప్రయాణికులకు ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయో వివరింగ తెలుసుకుందాం.

ఇన్-ఫ్లైట్ క్యాటరింగ్ సదుపాయం : ఎన్‌కామ్ స్కై ప్లేట్స్, ప్రయాణికుల కోసం భోజనం తయారు చేయడానికి భోగపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఒక ఇన్-ఫ్లైట్ క్యాటరింగ్ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీని ఏర్పాటు సమయంలో ప్రపంచ భద్రతా నియమాలను పాటించారు. ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రతను నిర్ధారించడానికి ఈ సదుపాయంలో ప్రత్యేక వంటశాలలను నిర్మించారు. విమాన షెడ్యూళ్ల ప్రకారం భోజనాన్ని ప్యాక్ చేసి సరఫరా చేస్తారు, ఈ కార్యకలాపాల కోసం కంపెనీ అవసరమైన నిపుణులను నియమించుకుంది.

హాట్ కిచెన్: ప్రధాన వంటకాలు, వేడి ఆహార పదార్థాలను తయారు చేస్తుంది.

కోల్డ్ కిచెన్: సలాడ్‌లు, డెజర్ట్‌లు, రిఫ్రిజిరేషన్ అవసరమయ్యే వస్తువులను తయారు చేయడానికి ప్రత్యేక విభాగం.

బేకరీ: బ్రెడ్‌లు, కేకులు,పేస్ట్రీలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ వంటకాలు: ప్రత్యేక చెఫ్‌లు అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసం కాంటినెంటల్, ఆసియా వంటకాలతో పాటు, ప్రామాణికమైన తెలుగు వంటకాలను కూడా తయారు చేస్తారు.

ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగం : ఆహార తయారీలో కంపెనీ అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుంటుంది. ఏఐ-ఆధారిత మెనూ ప్రణాళిక, ఆహార వ్యర్థాలను తగ్గించడంతో పాటు ప్రయాణికుల ప్రాధాన్యతలను విశ్లేషించడం ద్వారా మెనూలను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది. వంటగదిలో ఆహారాన్ని తయారు చేసిన క్షణం నుంచి అది విమానంలోని ప్రయాణీకులకు చేరే వరకు దాని నాణ్యతను పర్యవేక్షించడానికి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) సెన్సార్లను ఉపయోగిస్తారు. ఆహారం పాడవకుండా, బ్యాక్టీరియా కలుషితం కాకుండా నిరోధించడానికి పెద్ద శీతల గిడ్డంగులను నిర్మించారు. ముడి పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి విశాలమైన చిల్లర్, సబ్-జీరో ఫ్రీజర్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.

తయారు చేసిన ఆహారాన్ని పెట్టెల్లో ప్యాక్ చేయడం, ప్రయాణీకుల కోసం దానిని తగిన విధంగా ప్యాకేజింగ్ చేయడం వంటి పనులను వేగంగా నిర్వహించడానికి ఆటోమేటెడ్ లాజిస్టిక్స్ వ్యవస్థలను (రోబోటిక్స్) ఉపయోగిస్తారు. ఈ కేంద్రంలో తయారు చేసిన ఆహార పెట్టెలను రన్‌వేపై నేరుగా విమాన క్యాబిన్‌లలోకి రవాణా చేయడానికి ప్రత్యేకమైన లిఫ్ట్ వాహనాలు, సహాయక వాహనాలను ఉపయోగిస్తారు.

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